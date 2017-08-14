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Стадион:
Интер Турку
0:1
Конец матча
СИК
0'
27' Желтая карточка
Diego Bardanca
0:1
38' Гол
Billy Ions
47' Желтая карточка
Малоло Обед
80' Желтая карточка
Joonas Sundman
90' Желтая карточка
Аксалу Михкель
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Аксалу Михкель получает желтую карточку.
Желтая карточка
80'
Joonas Sundman получает желтую карточку.
73'
Сейняйоэн ФК производит замену. William Greenwell уходит, и Лаасконен Йоханнес заменяет его
68'
Интер Турку производит замену. Benjamin Kaellman уходит, и Ньябуйу Ги Касса заменяет его
61'
Сейняйоэн ФК производит замену. Сараярви Йессе уходит, и Зенели Эрфан заменяет его

55'
Интер Турку производит замену. Мякитало Мика уходит, и Энрике Алан заменяет его
Желтая карточка
47'
Малоло Обед получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает William Greenwell.
36'
Интер Турку производит замену. Lucas Lopez Garcia уходит, и Канджи Макумба заменяет его
Желтая карточка
27'
Diego Bardanca получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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