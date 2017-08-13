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Стадион:
Стрёмсгодсет
3:0
Первый тайм: 38'
Лиллестрём
0'
1:0
8' Гол
Нгуэн Токмак
2:0
21' Гол
Нгуэн Токмак
3:0
26' Гол
Педерсен Маркус
38'
Первый тайм
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Педерсен Маркус.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нгуэн Токмак.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нгуэн Токмак.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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