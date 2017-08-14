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Стадион: Веритас
0:1
Конец матча
27' Желтая карточкаDiego Bardanca
0:1
38' ГолBilly Ions
47' Желтая карточкаМалоло Обед
80' Желтая карточкаJoonas Sundman
90' Желтая карточкаАксалу Михкель
|
27'
38'
0:1
47'
80'
90'
Состав команд
Интер Турку
- Основной состав
- 12 Мойсандер Хенрик Вратарь
- 28 Мякитало Мика Защитник
- 5 Мянтюля Теро Защитник
- 33 Варманен Тату Защитник
- 18 Фобер Жюльен Полузащитник
- 15 Фурухольм Тимо Нападающий
- 25 Philip Njoku
- 3 Kosta Manev
- 9 Benjamin Kaellman
- 7 Ari Nyman
- 23 Lucas Garcia
- Запасные игроки
- 1 Копонен Ере Вратарь
- 4 Энрике Алан Защитник
- 10 Ньябуйу Ги Касса Нападающий
- 14 Канджи Макумба Нападающий
- 16 Kalle Kauppi
- 6 Petros Kanakoudis
- 22 Arttu Hoskonen
- Главный тренер: Shefki Kuqi
СИК
- Основной состав
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 18 Хурме Яркко Защитник
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 19 Малоло Обед Полузащитник
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 10 Billy Ions Нападающий
- 15 Клинга Матти Нападающий
- 37 Мбома Аристот Нападающий
- 5 Хатакка Дани
- 16 Joonas Sundman
- 22 Diego Bardanca
- Запасные игроки
- 31 Валакари Паавр Вратарь
- 3 Валес Марк Защитник
- 2 Меро Йоэл Защитник
- 8 Лаасконен Йоханнес Полузащитник
- 80 Зенели Эрфан Нападающий
- 99 Vahid Hambo
- 14 Kaine Sheppard
- Главный тренер: Jose Roca
Предыдущие игры
Интер Турку (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 10.08.2017 Лахти 1:0 Интер Турку В
- 04.08.2017 Интер Турку 3:0 ХИФК В
- 29.07.2017 Кеми Кингс 2:1 Интер Турку В
- 22.07.2017 Интер Турку 1:1 Ильвес В
- 16.07.2017 ВПС 3:2 Интер Турку В
- 08.07.2017 Интер Турку 4:0 Ювяскюля В
- 02.07.2017 Интер Турку 1:1 ХИК В
- 27.06.2017 Мариехамн 5:0 Интер Турку В
- 21.06.2017 Интер Турку 1:1 КуПС В
- 17.06.2017 РоПС 2:0 Интер Турку В
- 03.06.2017 СИК 0:3 Интер Турку В
- 31.05.2017 Интер Турку 0:0 Лахти В
- 27.05.2017 ХИФК 0:2 Интер Турку В
- 23.05.2017 Интер Турку 1:3 Кеми Кингс В
- 19.05.2017 Ильвес 0:2 Интер Турку В
- 12.05.2017 Интер Турку 0:1 ВПС В
- 06.05.2017 Ювяскюля 1:2 Интер Турку В
- 29.04.2017 ХИК 1:1 Интер Турку В
- 21.04.2017 Интер Турку 1:1 Мариехамн В
- 17.04.2017 КуПС 2:1 Интер Турку В
СИК (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 10.08.2017 СИК 0:6 ХИК В
- 06.08.2017 Мариехамн 0:0 СИК В
- 31.07.2017 СИК 1:0 КуПС В
- 23.07.2017 РоПС 1:2 СИК В
- 16.07.2017 Ювяскюля 0:2 СИК В
- 06.07.2017 СИК 0:2 КР Рейкьявик ЛЕ
- 29.06.2017 КР Рейкьявик 0:0 СИК ЛЕ
- 26.06.2017 СИК 1:0 Кеми Кингс В
- 22.06.2017 Ильвес 1:0 СИК В
- 17.06.2017 СИК 0:1 ВПС В
- 14.06.2017 ХИФК 0:2 СИК В
- 03.06.2017 СИК 0:3 Интер Турку В
- 31.05.2017 ХИК 6:0 СИК В
- 27.05.2017 СИК 1:1 Мариехамн В
- 24.05.2017 КуПС 1:1 СИК В
- 19.05.2017 СИК 3:0 РоПС В
- 12.05.2017 СИК 1:0 Ювяскюля В
- 06.05.2017 Лахти 1:0 СИК В
- 28.04.2017 СИК 3:3 ХИФК В
- 22.04.2017 Кеми Кингс 3:1 СИК В
Последние игры между собой
Интер Турку: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
СИК: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
- 03.06.2017 СИК 0:3 Интер Турку Вейккауслига
- 18.03.2017 СИК 3:2 Интер Турку Кубок
- 09.09.2016 СИК 1:0 Интер Турку Вейккауслига
- 28.06.2016 Интер Турку 1:3 СИК Вейккауслига
- 05.05.2016 СИК 1:0 Интер Турку Вейккауслига
- 18.10.2015 Интер Турку 0:2 СИК Вейккауслига
- 02.08.2015 СИК 0:1 Интер Турку Вейккауслига
- 12.04.2015 Интер Турку 1:1 СИК Вейккауслига
- 09.08.2014 Интер Турку 1:1 СИК Вейккауслига
- 03.08.2014 СИК 2:2 Интер Турку Вейккауслига
- 19.04.2014 Интер Турку 2:1 СИК Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|22
|13
|7
|2
|49 - 10
|46
|2.
|Лахти
|22
|9
|11
|2
|30 - 15
|38
|3.
|Ильвес
|22
|9
|7
|6
|25 - 24
|34
|4.
|КуПС
|22
|9
|6
|7
|32 - 24
|33
|5.
|ВПС
|22
|8
|9
|5
|29 - 30
|33
|6.
|СИК
|22
|9
|5
|8
|24 - 31
|32
|7.
|Мариехамн
|22
|7
|9
|6
|31 - 33
|30
|8.
|РоПС
|22
|8
|4
|10
|27 - 34
|28
|9.
|Интер Турку
|22
|7
|6
|9
|32 - 28
|27
|10.
|Кеми Кингс
|22
|6
|6
|10
|27 - 33
|24
|11.
|ХИФК
|22
|3
|8
|11
|21 - 37
|17
|12.
|Ювяскюля
|22
|2
|6
|14
|18 - 46
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Аксалу Михкель получает желтую карточку.
80'
Joonas Sundman получает желтую карточку.
73'
Сейняйоэн ФК производит замену. William Greenwell уходит, и Лаасконен Йоханнес заменяет его
68'
Интер Турку производит замену. Benjamin Kaellman уходит, и Ньябуйу Ги Касса заменяет его
61'
Сейняйоэн ФК производит замену. Сараярви Йессе уходит, и Зенели Эрфан заменяет его
55'
Интер Турку производит замену. Мякитало Мика уходит, и Энрике Алан заменяет его
47'
Малоло Обед получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает William Greenwell.
36'
Интер Турку производит замену. Lucas Lopez Garcia уходит, и Канджи Макумба заменяет его
27'
Diego Bardanca получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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