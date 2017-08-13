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Стадион: Elverum Stadion
0:3
Второй тайм: 78'
0:1
7' ГолОпсет Кристиан
0:2
35' ГолОпсет Кристиан
0:3
55' ГолUlrik Saltnes
|
7'
0:1
35'
0:2
55'
0:3
Состав команд
18
Farid
Rahim
23
Marius
Hagen
25
Рикардо
II
27
Patrick
Berg
31
Jens
Hauge
Эльверум 4-3-3
- Основной состав
- 30 Неидсон да Силва Вратарь
- 10 Peder Neersveen Защитник
- 3 Чукович Игор Защитник
- 2 Goran Antonic Защитник
- 15 Erlend Eggen Persgaard Защитник
- 18 Farid Rahim Полузащитник
- 23 Marius Hagen Полузащитник
- 20 Sabri Khattab Полузащитник
- 29 Сонгани Силас Нападающий
- 32 Moustapha Ndiaye Нападающий
- 9 Jonas Enkerud Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Fredrik Tervaniemi Вратарь
- 8 Hakon Roenes Защитник
- 6 Stian Simenstad Защитник
- 17 Солли Сиверт Нападающий
- 11 Adnan Cirak Нападающий
- 7 El-Mahdi Bellhcen Нападающий
- 27 Kristian Eggen
- Главный тренер: Tore Fossum
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рикардо II Вратарь
- 21 Erlend Dahl Reitan Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 2 Marius Lode Защитник
- 3 Юнассен Эмиль Защитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 31 Jens Hauge Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 30 Trond Olsen II Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Сигурьонссон Оливер Полузащитник
- 7 Драге Томас Нападающий
- 20 Amor Layoni Нападающий
- 24 Frederik Andre Bjoerkan
- 12 Jonas Ueland Kolstad
- 5 Thomas Jacobsen I
- 1 Simon Thomas I
- Главный тренер: Aasmund Bjoerkan
Предыдущие игры
Эльверум (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 10.08.2017 Волеренга 1:0 Эльверум К
- 06.08.2017 Тромсдален 1:1 Эльверум ПД
- 30.07.2017 Эльверум 3:4 Флурё ПД
- 23.07.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Эльверум ПД
- 02.07.2017 Эльверум 1:1 Старт ПД
- 25.06.2017 Конгсвингер 1:1 Эльверум ПД
- 18.06.2017 Эльверум 0:0 Осане ПД
- 11.06.2017 Фредрикстад 4:0 Эльверум ПД
- 04.06.2017 Ерв 2:0 Эльверум ПД
- 31.05.2017 Будё-Глимт 2:2 Эльверум К
- 28.05.2017 Эльверум 0:2 Левангер ПД
- 24.05.2017 Гроруд 0:1 Эльверум К
- 21.05.2017 Арендал 0:3 Эльверум ПД
- 16.05.2017 Эльверум 2:1 Стрёммен ПД
- 13.05.2017 Мьёндален 2:2 Эльверум ПД
- 07.05.2017 Эльверум 1:1 Ранхейм ПД
- 30.04.2017 Флурё 1:1 Эльверум ПД
- 26.04.2017 Флиса 0:6 Эльверум К
- 23.04.2017 Эльверум 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 17.04.2017 Будё-Глимт 5:0 Эльверум ПД
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 06.08.2017 Будё-Глимт 5:0 Арендал ПД
- 29.07.2017 Мьёндален 1:2 Будё-Глимт ПД
- 22.07.2017 Будё-Глимт 3:3 Ранхейм ПД
- 02.07.2017 Левангер 1:1 Будё-Глимт ПД
- 25.06.2017 Будё-Глимт 4:3 Стрёммен ПД
- 17.06.2017 Арендал 1:3 Будё-Глимт ПД
- 11.06.2017 Будё-Глимт 4:0 Ерв ПД
- 04.06.2017 Ранхейм 2:1 Будё-Глимт ПД
- 31.05.2017 Будё-Глимт 2:2 Эльверум К
- 28.05.2017 Будё-Глимт 1:0 Мьёндален ПД
- 24.05.2017 Сортланн 1:3 Будё-Глимт К
- 21.05.2017 Флурё 1:2 Будё-Глимт ПД
- 16.05.2017 Будё-Глимт 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 13.05.2017 Саннес Ульф 3:0 Будё-Глимт ПД
- 07.05.2017 Тромсдален 2:3 Будё-Глимт ПД
- 02.05.2017 Будё-Глимт 3:2 Старт ПД
- 26.04.2017 Фёуске/Спринт 0:7 Будё-Глимт К
- 23.04.2017 Фредрикстад 0:1 Будё-Глимт ПД
- 17.04.2017 Будё-Глимт 5:0 Эльверум ПД
- 09.04.2017 Осане 1:1 Будё-Глимт ПД
Последние игры между собой
Эльверум: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:0
|19
|14
|3
|2
|48 - 23
|45
|2.
|Ранхейм
|18
|10
|5
|3
|26 - 19
|35
|3.
|Старт
|18
|10
|4
|4
|34 - 20
|34
|4.
|Саннес Ульф
|18
|9
|5
|4
|28 - 23
|32
|5.
|Флурё
|18
|8
|4
|6
|29 - 24
|28
|6.
|Левангер
|18
|6
|7
|5
|22 - 15
|25
|7.
|Улленсакер/Киса
|18
|7
|3
|8
|28 - 33
|24
|8.
|Тромсдален
|18
|6
|6
|6
|24 - 25
|24
|9.
|Стрёммен
|18
|6
|5
|7
|22 - 26
|23
|10.
|Мьёндален
|18
|5
|7
|6
|31 - 27
|22
|11.
|Ерв
|18
|5
|7
|6
|27 - 26
|22
|12.
|Осане
|18
|5
|7
|6
|22 - 28
|22
|13.
|Конгсвингер
|18
|4
|5
|9
|26 - 30
|17
|14.
|Фредрикстад
|18
|2
|8
|8
|19 - 28
|14
|15.
|Эльверум
|0:3
|19
|2
|8
|9
|16 - 36
|14
|16.
|Арендал
|18
|2
|4
|12
|18 - 37
|10
Второй тайм
74'
Эльверум производит замену. Marius Hagen уходит, и Stian Simenstad заменяет его
72'
Буде-Глимт производит замену. Ulrik Saltnes уходит, и Сигурьонссон Оливер заменяет его
64'
Эльверум производит замену. Farid Rahim уходит, и Солли Сиверт заменяет его
62'
Буде-Глимт производит замену. Опсет Кристиан уходит, и Amor Layouni заменяет его
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ulrik Saltnes.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Опсет Кристиан.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Опсет Кристиан.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elverum Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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