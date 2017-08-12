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Стадион: Акер
1:0
5' ГолБрустад Фредрик
|
5'
1:0
Состав команд
19
Хестад
Эйрик
Мольде 3-5-2
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 29 Форрен Вегард Защитник
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 22 Реммер Кристофер Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 8 Сарр Бабакар Полузащитник
- 2 Ссеванкамбо Исак Полузащитник
- 14 Странд Петтер Полузащитник
- 10 Сигурдарсон Бьорн Нападающий
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Тойвио Йоона Защитник
- 11 Martin Ellingsen Полузащитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 20 Thomas Amang Нападающий
- 26 Mathias Eriksen II
- 30 Erling Braut Haaland
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Русенборг 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 14 Бьердаль Йохан-Ледре Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 21 Мидтше Фредрик Полузащитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 26 Евтович Милан Полузащитник
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Полузащитник
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 5 Якоб Расмуссен Защитник
- 20 Герсбах Алекс Защитник
- 25 Лундему Мариус Полузащитник
- 10 Вильяльмссон Маттиас Нападающий
- 27 Бакенга Мушага Нападающий
- 17 Jonathan Levi III
- Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Предыдущие игры
Мольде (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 09.08.2017 Хёугесунн 0:2 Мольде К
- 06.08.2017 Тромсё 1:2 Мольде Т
- 30.07.2017 Кристиансунд 2:3 Мольде ТМК
- 16.07.2017 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 08.07.2017 Олесунн 0:3 Мольде Т
- 02.07.2017 Мольде 3:2 Викинг Т
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Мольде 3:0 Тромсё Т
- 04.06.2017 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Т
- 01.06.2017 КФУМ 1:2 Мольде К
- 28.05.2017 Мольде 3:1 Стабек Т
- 24.05.2017 Хёдд 1:2 Мольде К
- 21.05.2017 Одд 1:2 Мольде Т
- 16.05.2017 Мольде 1:2 Согндаль Т
- 13.05.2017 Бранн 4:1 Мольде Т
- 06.05.2017 Мольде 0:1 Олесунн Т
- 30.04.2017 Саннефьёрд 3:3 Мольде Т
- 26.04.2017 Волда 2:3 Мольде К
- 24.04.2017 Хёугесунн 0:0 Мольде Т
- 17.04.2017 Мольде 4:0 Волеренга Т
Русенборг (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 09.08.2017 Ерв 1:2 Русенборг К
- 05.08.2017 Русенборг 4:1 Кристиансунд Т
- 02.08.2017 Русенборг 0:1 Селтик ЛЧ
- 26.07.2017 Селтик 0:0 Русенборг ЛЧ
- 19.07.2017 Русенборг 2:1 Дандолк ЛЧ
- 15.07.2017 Согндаль 0:3 Русенборг Т
- 12.07.2017 Дандолк 1:1 Русенборг ЛЧ
- 08.07.2017 Русенборг 5:1 Саннефьёрд Т
- 03.07.2017 Кристиансунд 3:3 Русенборг Т
- 25.06.2017 Русенборг 3:0 Согндаль Т
- 18.06.2017 Хёугесунн 1:0 Русенборг Т
- 04.06.2017 Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 31.05.2017 Левангер 2:4 Русенборг К
- 28.05.2017 Волеренга 1:1 Русенборг Т
- 24.05.2017 Тюнсет 1:9 Русенборг К
- 20.05.2017 Русенборг 1:1 Лиллестрём Т
- 16.05.2017 Русенборг 1:2 Тромсё Т
- 13.05.2017 Стабек 0:0 Русенборг Т
- 07.05.2017 Русенборг 2:1 Бранн Т
- 01.05.2017 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Т
Последние игры между собой
Мольде: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Русенборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 08.04.2017 Русенборг 2:1 Мольде Типпелиген
- 24.09.2016 Мольде 1:3 Русенборг Типпелиген
- 28.05.2016 Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген
- 20.09.2015 Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген
- 27.06.2015 Русенборг 1:1 Мольде Типпелиген
- 27.07.2014 Мольде 3:1 Русенборг Типпелиген
- 04.05.2014 Русенборг 0:2 Мольде Типпелиген
- 24.11.2013 Мольде 4:2 Русенборг Кубок НМ
- 26.10.2013 Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген
- 20.05.2013 Русенборг 0:0 Мольде Типпелиген
- 28.10.2012 Мольде 2:0 Русенборг Типпелиген
- 08.07.2012 Русенборг 1:0 Мольде Типпелиген
- 27.06.2012 Русенборг 3:4 Мольде Кубок НМ
- 07.08.2011 Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген
- 08.05.2011 Мольде 0:2 Русенборг Типпелиген
- 14.03.2010 Мольде 1:2 Русенборг Типпелиген
- 11.02.2010 Русенборг 1:0 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
- 27.09.2009 Мольде 0:2 Русенборг Типпелиген
- 09.08.2009 Мольде 5:0 Русенборг Кубок НМ
- 16.05.2009 Русенборг 2:2 Мольде Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:1
|19
|11
|5
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Мольде
|1:0
|19
|10
|4
|5
|31 - 20
|34
|3.
|Сарпсборг-08
|18
|9
|6
|3
|29 - 17
|33
|4.
|Бранн
|18
|7
|7
|4
|33 - 17
|28
|5.
|Саннефьёрд
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|6.
|Хёугесунн
|17
|7
|4
|6
|21 - 19
|25
|7.
|Одд
|17
|7
|4
|6
|14 - 19
|25
|8.
|Стабек
|18
|7
|4
|7
|27 - 33
|25
|9.
|Волеренга
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|10.
|Олесунн
|18
|6
|5
|7
|24 - 24
|23
|11.
|Лиллестрём
|18
|6
|5
|7
|27 - 28
|23
|12.
|Стрёмсгодсет
|18
|5
|7
|6
|22 - 25
|22
|13.
|Согндаль
|19
|5
|5
|9
|22 - 30
|20
|14.
|Кристиансунд
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|15.
|Тромсё
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|14
|16.
|Викинг
|18
|3
|5
|10
|19 - 30
|14
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Брустад Фредрик.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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