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2:0
Второй тайм: 68'
14' Желтая карточкаТрауко Мигель
1:0
16' ПенальтиFabio Santos IV
22' Желтая карточкаGabriel Paulista XVI
29' Желтая карточкаВаркен Адилсон
49' Желтая карточкаPereira Karioka III
52' Вторая желтая карточкаТрауко Мигель
2:0
54' ГолМоура Рафаэл
55' Желтая карточкаRobson de Souza I
57' Желтая карточкаРодолфо Гайото
|
14'
16'
1:0
29'
52'
54'
2:0
57'
Состав команд
10
Касарес
Хуан
27
Luan
III
13
Моура
Рафаэл
21
Para
I
23
Жеуванио
25
Felipe
Vizeu
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 30 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 5 Pereira Karioka III Полузащитник
- 8 Mendes Elias II Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 27 Luan III Полузащитник
- 13 Моура Рафаэл Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Сантана Фелипе Защитник
- 22 Gleison Защитник
- 20 Валдивия Вандерсон Полузащитник
- 25 Yago Полузащитник
- 92 Marlone Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 85 Роджер Бернардо Полузащитник
- 29 Alex VII
- 31 Leo VI
- 70 Pablo IV
- 12 Giovanni III
- 7 Robson de Souza I
- Главный тренер: Кульпи Левир
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 30 Родолфо Гайото Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 8 Marcio Araujo Полузащитник
- 28 Беррио Орландо Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 25 Felipe Vizeu Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Alex Santana III Вратарь
- 43 Leo Duarte Защитник
- 3 Rafael Vaz Защитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 26 Gustavo Cuellar Полузащитник
- 42 Matheus Savio Полузащитник
- 29 Perez Martinez Lucas VII
- 17 Gabriel Paulista VI
- 20 Vinicius Junior
- 6 Rene III
- 41 Ronaldo VI
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 10.08.2017 Атлетико Минейро 0:0 Вильстерман КЛ
- 06.08.2017 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
- 03.08.2017 Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс СA
- 30.07.2017 Куритиба 0:2 Атлетико Минейро СA
- 27.07.2017 Ботафого 3:0 Атлетико Минейро К
- 24.07.2017 Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама СA
- 20.07.2017 Атлетико Минейро 0:2 Баия СA
- 16.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 13.07.2017 Атлетико Минейро 0:1 Сантос СA
- 10.07.2017 Ботафого 1:1 Атлетико Минейро СA
- 06.07.2017 Вильстерман 1:0 Атлетико Минейро КЛ
- 02.07.2017 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро СA
- 30.06.2017 Атлетико Минейро 1:0 Ботафого К
- 26.06.2017 Шапекоэнсе 0:1 Атлетико Минейро СA
- 22.06.2017 Атлетико Минейро 2:2 Спорт Ресифи СA
- 18.06.2017 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро СA
- 15.06.2017 Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 11.06.2017 Витория 2:0 Атлетико Минейро СA
- 08.06.2017 Атлетико Минейро 1:0 Аваи СA
- 04.06.2017 Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро СA
Фламенго (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 10.08.2017 Фламенго 5:0 Палестино КС
- 06.08.2017 Фламенго 0:2 Витория СA
- 03.08.2017 Сантос 3:2 Фламенго СA
- 30.07.2017 Коринтианс 1:1 Фламенго СA
- 27.07.2017 Сантос 4:2 Фламенго К
- 23.07.2017 Фламенго 2:1 Куритиба СA
- 20.07.2017 Фламенго 2:2 Палмейрас СA
- 16.07.2017 Крузейро 1:1 Фламенго СA
- 14.07.2017 Фламенго 0:1 Гремио СA
- 09.07.2017 Васко да Гама 0:1 Фламенго СA
- 06.07.2017 Палестино 2:5 Фламенго КС
- 02.07.2017 Фламенго 2:0 Сан-Паулу СA
- 29.06.2017 Фламенго 2:0 Сантос К
- 26.06.2017 Баия 0:1 Фламенго СA
- 23.06.2017 Фламенго 5:1 Шапекоэнсе СA
- 18.06.2017 Флуминенсе 2:2 Фламенго СA
- 15.06.2017 Фламенго 2:0 Понте-Прета СA
- 11.06.2017 Аваи 1:1 Фламенго СA
- 08.06.2017 Спорт Ресифи 2:0 Фламенго СA
- 04.06.2017 Фламенго 0:0 Ботафого СA
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Фламенго: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 13.05.2017 Фламенго 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 29.10.2016 Атлетико Минейро 2:2 Фламенго Серия A
- 10.07.2016 Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Серия A
- 28.01.2016 Атлетико Минейро 0:2 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио
- 20.09.2015 Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A
- 20.06.2015 Фламенго 0:2 Атлетико Минейро Серия A
- 20.11.2014 Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 06.11.2014 Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Кубок Бразилии
- 30.10.2014 Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии
- 21.08.2014 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 20.10.2013 Атлетико Минейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 04.08.2013 Фламенго 3:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 01.11.2012 Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A
- 27.09.2012 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A
- 22.09.2011 Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A
- 26.06.2011 Фламенго 4:1 Атлетико Минейро Серия A
- 14.11.2010 Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A
- 27.08.2010 Фламенго 0:0 Атлетико Минейро Серия A
- 08.11.2009 Атлетико Минейро 1:3 Фламенго Серия A
- 31.07.2009 Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|19
|14
|5
|0
|32 - 9
|47
|2.
|Гремио
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|3.
|Сантос
|19
|10
|5
|4
|22 - 13
|35
|4.
|Палмейрас
|0:0
|20
|10
|3
|7
|28 - 20
|33
|5.
|Спорт Ресифи
|0:0
|20
|8
|5
|7
|30 - 26
|29
|6.
|Фламенго
|0:2
|20
|7
|8
|5
|27 - 21
|29
|7.
|Крузейро
|20
|7
|6
|7
|23 - 19
|27
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|7
|5
|7
|21 - 22
|26
|9.
|Флуминенсе
|19
|6
|8
|5
|29 - 27
|26
|10.
|Атлетико Минейро
|2:0
|20
|7
|5
|8
|21 - 23
|26
|11.
|Ботафого
|19
|6
|7
|6
|21 - 20
|25
|12.
|Куритиба
|20
|7
|4
|9
|21 - 26
|25
|13.
|Васко да Гама
|0:0
|20
|7
|4
|9
|21 - 30
|25
|14.
|Понте-Прета
|0:0
|20
|6
|6
|8
|20 - 24
|24
|15.
|Баия
|19
|6
|5
|8
|24 - 24
|23
|16.
|Шапекоэнсе
|19
|6
|4
|9
|24 - 33
|22
|17.
|Сан-Паулу
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|18.
|Аваи
|20
|5
|6
|9
|11 - 25
|21
|19.
|Витория
|20
|5
|4
|11
|21 - 31
|19
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|20
|4
|3
|13
|17 - 34
|15
Второй тайм
67'
Атлетико Минейро производит замену. Варкен Адилсон уходит, и Отеро Ромуло заменяет его
57'
Родолфо Гайото получает желтую карточку.
55'
Робиньо получает желтую карточку.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моура Рафаэл.
52'
Трауко Мигель получает вторую желтую карточку. Удаление.
49'
Рафаэль Кариока получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
Атлетико Минейро производит замену. Gabriel уходит, и Сантана Фелипе заменяет его
29'
Варкен Адилсон получает желтую карточку.
22'
Gabriel получает желтую карточку.
16'
Г О О О О О Л - Ромеу Фабио Сантос из команды Атлетико Минейро забивает пенальти
14'
Трауко Мигель получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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