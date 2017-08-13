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Стадион:
Саннес Ульф
2:0
Первый тайм: 41'
Осане
0'
1:0
5' Гол
Kent Haavard Eriksen
2:0
28' Гол
Kent Haavard Eriksen
41'
Первый тайм
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kent Haavard Eriksen.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kent Haavard Eriksen.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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