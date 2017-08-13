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  5. Первый дивизион
Стадион:
Эльверум
0:3
Второй тайм: 78'
Будё-Глимт
0'
0:1
7' Гол
Опсет Кристиан
0:2
35' Гол
Опсет Кристиан
0:3
55' Гол
Ulrik Saltnes
78'
Второй тайм
74'
Эльверум производит замену. Marius Hagen уходит, и Stian Simenstad заменяет его
72'
Буде-Глимт производит замену. Ulrik Saltnes уходит, и Сигурьонссон Оливер заменяет его
64'
Эльверум производит замену. Farid Rahim уходит, и Солли Сиверт заменяет его
62'
Буде-Глимт производит замену. Опсет Кристиан уходит, и Amor Layouni заменяет его
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ulrik Saltnes.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Опсет Кристиан.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Опсет Кристиан.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elverum Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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