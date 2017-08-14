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Стадион:
Волеренга
0:0
Второй тайм: 50'
Тромсё
0'
42' Желтая карточка
Christian Landu Landu
50'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Волеренга производит замену. Бернтсен Даниэль уходит, и Леквен Магнус заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Кристиан Ланду Ланду получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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