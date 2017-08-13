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Стадион:
Хёугесунн
2:0
Первый тайм: 41'
Стабек
0'
1:0
9' Гол
Абди Либан
33' Желтая карточка
Касси Люк
2:0
40' Гол
Андреасен Тур
41'
Первый тайм
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андреасен Тур.
Желтая карточка
33'
Касси Люк получает желтую карточку.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Абди Либан.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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