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Стадион: Виклоф Холдинг Арена
22' Желтая карточкаNikko Boxall
1:0
29' ГолСид Робин
40' Желтая карточкаPetteri Pennanen
41' Желтая карточкаКангасколкка Алексей
2:0
62' ГолЭхалие Амос
72' Желтая карточкаFuad Gbolahan Salami
81' Желтая карточкаКойола Кристиан
2:1
90' ГолПурье Атс
|
22'
29'
1:0
40'
62'
2:0
81'
90'
2:1
Состав команд
Мариехамн
- Основной состав
- 1 Вайкла Андреас Вратарь
- 55 Да Крус Фриберг Защитник
- 2 Гранлунд Альбин Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 4 Спаррдаль-Мантилья Филип Защитник
- 17 Сид Робин Полузащитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 11 Селлин Роббин Полузащитник
- 9 Спэн Брайан Полузащитник
- 14 Петрович Габриэль Полузащитник
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Aapo Maeenpaeae Защитник
- 8 Лююски Яни Защитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 7 Виртанен Томми Полузащитник
- 92 Craig Wight
- 5 Rezgar Amani
- 88 Filip Hlupik
- Главный тренер: Peter Lundberg
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 10 Пурье Атс Полузащитник
- 9 Сорса Себастьян Полузащитник
- 15 Габриэль Рубен Полузащитник
- 22 Nikko Boxall
- 28 Jiri Nissinen
- 3 Hamed Coulibaly
- 6 Saku Savolainen
- 25 Urho Nissila
- 8 Petteri Pennanen
- Запасные игроки
- 45 Эгвуэкве Азубуйке Защитник
- 21 Solomon Duah
- 11 Ilmari Niskanen
- 23 Joni Maekelae
- 32 Toumas Rannankari
- 39 Fuad Gbolahan Salami
- 16 Mika Toeyraes
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Предыдущие игры
Мариехамн (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 10.08.2017 РоПС 3:0 Мариехамн В
- 06.08.2017 Мариехамн 0:0 СИК В
- 29.07.2017 Лахти 6:2 Мариехамн В
- 22.07.2017 Мариехамн 1:1 ХИФК В
- 19.07.2017 Легия 6:0 Мариехамн ЛЧ
- 12.07.2017 Мариехамн 0:3 Легия ЛЧ
- 07.07.2017 Мариехамн 2:2 Ильвес В
- 02.07.2017 ВПС 0:0 Мариехамн В
- 27.06.2017 Мариехамн 5:0 Интер Турку В
- 22.06.2017 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 18.06.2017 Мариехамн 2:1 Ювяскюля В
- 14.06.2017 Кеми Кингс 3:0 Мариехамн В
- 04.06.2017 КуПС 1:2 Мариехамн В
- 31.05.2017 Мариехамн 2:1 РоПС В
- 27.05.2017 СИК 1:1 Мариехамн В
- 23.05.2017 Мариехамн 0:2 Лахти В
- 19.05.2017 ХИФК 1:1 Мариехамн В
- 12.05.2017 Мариехамн 3:0 Кеми Кингс В
- 06.05.2017 Ильвес 3:0 Мариехамн В
- 30.04.2017 Мариехамн 1:1 ВПС В
КуПС (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 10.08.2017 КуПС 1:0 Ювяскюля В
- 05.08.2017 КуПС 3:0 РоПС В
- 31.07.2017 СИК 1:0 КуПС В
- 22.07.2017 КуПС 2:2 Лахти В
- 17.07.2017 ХИФК 1:4 КуПС В
- 08.07.2017 КуПС 3:0 Кеми Кингс В
- 01.07.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 21.06.2017 Интер Турку 1:1 КуПС В
- 18.06.2017 КуПС 0:2 ХИК В
- 14.06.2017 КуПС 2:2 ВПС В
- 04.06.2017 КуПС 1:2 Мариехамн В
- 31.05.2017 Ювяскюля 0:0 КуПС В
- 27.05.2017 РоПС 0:1 КуПС В
- 24.05.2017 КуПС 1:1 СИК В
- 19.05.2017 Лахти 1:2 КуПС В
- 12.05.2017 КуПС 2:1 ХИФК В
- 06.05.2017 Кеми Кингс 1:4 КуПС В
- 29.04.2017 КуПС 0:1 Ильвес В
- 22.04.2017 ВПС 2:2 КуПС В
- 17.04.2017 КуПС 2:1 Интер Турку В
Последние игры между собой
Мариехамн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
КуПС: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 04.06.2017 КуПС 1:2 Мариехамн Вейккауслига
- 09.09.2016 КуПС 2:1 Мариехамн Вейккауслига
- 10.08.2016 КуПС 1:0 Мариехамн Вейккауслига
- 25.05.2016 Мариехамн 0:3 КуПС Вейккауслига
- 19.08.2015 КуПС 0:0 Мариехамн Вейккауслига
- 17.06.2015 Мариехамн 2:3 КуПС Вейккауслига
- 03.05.2015 Мариехамн 1:1 КуПС Вейккауслига
- 28.09.2014 Мариехамн 3:1 КуПС Вейккауслига
- 23.06.2014 КуПС 1:3 Мариехамн Вейккауслига
- 08.06.2014 КуПС 4:0 Мариехамн Вейккауслига
- 25.08.2013 КуПС 3:2 Мариехамн Вейккауслига
- 19.06.2013 Мариехамн 4:2 КуПС Вейккауслига
- 28.04.2013 КуПС 0:1 Мариехамн Вейккауслига
- 02.09.2012 Мариехамн 2:0 КуПС Вейккауслига
- 25.06.2012 Мариехамн 0:2 КуПС Вейккауслига
- 09.05.2012 КуПС 3:0 Мариехамн Кубок Суоми
- 19.04.2012 Мариехамн 1:1 КуПС Вейккауслига
- 28.09.2011 КуПС 2:1 Мариехамн Вейккауслига
- 24.07.2011 Мариехамн 2:2 КуПС Вейккауслига
- 26.05.2011 Мариехамн 0:3 КуПС Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|22
|13
|7
|2
|49 - 10
|46
|2.
|Лахти
|22
|9
|11
|2
|30 - 15
|38
|3.
|Ильвес
|22
|9
|7
|6
|25 - 24
|34
|4.
|КуПС
|22
|9
|6
|7
|32 - 24
|33
|5.
|ВПС
|22
|8
|9
|5
|29 - 30
|33
|6.
|СИК
|22
|9
|5
|8
|24 - 31
|32
|7.
|Мариехамн
|22
|7
|9
|6
|31 - 33
|30
|8.
|РоПС
|22
|8
|4
|10
|27 - 34
|28
|9.
|Интер Турку
|22
|7
|6
|9
|32 - 28
|27
|10.
|Кеми Кингс
|22
|6
|6
|10
|27 - 33
|24
|11.
|ХИФК
|22
|3
|8
|11
|21 - 37
|17
|12.
|Ювяскюля
|22
|2
|6
|14
|18 - 46
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пурье Атс.
88'
Мариехамн производит замену. Сид Робин уходит, и Филип Хлупик заменяет его
81'
Койола Кристиан получает желтую карточку.
80'
КуПС производит замену. Саксман Вилле уходит, и Эгвуэкве Азубуйке заменяет его
72'
Fuad Gbolahan Salami получает желтую карточку.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эхалие Амос.
61'
КуПС производит замену. Urho Nissila уходит, и Fuad Gbolahan Salami заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Кангасколкка Алексей получает желтую карточку.
40'
Петтери Пеннанен получает желтую карточку.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сид Робин.
22'
Nikko Boxall получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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