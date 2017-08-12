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Атлетико Гоияниенсе
1:0
Конец матча
Куритиба
0'
23' Желтая карточка
Niltinho
41' Желтая карточка
Александро
1:0
63' Гол
Luis Pereira III
71' Желтая карточка
Walter Leandro Capeloza Artune I
81' Желтая карточка
Luizao III
90' Желтая карточка
Rildo
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Rildo получает желтую карточку.
84'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Niltinho уходит, и Marcao заменяет его
Желтая карточка
81'
Luizao получает желтую карточку.
79'
Куритиба производит замену. Александро уходит, и Tomas заменяет его
75'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Jonathan уходит, и Andre Castro заменяет его

Желтая карточка
71'
Валтер получает желтую карточку.
68'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Diego da Silva Rosa уходит, и Breno Lopes заменяет его
67'
Куритиба производит замену. Алан Сантос уходит, и Алмейда Каиксета Наскентес Энрике заменяет его
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jorginho.
61'
Куритиба производит замену. Thiago уходит, и Нето Берола заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Александро получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Niltinho получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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