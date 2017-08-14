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Стадион:
Мариехамн
2:1
Конец матча
КуПС
0'
22' Желтая карточка
Nikko Boxall
1:0
29' Гол
Сид Робин
40' Желтая карточка
Petteri Pennanen
41' Желтая карточка
Кангасколкка Алексей
2:0
62' Гол
Эхалие Амос
72' Желтая карточка
Fuad Gbolahan Salami
81' Желтая карточка
Койола Кристиан
2:1
90' Гол
Пурье Атс
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пурье Атс.
88'
Мариехамн производит замену. Сид Робин уходит, и Филип Хлупик заменяет его
Желтая карточка
81'
Койола Кристиан получает желтую карточку.
80'
КуПС производит замену. Саксман Вилле уходит, и Эгвуэкве Азубуйке заменяет его
Желтая карточка
72'
Fuad Gbolahan Salami получает желтую карточку.

Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эхалие Амос.
61'
КуПС производит замену. Urho Nissila уходит, и Fuad Gbolahan Salami заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Кангасколкка Алексей получает желтую карточку.
Желтая карточка
40'
Петтери Пеннанен получает желтую карточку.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сид Робин.
Желтая карточка
22'
Nikko Boxall получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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