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Стадион: Уллевааль
42' Желтая карточкаChristian Landu Landu
Состав команд
11
Финне
Бор
10
Захид
Гайас
Волеренга 4-3-3
- Основной состав
- 33 Adam Larsen II Вратарь
- 5 Лундстрём Роберт Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 3 Яагер Энар Защитник
- 21 Юклеред Симен Защитник
- 15 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 19 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 7 Хольм Даниэль Нападающий
- 11 Финне Бор Нападающий
- 10 Захид Гайас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 22 Несберг Иван Защитник
- 27 Фридьонссон Самуэль Полузащитник
- 39 Эйджийри Эрнест Полузащитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 26 Доннум Арон Нападающий
- 20 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- Главный тренер: Дейла Ронни
Тромсё 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 8 Ulrik Yttergaard Jenssen Защитник
- 14 Hans Nordbye Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 25 Lasse Nilsen Полузащитник
- 23 Gjermund Aasen Полузащитник
- 17 Сигурдарсон Арон Полузащитник
- 10 Ольсен Томас Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Защитник
- 15 Андерсен Магнус Нападающий
- 9 Вук Слободан Нападающий
- 18 Mour Samb
- Главный тренер: Truls Jenssen
Предыдущие игры
Волеренга (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 10.08.2017 Волеренга 1:0 Эльверум К
- 07.08.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
- 30.07.2017 Волеренга 0:3 Манчестер Юнайтед ТМК
- 17.07.2017 Кристиансунд 1:1 Волеренга Т
- 02.07.2017 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 24.06.2017 Волеренга 3:1 Лиллестрём Т
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 03.06.2017 Тромсё 2:4 Волеренга Т
- 31.05.2017 Эрн-Хортен 0:1 Волеренга К
- 28.05.2017 Волеренга 1:1 Русенборг Т
- 24.05.2017 Крокерёй 2:2 Волеренга К
- 21.05.2017 Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Т
- 16.05.2017 Волеренга 1:0 Кристиансунд Т
- 12.05.2017 Олесунн 0:1 Волеренга Т
- 07.05.2017 Волеренга 1:1 Стабек Т
- 30.04.2017 Одд 2:1 Волеренга Т
- 26.04.2017 Гран 0:8 Волеренга К
- 23.04.2017 Волеренга 3:0 Согндаль Т
- 17.04.2017 Мольде 4:0 Волеренга Т
- 09.04.2017 Волеренга 1:2 Саннефьёрд Т
Тромсё (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 09.08.2017 Лиллестрём 1:0 Тромсё К
- 06.08.2017 Тромсё 1:2 Мольде Т
- 16.07.2017 Саннефьёрд 3:0 Тромсё Т
- 02.07.2017 Хёугесунн 2:0 Тромсё Т
- 25.06.2017 Тромсё 1:1 Саннефьёрд Т
- 18.06.2017 Мольде 3:0 Тромсё Т
- 03.06.2017 Тромсё 2:4 Волеренга Т
- 31.05.2017 Флёя 1:3 Тромсё К
- 28.05.2017 Лиллестрём 4:1 Тромсё Т
- 24.05.2017 Финнснес 0:2 Тромсё К
- 21.05.2017 Тромсё 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2017 Русенборг 1:2 Тромсё Т
- 13.05.2017 Сарпсборг-08 1:1 Тромсё Т
- 07.05.2017 Тромсё 1:1 Кристиансунд Т
- 30.04.2017 Олесунн 3:1 Тромсё Т
- 26.04.2017 Бьёрневатн 0:5 Тромсё К
- 23.04.2017 Тромсё 0:3 Стабек Т
- 17.04.2017 Одд 1:0 Тромсё Т
- 09.04.2017 Тромсё 3:0 Согндаль Т
- 06.04.2017 Викинг 1:2 Тромсё Т
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Тромсё: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
- 03.06.2017 Тромсё 2:4 Волеренга Типпелиген
- 23.10.2016 Тромсё 0:3 Волеренга Типпелиген
- 17.04.2016 Волеренга 4:0 Тромсё Типпелиген
- 07.08.2015 Волеренга 1:0 Тромсё Типпелиген
- 12.05.2015 Тромсё 4:5 Волеренга Типпелиген
- 04.08.2013 Тромсё 2:2 Волеренга Типпелиген
- 16.05.2013 Волеренга 2:0 Тромсё Типпелиген
- 28.10.2012 Волеренга 1:0 Тромсё Типпелиген
- 12.05.2012 Тромсё 3:1 Волеренга Типпелиген
- 17.07.2011 Тромсё 4:1 Волеренга Типпелиген
- 10.07.2011 Волеренга 2:0 Тромсё Типпелиген
- 03.02.2011 Волеренга 0:2 Тромсё Товарищеские матчи. Сборные
- 07.11.2010 Волеренга 3:0 Тромсё Типпелиген
- 24.05.2010 Тромсё 2:1 Волеренга Типпелиген
- 26.01.2010 Волеренга 2:1 Тромсё Товарищеские матчи. Сборные
- 09.08.2009 Волеренга 4:3 Тромсё Кубок НМ
- 13.07.2009 Тромсё 2:0 Волеренга Типпелиген
- 06.04.2009 Волеренга 2:4 Тромсё Типпелиген
- 02.03.2009 Тромсё 1:2 Волеренга Товарищеские матчи. Сборные
- 28.07.2008 Волеренга 0:0 Тромсё Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|19
|12
|5
|2
|39 - 15
|41
|2.
|Сарпсборг-08
|19
|9
|7
|3
|31 - 19
|34
|3.
|Мольде
|19
|9
|4
|6
|31 - 22
|31
|4.
|Бранн
|19
|8
|7
|4
|35 - 17
|31
|5.
|Саннефьёрд
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|6.
|Хёугесунн
|18
|7
|5
|6
|23 - 21
|26
|7.
|Стабек
|19
|7
|5
|7
|29 - 35
|26
|8.
|Одд
|18
|7
|4
|7
|14 - 21
|25
|9.
|Стрёмсгодсет
|19
|6
|7
|6
|25 - 26
|25
|10.
|Волеренга
|0:0
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|11.
|Олесунн
|19
|6
|6
|7
|25 - 25
|24
|12.
|Лиллестрём
|19
|6
|5
|8
|28 - 31
|23
|13.
|Согндаль
|19
|5
|5
|9
|22 - 30
|20
|14.
|Кристиансунд
|19
|4
|7
|8
|25 - 34
|19
|15.
|Тромсё
|0:0
|18
|3
|6
|9
|17 - 32
|15
|16.
|Викинг
|19
|3
|6
|10
|20 - 31
|15
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Волеренга производит замену. Бернтсен Даниэль уходит, и Леквен Магнус заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Кристиан Ланду Ланду получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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