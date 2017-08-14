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Стадион:
ВПС
0:2
Конец матча
Лахти
0'
22' Желтая карточка
Ляхде Юхо
0:1
38' Гол
Стениу Сантуш
0:2
55' Гол
Fareed Sadat
76' Желтая карточка
Хельмке Хендрик
76' Желтая карточка
Лахти Тими
78' Желтая карточка
Левянен Йонас
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Лахти производит замену. Santeri Hostikka уходит, и Назимов Павел заменяет его
Желтая карточка
78'
Левянен Йонас получает желтую карточку.
Желтая карточка
76'
Лахти Тими получает желтую карточку.
Желтая карточка
76'
Хельмке Хендрик получает желтую карточку.
68'
Лахти производит замену. Stenio уходит, и Kalle Taimi заменяет его

68'
ВПС производит замену. Ляхде Юхо уходит, и Кленнон Андре заменяет его
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Fareed Sadat.
46'
Лахти производит замену. Кунингас Микко уходит, и Fareed Sadat заменяет его
46'
ВПС производит замену. Вийтикко Микко уходит, и Страндваль Себастьян заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stenio.
Желтая карточка
22'
Ляхде Юхо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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