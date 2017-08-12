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1:0
Конец матча
23' Желтая карточкаNiltinho
41' Желтая карточкаАлександро
1:0
63' ГолLuis Pereira III
71' Желтая карточкаWalter Leandro Capeloza Artune I
81' Желтая карточкаLuizao III
90' Желтая карточкаRildo
|
23'
41'
63'
1:0
79'
81'
90'
Состав команд
84
Wilson
III
22
Leo
III
76
Марсиу
Нуну
73
Luizao
III
27
Жонас
11
Rildo
85
Александро
Атлетико Гоияниенсе 4-5-1
- Основной состав
- Felipe Garcia Вратарь
- Jonatan Moreira III Защитник
- Gilvan Защитник
- Алвес Виллиан Защитник
- Bruno Pacheco III Защитник
- Роша Игор II Полузащитник
- Paulo Sergio De Oliveira Paulinho Полузащитник
- Luis Pereira III Полузащитник
- Niltinho Полузащитник
- Diego da Silva Rosa Полузащитник
- Walter Leandro Capeloza Artune I Нападающий
- Запасные игроки
- Габриэль Эдуардо Защитник
- Edgar Bruno da Silva III Полузащитник
- Каштру Андре Полузащитник
- Хоао Педро
- Marcao VI
- Breno III
- Dos Santos Everton Heleno
- Jefferson Nem
- Marcos de Paula Dutra
Куритиба 4-4-2
- Основной состав
- 84 Wilson III Вратарь
- 22 Leo III Защитник
- 76 Марсиу Нуну Защитник
- 73 Luizao III Защитник
- 66 Виллиам Матеус Защитник
- 27 Жонас Полузащитник
- 5 Алан Сантос Полузащитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 88 Thiago Xavier II Полузащитник
- 11 Rildo Нападающий
- 85 Александро Нападающий
- Запасные игроки
- 89 William Menezes Вратарь
- 21 Walisson Защитник
- 87 Баумйоханн Александер Полузащитник
- 26 Tomas Полузащитник
- 9 Нето Берола Нападающий
- 91 Henrique I
- 98 Dodô VI
- 90 Yilmar Filigrana
- 4 Romercio
- 6 Edinho VII
- 31 Joao Paulo XVII
Предыдущие игры
Атлетико Гоияниенсе (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 06.08.2017 Флуминенсе 3:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 03.08.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Гремио СA
- 30.07.2017 Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 24.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Ботафого СA
- 21.07.2017 Спорт Ресифи 4:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 16.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 14.07.2017 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 08.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Витория СA
- 02.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Сантос СA
- 25.06.2017 Васко да Гама 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 22.06.2017 Палмейрас 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 17.06.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 15.06.2017 Атлетико Гоияниенсе 3:1 Аваи СA
- 12.06.2017 Крузейро 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 09.06.2017 Атлетико Гоияниенсе 3:0 Понте-Прета СA
- 06.06.2017 Баия 3:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 28.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Коринтианс СA
- 25.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Фламенго К
- 21.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:3 Фламенго СA
- 16.05.2017 Куритиба 4:1 Атлетико Гоияниенсе СA
Куритиба (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 06.08.2017 Куритиба 2:0 Шапекоэнсе СA
- 04.08.2017 Сан-Паулу 1:2 Куритиба СA
- 30.07.2017 Куритиба 0:2 Атлетико Минейро СA
- 23.07.2017 Фламенго 2:1 Куритиба СA
- 20.07.2017 Понте-Прета 4:0 Куритиба СA
- 17.07.2017 Куритиба 1:2 Флуминенсе СA
- 14.07.2017 Аваи 1:4 Куритиба СA
- 11.07.2017 Куритиба 0:3 Спорт Ресифи СA
- 03.07.2017 Куритиба 2:2 Васко да Гама СA
- 25.06.2017 Крузейро 2:0 Куритиба СA
- 23.06.2017 Гремио 2:0 Куритиба СA
- 18.06.2017 Куритиба 0:0 Коринтианс СA
- 15.06.2017 Куритиба 0:0 Баия СA
- 11.06.2017 Ботафого 2:2 Куритиба СA
- 08.06.2017 Куритиба 1:0 Палмейрас СA
- 03.06.2017 Куритиба 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 28.05.2017 Витория 0:1 Куритиба СA
- 20.05.2017 Сантос 1:0 Куритиба СA
- 16.05.2017 Куритиба 4:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 07.05.2017 Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе ПДП
Последние игры между собой
Атлетико Гоияниенсе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Куритиба: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
- 16.05.2017 Куритиба 4:1 Атлетико Гоияниенсе Серия A
- 13.09.2012 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Куритиба Серия A
- 18.06.2012 Атлетико Гоияниенсе 0:3 Куритиба Серия A
- 01.09.2011 Атлетико Гоияниенсе 3:1 Куритиба Серия A
- 22.05.2011 Куритиба 0:1 Атлетико Гоияниенсе Серия A
- 31.03.2011 Куритиба 3:1 Атлетико Гоияниенсе Кубок Бразилии
- 18.03.2011 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Куритиба Кубок Бразилии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|19
|14
|5
|0
|32 - 9
|47
|2.
|Гремио
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|3.
|Сантос
|19
|10
|5
|4
|22 - 13
|35
|4.
|Палмейрас
|19
|10
|2
|7
|28 - 20
|32
|5.
|Фламенго
|19
|7
|8
|4
|27 - 19
|29
|6.
|Спорт Ресифи
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|7.
|Крузейро
|19
|7
|6
|6
|21 - 16
|27
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|7
|5
|7
|21 - 22
|26
|9.
|Флуминенсе
|19
|6
|8
|5
|29 - 27
|26
|10.
|Ботафого
|19
|6
|7
|6
|21 - 20
|25
|11.
|Куритиба
|20
|7
|4
|9
|21 - 26
|25
|12.
|Васко да Гама
|19
|7
|3
|9
|21 - 30
|24
|13.
|Баия
|19
|6
|5
|8
|24 - 24
|23
|14.
|Понте-Прета
|19
|6
|5
|8
|20 - 24
|23
|15.
|Атлетико Минейро
|19
|6
|5
|8
|19 - 23
|23
|16.
|Шапекоэнсе
|19
|6
|4
|9
|24 - 33
|22
|17.
|Сан-Паулу
|19
|5
|4
|10
|22 - 26
|19
|18.
|Витория
|19
|5
|4
|10
|21 - 30
|19
|19.
|Аваи
|19
|4
|6
|9
|10 - 25
|18
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|20
|4
|3
|13
|17 - 34
|15
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Rildo получает желтую карточку.
84'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Niltinho уходит, и Marcao заменяет его
81'
Luizao получает желтую карточку.
79'
Куритиба производит замену. Александро уходит, и Tomas заменяет его
75'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Jonathan уходит, и Andre Castro заменяет его
71'
Валтер получает желтую карточку.
68'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Diego da Silva Rosa уходит, и Breno Lopes заменяет его
67'
Куритиба производит замену. Алан Сантос уходит, и Алмейда Каиксета Наскентес Энрике заменяет его
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jorginho.
61'
Куритиба производит замену. Thiago уходит, и Нето Берола заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Александро получает желтую карточку.
23'
Niltinho получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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