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  5. Серия A
Атлетико Минейро
2:0
Второй тайм: 68'
Фламенго
0'
14' Желтая карточка
Трауко Мигель
1:0
16' Пенальти
Fabio Santos IV
22' Желтая карточка
Gabriel Paulista XVI
29' Желтая карточка
Варкен Адилсон
49' Желтая карточка
Pereira Karioka III
52' Вторая желтая карточка
Трауко Мигель
2:0
54' Гол
Моура Рафаэл
55' Желтая карточка
Robson de Souza I
57' Желтая карточка
Родолфо Гайото
68'
Второй тайм
67'
Атлетико Минейро производит замену. Варкен Адилсон уходит, и Отеро Ромуло заменяет его
Желтая карточка
57'
Родолфо Гайото получает желтую карточку.
Желтая карточка
55'
Робиньо получает желтую карточку.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моура Рафаэл.
53'
Фламенго производит замену. Жеуванио уходит, и Rene заменяет его
52'
Трауко Мигель получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
49'
Рафаэль Кариока получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
Атлетико Минейро производит замену. Gabriel уходит, и Сантана Фелипе заменяет его
Желтая карточка
29'
Варкен Адилсон получает желтую карточку.
Желтая карточка
22'
Gabriel получает желтую карточку.
Описание гола
16'
Г О О О О О Л - Ромеу Фабио Сантос из команды Атлетико Минейро забивает пенальти
Желтая карточка
14'
Трауко Мигель получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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