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Стадион: Хуагесунд
1:0
9' ГолАбди Либан
33' Желтая карточкаКасси Люк
2:0
40' ГолАндреасен Тур
|
9'
1:0
33'
40'
2:0
Состав команд
16
Лейте
Бруно
28
Касси
Люк
99
Квоеме
Охи
Хёугесунн 4-5-1
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 16 Лейте Бруно Полузащитник
- 11 Андреасен Тур Полузащитник
- 6 Jacub Serafin Полузащитник
- 7 Абди Либан Полузащитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 26 Бьорккьяер Сверре Защитник
- 5 Чосич Марко Защитник
- 17 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 34 Kevin Martin Krygaard
- 35 Икеди Энтони
- 15 Izuchukwu Anthony
- Главный тренер: Eirik Horneland
Стабек 4-3-3
- Основной состав
- 1 Манде Саюба Вратарь
- 6 Haakon Skogseid Защитник
- 3 Шенсберг Мортен Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 28 Касси Люк Полузащитник
- 7 Гьяси Раймон Полузащитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Нападающий
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- 67 Tortol Lumanza Lembi Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Сандху Гурприт Вратарь
- 17 Ahmed El-Amrani Защитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 45 Morten Renaa Olsen
- 9 Sindre M. Hansen
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Предыдущие игры
Хёугесунн (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 09.08.2017 Хёугесунн 0:2 Мольде К
- 06.08.2017 Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Т
- 20.07.2017 Лех 2:0 Хёугесунн ЛЕ
- 16.07.2017 Хёугесунн 2:0 Олесунн Т
- 13.07.2017 Хёугесунн 3:2 Лех ЛЕ
- 06.07.2017 Колрейн 0:0 Хёугесунн ЛЕ
- 02.07.2017 Хёугесунн 2:0 Тромсё Т
- 29.06.2017 Хёугесунн 7:0 Колрейн ЛЕ
- 25.06.2017 Викинг 1:1 Хёугесунн Т
- 18.06.2017 Хёугесунн 1:0 Русенборг Т
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Т
- 31.05.2017 Эгерсунд 1:2 Хёугесунн К
- 28.05.2017 Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 24.05.2017 Вард Хёугесунн 0:6 Хёугесунн К
- 21.05.2017 Кристиансунд 3:2 Хёугесунн Т
- 16.05.2017 Хёугесунн 0:2 Одд Т
- 13.05.2017 Саннефьёрд 2:0 Хёугесунн Т
- 07.05.2017 Хёугесунн 0:0 Согндаль Т
- 30.04.2017 Стабек 0:3 Хёугесунн Т
- 27.04.2017 Видар 0:3 Хёугесунн К
Стабек (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 10.08.2017 Стабек 3:0 Олесунн К
- 06.08.2017 Стабек 1:3 Саннефьёрд Т
- 15.07.2017 Лиллестрём 2:2 Стабек Т
- 09.07.2017 Стабек 2:0 Бранн Т
- 02.07.2017 Саннефьёрд 1:2 Стабек Т
- 25.06.2017 Стабек 1:4 Кристиансунд Т
- 19.06.2017 Бранн 5:0 Стабек Т
- 03.06.2017 Стабек 2:4 Лиллестрём Т
- 31.05.2017 Нутодден 1:4 Стабек К
- 28.05.2017 Мольде 3:1 Стабек Т
- 25.05.2017 Аскер 0:5 Стабек К
- 22.05.2017 Стабек 1:1 Викинг Т
- 16.05.2017 Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Т
- 13.05.2017 Стабек 0:0 Русенборг Т
- 07.05.2017 Волеренга 1:1 Стабек Т
- 30.04.2017 Стабек 0:3 Хёугесунн Т
- 26.04.2017 Хольмлиа 0:9 Стабек К
- 23.04.2017 Тромсё 0:3 Стабек Т
- 17.04.2017 Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Т
- 09.04.2017 Стабек 2:0 Одд Т
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Стабек: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
- 30.04.2017 Стабек 0:3 Хёугесунн Типпелиген
- 07.08.2016 Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген
- 25.04.2016 Хёугесунн 3:1 Стабек Типпелиген
- 25.07.2015 Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген
- 06.04.2015 Стабек 1:1 Хёугесунн Типпелиген
- 02.11.2014 Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген
- 13.08.2014 Стабек 1:0 Хёугесунн Кубок НМ
- 13.07.2014 Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген
- 26.08.2012 Хёугесунн 4:1 Стабек Типпелиген
- 20.05.2012 Стабек 0:2 Хёугесунн Типпелиген
- 20.11.2011 Стабек 1:2 Хёугесунн Типпелиген
- 08.05.2011 Хёугесунн 3:4 Стабек Типпелиген
- 17.10.2010 Хёугесунн 2:1 Стабек Типпелиген
- 02.05.2010 Стабек 0:0 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|19
|12
|5
|2
|39 - 15
|41
|2.
|Сарпсборг-08
|0:1
|19
|9
|6
|4
|29 - 18
|33
|3.
|Мольде
|19
|9
|4
|6
|31 - 22
|31
|4.
|Бранн
|1:0
|19
|8
|7
|4
|34 - 17
|31
|5.
|Хёугесунн
|1:0
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|6.
|Саннефьёрд
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|7.
|Одд
|0:1
|18
|7
|4
|7
|14 - 20
|25
|8.
|Стабек
|0:1
|19
|7
|4
|8
|27 - 34
|25
|9.
|Волеренга
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|10.
|Лиллестрём
|18
|6
|5
|7
|27 - 28
|23
|11.
|Олесунн
|0:1
|19
|6
|5
|8
|24 - 25
|23
|12.
|Стрёмсгодсет
|18
|5
|7
|6
|22 - 25
|22
|13.
|Кристиансунд
|1:0
|19
|5
|6
|8
|24 - 32
|21
|14.
|Согндаль
|19
|5
|5
|9
|22 - 30
|20
|15.
|Викинг
|1:0
|19
|4
|5
|10
|20 - 30
|17
|16.
|Тромсё
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|14
Первый тайм
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андреасен Тур.
33'
Касси Люк получает желтую карточку.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Абди Либан.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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