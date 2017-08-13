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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Мариенлист
3:0
Первый тайм: 38'
1:0
8' ГолНгуэн Токмак
2:0
21' ГолНгуэн Токмак
3:0
26' ГолПедерсен Маркус
|
8'
1:0
21'
2:0
26'
3:0
Состав команд
93
Нгуэн
Токмак
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 4 Мадсен Ким Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 25 Ринстад Стиан Защитник
- 13 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 9 Энгблом Понтус Нападающий
- 21 Mathias Berg Gjerstroem
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Лиллестрём 4-4-2
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 2 Mats Haakenstad Защитник
- 4 Амундсен Мариус Защитник
- 13 Киппе Фроде Защитник
- 3 Микальсен Симен Защитник
- 14 Крогстад Фредрик Полузащитник
- 8 Charles Ezeh Полузащитник
- 6 Ifeanyi Mathew Полузащитник
- 5 Simen Rafn Полузащитник
- 11 Кнутсон Эрлинг Нападающий
- 10 Тагбажуми Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Марко Марич II Вратарь
- 22 Stefan Antonijevic Защитник
- 15 Erik Naesbak Brenden Полузащитник
- 23 Удожи Чигозе Нападающий
- 28 Henrik Kristiansen
- 16 Tobias Gran
- 7 Moses Ebiye
- Главный тренер: Арне Эрландсен
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 07.08.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
- 16.07.2017 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 09.07.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Кристиансунд Т
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 04.06.2017 Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 01.06.2017 Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет К
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 24.05.2017 Скейд 2:4 Стрёмсгодсет К
- 21.05.2017 Тромсё 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2017 Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Т
- 13.05.2017 Одд 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 07.05.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 30.04.2017 Кристиансунд 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 26.04.2017 Оссиден 1:3 Стрёмсгодсет К
- 22.04.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Т
- 17.04.2017 Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 09.04.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Т
- 06.04.2017 Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Т
Лиллестрём (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 09.08.2017 Лиллестрём 1:0 Тромсё К
- 06.08.2017 Викинг 2:2 Лиллестрём Т
- 15.07.2017 Лиллестрём 2:2 Стабек Т
- 10.07.2017 Сарпсборг-08 3:3 Лиллестрём Т
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2017 Волеренга 3:1 Лиллестрём Т
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 03.06.2017 Стабек 2:4 Лиллестрём Т
- 31.05.2017 Улленсакер/Киса 2:4 Лиллестрём К
- 28.05.2017 Лиллестрём 4:1 Тромсё Т
- 24.05.2017 Брумунддал 1:3 Лиллестрём К
- 20.05.2017 Русенборг 1:1 Лиллестрём Т
- 16.05.2017 Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 13.05.2017 Кристиансунд 1:1 Лиллестрём Т
- 08.05.2017 Лиллестрём 0:1 Одд Т
- 30.04.2017 Согндаль 0:1 Лиллестрём Т
- 26.04.2017 Шеттен 0:2 Лиллестрём К
- 23.04.2017 Лиллестрём 0:2 Бранн Т
- 17.04.2017 Олесунн 3:1 Лиллестрём Т
- 09.04.2017 Лиллестрём 0:2 Хёугесунн Т
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Лиллестрём: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 04.03.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём Товарищеские матчи. Клубы
- 24.07.2016 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 07.05.2016 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Типпелиген
- 12.07.2015 Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 31.05.2015 Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём Типпелиген
- 28.03.2015 Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Сборные
- 28.03.2015 Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Клубы
- 19.10.2014 Стрёмсгодсет 2:1 Лиллестрём Типпелиген
- 12.06.2014 Лиллестрём 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 19.08.2013 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 21.04.2013 Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём Типпелиген
- 25.08.2012 Стрёмсгодсет 3:3 Лиллестрём Типпелиген
- 28.04.2012 Лиллестрём 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 03.02.2012 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Сборные
- 31.07.2011 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Типпелиген
- 19.06.2011 Лиллестрём 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 03.02.2011 Лиллестрём 0:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Сборные
- 07.11.2010 Стрёмсгодсет 5:4 Лиллестрём Типпелиген
- 09.05.2010 Лиллестрём 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|19
|12
|5
|2
|39 - 15
|41
|2.
|Сарпсборг-08
|19
|9
|7
|3
|31 - 19
|34
|3.
|Мольде
|19
|9
|4
|6
|31 - 22
|31
|4.
|Бранн
|19
|8
|7
|4
|35 - 17
|31
|5.
|Саннефьёрд
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|6.
|Хёугесунн
|18
|7
|5
|6
|23 - 21
|26
|7.
|Стабек
|19
|7
|5
|7
|29 - 35
|26
|8.
|Одд
|18
|7
|4
|7
|14 - 21
|25
|9.
|Стрёмсгодсет
|3:0
|19
|6
|7
|6
|25 - 25
|25
|10.
|Олесунн
|19
|6
|6
|7
|25 - 25
|24
|11.
|Волеренга
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Лиллестрём
|0:3
|19
|6
|5
|8
|27 - 31
|23
|13.
|Согндаль
|19
|5
|5
|9
|22 - 30
|20
|14.
|Кристиансунд
|19
|4
|7
|8
|25 - 34
|19
|15.
|Викинг
|19
|3
|6
|10
|20 - 31
|15
|16.
|Тромсё
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|14
Первый тайм
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Педерсен Маркус.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нгуэн Токмак.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нгуэн Токмак.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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