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Стадион: Колор Лайн
0:1
13' ГолХёйланд Томми
31' Желтая карточкаДженкинс Росс
|
13'
0:1
31'
Состав команд
21
Риисе
Бьёрн
14
Гяйси
Эдвин
18
Хофф
Вебьёрн
17
Фет
Сондре
Олесунн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 21 Риисе Бьёрн Защитник
- 3 Гретарссон Даниэль Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 14 Гяйси Эдвин Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 18 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 10 Папацоглу Афанассиос Нападающий
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Jan Lennart Urke Вратарь
- 22 Adam Oern Arnarson Защитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 9 Бериша Вальмир Нападающий
- 37 Joakim Barstad
- 38 Joergen Hatlehol
- Главный тренер: Фредриксен Тронд
Викинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 13 Sime Gregov Защитник
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 8 Дженкинс Росс Полузащитник
- 7 Адегбенро Самуэль Полузащитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 20 Tor Andre Aasheim Полузащитник
- 25 Usmani Sale Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 11 Бютюки Зюмер Полузащитник
- 27 Mathias Bringaker Нападающий
- 4 Jose Manuel Cruz
- Главный тренер: Ian Burchnall
Предыдущие игры
Олесунн (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 10.08.2017 Стабек 3:0 Олесунн К
- 06.08.2017 Олесунн 3:3 Бранн Т
- 16.07.2017 Хёугесунн 2:0 Олесунн Т
- 08.07.2017 Олесунн 0:3 Мольде Т
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Олесунн 5:1 Одд Т
- 17.06.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн Т
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Т
- 31.05.2017 Хьельсос 0:1 Олесунн К
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 24.05.2017 Бюосен 0:2 Олесунн К
- 21.05.2017 Олесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Т
- 12.05.2017 Олесунн 0:1 Волеренга Т
- 06.05.2017 Мольде 0:1 Олесунн Т
- 30.04.2017 Олесунн 3:1 Тромсё Т
- 26.04.2017 Херд 3:5 Олесунн К
- 23.04.2017 Русенборг 0:0 Олесунн Т
- 17.04.2017 Олесунн 3:1 Лиллестрём Т
- 09.04.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Т
Викинг (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 06.08.2017 Викинг 2:2 Лиллестрём Т
- 16.07.2017 Одд 0:2 Викинг Т
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
- 02.07.2017 Мольде 3:2 Викинг Т
- 25.06.2017 Викинг 1:1 Хёугесунн Т
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 04.06.2017 Викинг 2:1 Кристиансунд Т
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 25.05.2017 Эгерсунд 3:1 Викинг К
- 22.05.2017 Стабек 1:1 Викинг Т
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Т
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Т
- 07.05.2017 Викинг 0:2 Саннефьёрд Т
- 29.04.2017 Бранн 1:1 Викинг Т
- 26.04.2017 Риска 1:4 Викинг К
- 23.04.2017 Викинг 3:0 Одд Т
- 17.04.2017 Викинг 0:1 Русенборг Т
- 09.04.2017 Сарпсборг-08 3:0 Викинг Т
- 06.04.2017 Викинг 1:2 Тромсё Т
- 03.04.2017 Волеренга 1:0 Викинг Т
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Викинг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген
- 21.10.2016 Викинг 2:3 Олесунн Типпелиген
- 17.04.2016 Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген
- 11.07.2015 Викинг 4:1 Олесунн Типпелиген
- 25.05.2015 Олесунн 0:4 Викинг Типпелиген
- 26.10.2014 Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген
- 01.05.2014 Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген
- 25.10.2013 Викинг 1:3 Олесунн Типпелиген
- 23.06.2013 Олесунн 2:1 Викинг Типпелиген
- 06.10.2012 Викинг 1:1 Олесунн Типпелиген
- 08.07.2012 Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген
- 04.03.2012 Викинг 2:2 Олесунн Товарищеские матчи. Сборные
- 17.07.2011 Викинг 1:0 Олесунн Типпелиген
- 29.05.2011 Олесунн 2:0 Викинг Типпелиген
- 24.10.2010 Викинг 1:3 Олесунн Типпелиген
- 11.04.2010 Олесунн 3:1 Викинг Типпелиген
- 27.09.2009 Викинг 1:1 Олесунн Типпелиген
- 14.06.2009 Олесунн 0:1 Викинг Типпелиген
- 27.07.2008 Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген
- 13.04.2008 Викинг 2:1 Олесунн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|19
|12
|5
|2
|39 - 15
|41
|2.
|Сарпсборг-08
|0:1
|19
|9
|6
|4
|29 - 18
|33
|3.
|Мольде
|19
|9
|4
|6
|31 - 22
|31
|4.
|Бранн
|1:0
|19
|8
|7
|4
|34 - 17
|31
|5.
|Хёугесунн
|1:0
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|6.
|Саннефьёрд
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|7.
|Одд
|0:1
|18
|7
|4
|7
|14 - 20
|25
|8.
|Стабек
|0:1
|19
|7
|4
|8
|27 - 34
|25
|9.
|Волеренга
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|10.
|Лиллестрём
|18
|6
|5
|7
|27 - 28
|23
|11.
|Олесунн
|0:1
|19
|6
|5
|8
|24 - 25
|23
|12.
|Стрёмсгодсет
|18
|5
|7
|6
|22 - 25
|22
|13.
|Кристиансунд
|1:0
|19
|5
|6
|8
|24 - 32
|21
|14.
|Согндаль
|19
|5
|5
|9
|22 - 30
|20
|15.
|Викинг
|1:0
|19
|4
|5
|10
|20 - 30
|17
|16.
|Тромсё
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|14
Первый тайм
31'
Дженкинс Росс получает желтую карточку.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хёйланд Томми.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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