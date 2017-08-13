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Стадион:
Мьёндален
1:0
Первый тайм: 40'
Тромсдален
0'
1:0
22' Гол
Ousseynou Boye
29' Желтая карточка
Jibril Bojang
40'
Первый тайм
Желтая карточка
29'
Jibril Bojang получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ousseynou Boye.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mjoendalen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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