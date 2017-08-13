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Стадион: Гьемселунд
2:1
Первый тайм: 41'
1:0
12' ГолAdem Gueven
16' Желтая карточкаNils Petter Andersen
2:0
23' ГолAdem Gueven
2:1
24' ГолАкинтола Дэвид
29' Желтая карточкаAndreas Hagen
|
12'
1:0
23'
2:0
24'
2:1
29'
Состав команд
13
Пинту
Элиу
11
Maikel
Конгсвингер 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 3 Joergen Richardsen Защитник
- 4 Adrian Ovlien Защитник
- 14 Markus Skjellum Nyambwogi Защитник
- 7 Dylan Murnane Защитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Полузащитник
- 17 Кольстад Йёрген Полузащитник
- 13 Пинту Элиу Полузащитник
- 24 Niklas Fernando Nygaard Castro Нападающий
- 11 Maikel Нападающий
- 9 Adem Gueven Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Aleksey Gorodovoy Вратарь
- 15 Суслов Кирилл Защитник
- 5 Christian Roeer Защитник
- 20 Oerjan Roeyrane Полузащитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 12 Martin Tangen Vinjor Полузащитник
- 18 Mats Cato Moldskred Нападающий
- Главный тренер: Hans Erik Eriksen
Ерв 4-4-2
- Основной состав
- 1 Oeyvind Christoffer Knutsen Вратарь
- 3 Brice Wembangomo Защитник
- 2 Андерсен Гленн Защитник
- 5 Nils Petter Andersen Защитник
- 19 Kristoffer Toennessen Защитник
- 23 Andreas Hagen Полузащитник
- 25 Michael Ogungbaro Полузащитник
- 10 Дансо Эриксон Полузащитник
- 6 Вихманн Матиас Полузащитник
- 13 Babajide David Нападающий
- 7 Ulrik Berglann Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Espen Knudsen Защитник
- 8 Christopher MacConnacher Полузащитник
- 20 Jacob Toft Нападающий
- 9 Хёугстад Эйрик Нападающий
- 45 Idelino Gomes
- 12 Stian Christensen II
- 15 Halvor Hovstad
- Главный тренер: Arne Sandstoe
Предыдущие игры
Конгсвингер (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 06.08.2017 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 30.07.2017 Конгсвингер 1:3 Улленсакер/Киса ПД
- 23.07.2017 Старт 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.07.2017 Конгсвингер 2:0 Осане ПД
- 25.06.2017 Конгсвингер 1:1 Эльверум ПД
- 20.06.2017 Фредрикстад 1:1 Конгсвингер ПД
- 10.06.2017 Конгсвингер 0:1 Левангер ПД
- 04.06.2017 Улленсакер/Киса 0:3 Конгсвингер ПД
- 31.05.2017 Конгсвингер 0:4 Сарпсборг-08 К
- 28.05.2017 Конгсвингер 2:1 Флурё ПД
- 25.05.2017 Нюбергсунд 0:1 Конгсвингер К
- 21.05.2017 Стрёммен 0:4 Конгсвингер ПД
- 16.05.2017 Конгсвингер 2:3 Арендал ПД
- 13.05.2017 Ерв 2:2 Конгсвингер ПД
- 09.05.2017 Конгсвингер 2:3 Саннес Ульф ПД
- 30.04.2017 Мьёндален 5:1 Конгсвингер ПД
- 25.04.2017 Лётен 0:4 Конгсвингер К
- 22.04.2017 Конгсвингер 0:0 Ранхейм ПД
- 17.04.2017 Тромсдален 2:2 Конгсвингер ПД
- 09.04.2017 Конгсвингер 0:2 Старт ПД
Ерв (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 09.08.2017 Ерв 1:2 Русенборг К
- 06.08.2017 Ерв 2:0 Фредрикстад ПД
- 30.07.2017 Левангер 0:1 Ерв ПД
- 23.07.2017 Стрёммен 2:1 Ерв ПД
- 02.07.2017 Ерв 6:2 Улленсакер/Киса ПД
- 25.06.2017 Саннес Ульф 0:3 Ерв ПД
- 21.06.2017 Ерв 2:1 Осане К
- 18.06.2017 Ерв 1:1 Тромсдален ПД
- 11.06.2017 Будё-Глимт 4:0 Ерв ПД
- 04.06.2017 Ерв 2:0 Эльверум ПД
- 27.05.2017 Старт 3:2 Ерв ПД
- 24.05.2017 Ерв 2:1 Брюне К
- 21.05.2017 Ерв 1:1 Осане ПД
- 16.05.2017 Фредрикстад 1:1 Ерв ПД
- 13.05.2017 Ерв 2:2 Конгсвингер ПД
- 06.05.2017 Арендал 1:1 Ерв ПД
- 30.04.2017 Ерв 2:2 Левангер ПД
- 26.04.2017 Донн 0:2 Ерв К
- 23.04.2017 Ерв 0:1 Стрёммен ПД
- 18.04.2017 Мьёндален 3:0 Ерв ПД
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ерв: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|19
|14
|3
|2
|49 - 23
|45
|2.
|Старт
|1:0
|19
|11
|4
|4
|35 - 20
|37
|3.
|Саннес Ульф
|2:0
|19
|10
|5
|4
|30 - 23
|35
|4.
|Ранхейм
|0:2
|19
|10
|5
|4
|26 - 21
|35
|5.
|Флурё
|0:1
|19
|8
|4
|7
|29 - 25
|28
|6.
|Улленсакер/Киса
|2:0
|19
|8
|3
|8
|30 - 33
|27
|7.
|Стрёммен
|1:0
|19
|7
|5
|7
|23 - 26
|26
|8.
|Левангер
|0:0
|19
|6
|8
|5
|22 - 15
|26
|9.
|Мьёндален
|1:0
|19
|6
|7
|6
|32 - 27
|25
|10.
|Тромсдален
|0:1
|19
|6
|6
|7
|24 - 26
|24
|11.
|Ерв
|1:2
|19
|5
|7
|7
|28 - 28
|22
|12.
|Осане
|0:2
|19
|5
|7
|7
|22 - 30
|22
|13.
|Конгсвингер
|2:1
|19
|5
|5
|9
|28 - 31
|20
|14.
|Фредрикстад
|0:0
|19
|2
|9
|8
|19 - 28
|15
|15.
|Эльверум
|19
|2
|8
|9
|16 - 37
|14
|16.
|Арендал
|0:1
|19
|2
|4
|13
|18 - 38
|10
Первый тайм
29'
Андреас Хаген получает желтую карточку.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адем Гювен.
16'
Нильс Петтер Андерсен получает желтую карточку.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адем Гювен.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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