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Стадион: Санднес
2:0
Первый тайм: 41'
1:0
5' ГолKent Haavard Eriksen
2:0
28' ГолKent Haavard Eriksen
|
5'
1:0
28'
2:0
Состав команд
21
Селлин
Кьелл
Саннес Ульф 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Сальгрен Саку-Пекка Вратарь
- 3 Viljar Vevatne Защитник
- 14 Nikolaj Geertsen Защитник
- 19 Mads Nielsen II Защитник
- 24 Брикс Кристиан Защитник
- 4 Axel Kryger Полузащитник
- 7 Нисья Видар Полузащитник
- 10 Roy Miljeteig Полузащитник
- 21 Селлин Кьелл Полузащитник
- 9 Oddbjoern Skartun Нападающий
- 30 Kent Haavard Eriksen Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Egil Selvik Вратарь
- 13 Joergen Oeveraas Защитник
- Roger Eikeland Нападающий
- Mikal Jacobsen
- 27 Vegard Aasen
- Vetle Hellestoe
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Осане 3-4-3
- Основной состав
- 12 Боргер Томас Вратарь
- 5 Fredrik Heggland Защитник
- 6 Simen Brekkhus Защитник
- 3 Eirik Wollen Steen Защитник
- 4 Sondre Bjoershol Полузащитник
- 29 Kristoffer Nesse Stephensen Полузащитник
- 19 Simen Lassen Полузащитник
- 17 Nikolai Harris Полузащитник
- 10 Senai Hagos Нападающий
- 88 Geir Andre Herrem Нападающий
- 18 Хусеклепп Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Erik Oestgaard Вратарь
- 22 Mads Bjoersvik Songve Защитник
- 15 Sindre Austevoll Защитник
- 2 Martin Ueland Защитник
- 28 David Mkrtchyan
- 20 Stian Nygaard I
- 27 Magnus Nybakken Bruun-Hansen
- Главный тренер: Монс Ивар Мджелде
Предыдущие игры
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 06.08.2017 Улленсакер/Киса 3:3 Саннес Ульф ПД
- 30.07.2017 Саннес Ульф 1:1 Старт ПД
- 23.07.2017 Саннес Ульф 1:0 Мьёндален ПД
- 04.07.2017 Арендал 2:3 Саннес Ульф ПД
- 25.06.2017 Саннес Ульф 0:3 Ерв ПД
- 18.06.2017 Стрёммен 1:3 Саннес Ульф ПД
- 11.06.2017 Саннес Ульф 2:0 Ранхейм ПД
- 04.06.2017 Флурё 3:1 Саннес Ульф ПД
- 28.05.2017 Саннес Ульф 0:0 Улленсакер/Киса ПД
- 24.05.2017 Нест-Сотра 2:0 Саннес Ульф К
- 19.05.2017 Мьёндален 2:2 Саннес Ульф ПД
- 16.05.2017 Старт 2:1 Саннес Ульф ПД
- 13.05.2017 Саннес Ульф 3:0 Будё-Глимт ПД
- 09.05.2017 Конгсвингер 2:3 Саннес Ульф ПД
- 30.04.2017 Саннес Ульф 2:0 Тромсдален ПД
- 26.04.2017 Лура 1:4 Саннес Ульф К
- 23.04.2017 Осане 4:0 Саннес Ульф ПД
- 17.04.2017 Саннес Ульф 0:0 Фредрикстад ПД
- 09.04.2017 Левангер 0:1 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2017 Саннес Ульф 2:0 Эльверум ПД
Осане (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 06.08.2017 Осане 1:3 Ранхейм ПД
- 30.07.2017 Арендал 0:1 Осане ПД
- 23.07.2017 Осане 2:1 Левангер ПД
- 02.07.2017 Конгсвингер 2:0 Осане ПД
- 25.06.2017 Осане 1:1 Фредрикстад ПД
- 21.06.2017 Ерв 2:1 Осане К
- 18.06.2017 Эльверум 0:0 Осане ПД
- 11.06.2017 Осане 2:2 Арендал ПД
- 04.06.2017 Левангер 3:0 Осане ПД
- 28.05.2017 Осане 2:2 Стрёммен ПД
- 24.05.2017 Осане 1:0 Фюллингсдален К
- 21.05.2017 Ерв 1:1 Осане ПД
- 16.05.2017 Осане 1:0 Флурё ПД
- 13.05.2017 Улленсакер/Киса 2:3 Осане ПД
- 07.05.2017 Осане 2:2 Мьёндален ПД
- 30.04.2017 Ранхейм 2:1 Осане ПД
- 26.04.2017 Тротт 0:4 Осане К
- 23.04.2017 Осане 4:0 Саннес Ульф ПД
- 17.04.2017 Старт 4:0 Осане ПД
- 09.04.2017 Осане 1:1 Будё-Глимт ПД
Последние игры между собой
Саннес Ульф: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Осане: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|19
|14
|3
|2
|49 - 23
|45
|2.
|Старт
|1:0
|19
|11
|4
|4
|35 - 20
|37
|3.
|Саннес Ульф
|2:0
|19
|10
|5
|4
|30 - 23
|35
|4.
|Ранхейм
|0:2
|19
|10
|5
|4
|26 - 21
|35
|5.
|Флурё
|0:1
|19
|8
|4
|7
|29 - 25
|28
|6.
|Улленсакер/Киса
|2:0
|19
|8
|3
|8
|30 - 33
|27
|7.
|Стрёммен
|1:0
|19
|7
|5
|7
|23 - 26
|26
|8.
|Левангер
|0:0
|19
|6
|8
|5
|22 - 15
|26
|9.
|Мьёндален
|1:0
|19
|6
|7
|6
|32 - 27
|25
|10.
|Тромсдален
|0:1
|19
|6
|6
|7
|24 - 26
|24
|11.
|Ерв
|1:2
|19
|5
|7
|7
|28 - 28
|22
|12.
|Осане
|0:2
|19
|5
|7
|7
|22 - 30
|22
|13.
|Конгсвингер
|2:1
|19
|5
|5
|9
|28 - 31
|20
|14.
|Фредрикстад
|0:0
|19
|2
|9
|8
|19 - 28
|15
|15.
|Эльверум
|19
|2
|8
|9
|16 - 37
|14
|16.
|Арендал
|0:1
|19
|2
|4
|13
|18 - 38
|10
Первый тайм
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kent Haavard Eriksen.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kent Haavard Eriksen.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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