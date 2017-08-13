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Стадион:
Олесунн
0:1
Первый тайм: 41'
Викинг
0'
0:1
13' Гол
Хёйланд Томми
31' Желтая карточка
Дженкинс Росс
41'
Первый тайм
Желтая карточка
31'
Дженкинс Росс получает желтую карточку.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хёйланд Томми.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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