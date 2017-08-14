- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Хиеталахти
22' Желтая карточкаЛяхде Юхо
0:1
38' ГолСтениу Сантуш
0:2
55' ГолFareed Sadat
76' Желтая карточкаХельмке Хендрик
76' Желтая карточкаЛахти Тими
78' Желтая карточкаЛевянен Йонас
|
22'
38'
0:1
55'
0:2
76'
76'
78'
Состав команд
ВПС
- Основной состав
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 2 Лахти Тими Защитник
- 5 Вийтикко Микко Защитник
- 3 Коскимаа Вилле Защитник
- 9 Ляхде Юхо Полузащитник
- 6 Воутилайнен Джерри Полузащитник
- 15 Левянен Йонас Полузащитник
- 4 Энгстрем Йеспер Полузащитник
- 17 Вахтера Йонас Нападающий
- 7 Юха Хакола Нападающий
- 10 Морриссей Стивен Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Юргенсон Маркус Защитник
- 19 Сохна Эбрима Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 18 Кленнон Андре Нападающий
- 13 Болинг Ким
- 12 Волотинен Саму
- Главный тренер: Petri Vuorinen
Лахти
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 6 Кярккяйнен Пюрю Защитник
- 22 Хертси Лооренц Полузащитник
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 10 Хельмке Хендрик Полузащитник
- 15 Хассан Сисей Полузащитник
- 9 Стениу Сантуш Полузащитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 16 Santeri Hostikka
- 24 Paavo Voutilainen
- Запасные игроки
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 8 Назимов Павел Нападающий
- 7 Fareed Sadat
- 17 Joona Tapani
- 23 Kalle Taimi
- 20 Irfan Sadik
- 28 Oskari Kekkonen
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
Предыдущие игры
ВПС (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 09.08.2017 ХИФК 2:1 ВПС В
- 06.08.2017 ВПС 3:3 Кеми Кингс В
- 29.07.2017 Ильвес 0:0 ВПС В
- 23.07.2017 ВПС 1:1 Ювяскюля В
- 20.07.2017 ВПС 2:1 Брондбю ЛЕ
- 16.07.2017 ВПС 3:2 Интер Турку В
- 13.07.2017 Брондбю 2:0 ВПС ЛЕ
- 06.07.2017 Олимпия Любляна 0:1 ВПС ЛЕ
- 02.07.2017 ВПС 0:0 Мариехамн В
- 29.06.2017 ВПС 1:0 Олимпия Любляна ЛЕ
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС В
- 17.06.2017 СИК 0:1 ВПС В
- 14.06.2017 КуПС 2:2 ВПС В
- 03.06.2017 Лахти 0:0 ВПС В
- 31.05.2017 ВПС 1:1 ХИФК В
- 27.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 24.05.2017 ВПС 0:2 Ильвес В
- 19.05.2017 Ювяскюля 1:4 ВПС В
- 12.05.2017 Интер Турку 0:1 ВПС В
- 06.05.2017 ВПС 2:1 ХИК В
Лахти (последние 20 матчей: +8 =10 -2)
- 10.08.2017 Лахти 1:0 Интер Турку В
- 06.08.2017 ХИК 0:0 Лахти В
- 29.07.2017 Лахти 6:2 Мариехамн В
- 22.07.2017 КуПС 2:2 Лахти В
- 16.07.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 04.07.2017 Лахти 1:0 Кеми Кингс В
- 01.07.2017 Ювяскюля 1:3 Лахти В
- 27.06.2017 Лахти 4:1 ХИФК В
- 21.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Лахти В
- 16.06.2017 Лахти 0:0 Ильвес В
- 03.06.2017 Лахти 0:0 ВПС В
- 31.05.2017 Интер Турку 0:0 Лахти В
- 27.05.2017 Лахти 0:0 ХИК В
- 23.05.2017 Мариехамн 0:2 Лахти В
- 19.05.2017 Лахти 1:2 КуПС В
- 12.05.2017 РоПС 1:0 Лахти В
- 06.05.2017 Лахти 1:0 СИК В
- 29.04.2017 Лахти 1:1 Ювяскюля В
- 24.04.2017 ХИФК 1:2 Лахти В
- 08.04.2017 Ильвес 1:1 Лахти В
Последние игры между собой
ВПС: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лахти: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 03.06.2017 Лахти 0:0 ВПС Вейккауслига
- 23.10.2016 ВПС 0:1 Лахти Вейккауслига
- 08.07.2016 ВПС 1:0 Лахти Вейккауслига
- 28.04.2016 Лахти 4:0 ВПС Вейккауслига
- 26.08.2015 ВПС 3:1 Лахти Вейккауслига
- 16.08.2015 Лахти 0:0 ВПС Вейккауслига
- 17.06.2015 ВПС 2:0 Лахти Вейккауслига
- 10.08.2014 Лахти 4:1 ВПС Вейккауслига
- 03.08.2014 ВПС 1:3 Лахти Вейккауслига
- 08.06.2014 Лахти 1:1 ВПС Вейккауслига
- 16.04.2014 ВПС 0:1 Лахти Кубок Суоми
- 11.08.2013 ВПС 3:1 Лахти Вейккауслига
- 31.07.2013 ВПС 0:3 Лахти Вейккауслига
- 13.06.2013 Лахти 0:2 ВПС Вейккауслига
- 14.09.2012 ВПС 1:3 Лахти Вейккауслига
- 28.06.2012 ВПС 0:1 Лахти Вейккауслига
- 22.04.2012 ВПС 2:1 Лахти Вейккауслига
- 27.09.2010 Лахти 2:1 ВПС Вейккауслига
- 21.06.2010 ВПС 1:1 Лахти Вейккауслига
- 02.08.2009 ВПС 1:0 Лахти Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|22
|13
|7
|2
|49 - 10
|46
|2.
|Лахти
|22
|9
|11
|2
|30 - 15
|38
|3.
|Ильвес
|22
|9
|7
|6
|25 - 24
|34
|4.
|КуПС
|22
|9
|6
|7
|32 - 24
|33
|5.
|ВПС
|22
|8
|9
|5
|29 - 30
|33
|6.
|СИК
|22
|9
|5
|8
|24 - 31
|32
|7.
|Мариехамн
|22
|7
|9
|6
|31 - 33
|30
|8.
|РоПС
|22
|8
|4
|10
|27 - 34
|28
|9.
|Интер Турку
|22
|7
|6
|9
|32 - 28
|27
|10.
|Кеми Кингс
|22
|6
|6
|10
|27 - 33
|24
|11.
|ХИФК
|22
|3
|8
|11
|21 - 37
|17
|12.
|Ювяскюля
|22
|2
|6
|14
|18 - 46
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Лахти производит замену. Santeri Hostikka уходит, и Назимов Павел заменяет его
78'
Левянен Йонас получает желтую карточку.
76'
Лахти Тими получает желтую карточку.
76'
Хельмке Хендрик получает желтую карточку.
68'
Лахти производит замену. Stenio уходит, и Kalle Taimi заменяет его
68'
ВПС производит замену. Ляхде Юхо уходит, и Кленнон Андре заменяет его
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Fareed Sadat.
46'
Лахти производит замену. Кунингас Микко уходит, и Fareed Sadat заменяет его
46'
ВПС производит замену. Вийтикко Микко уходит, и Страндваль Себастьян заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stenio.
22'
Ляхде Юхо получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация