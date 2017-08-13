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Стадион:
Конгсвингер
2:1
Первый тайм: 41'
Ерв
0'
1:0
12' Гол
Adem Gueven
16' Желтая карточка
Nils Petter Andersen
2:0
23' Гол
Adem Gueven
2:1
24' Гол
Акинтола Дэвид
29' Желтая карточка
Andreas Hagen
41'
Первый тайм
Желтая карточка
29'
Андреас Хаген получает желтую карточку.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адем Гювен.
Желтая карточка
16'
Нильс Петтер Андерсен получает желтую карточку.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адем Гювен.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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