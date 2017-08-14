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Стадион: Telia 5G-areena
34' Желтая карточкаПелвас Аксели
36' Желтая карточкаCharlie Trafford
45' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
54' Желтая карточкаЯласто Вилле
67' Желтая карточкаДальстрем Себастьян
0:1
68' ГолЭже Эмека
90' Желтая карточкаTimo Stavitski
|
34'
36'
45'
54'
68'
0:1
90'
Состав команд
ХИК
- Основной состав
- 21 Дене Томас Вратарь
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 8 Рафинья Защитник
- 15 Яласто Вилле Защитник
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 31 Пелвас Аксели Нападающий
- 11 Бугуи Жан-Жак Нападающий
- 27 Валенчич Филип
- Запасные игроки
- 16 Хальме Аапо Защитник
- 19 Лингман Лукас Полузащитник
- 20 Оново Винсент Полузащитник
- 17 Джаллоу Усман Нападающий
- 9 Саваж Демба Нападающий
- 38 Enoch Banza
- 12 Robin Kaellman
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 9 Эже Эмека
- 17 Anselmi Nurmela
- 20 Simo Roiha
- 19 Charlie Trafford
- 18 Juho Hyvaerinen
- 77 Timo Stavitski
- Запасные игроки
- 2 Кайта Сани Защитник
- 11 Вилл Натаниэл Защитник
- 22 Тукиайнен Сакари Нападающий
- 8 Gabriel Glenn
- 7 Pablo Gonzalez II
- Главный тренер: Juha Malinen
Предыдущие игры
ХИК (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 10.08.2017 СИК 0:6 ХИК В
- 06.08.2017 ХИК 0:0 Лахти В
- 31.07.2017 ХИК 2:0 ХИФК В
- 23.07.2017 ХИК 3:1 Кеми Кингс В
- 20.07.2017 ХИК 1:1 Шкендия ЛЕ
- 16.07.2017 Ильвес 1:1 ХИК В
- 13.07.2017 Шкендия 3:1 ХИК ЛЕ
- 06.07.2017 ХИК 3:0 Коннас Куэй ЛЕ
- 02.07.2017 Интер Турку 1:1 ХИК В
- 29.06.2017 Коннас Куэй 1:0 ХИК ЛЕ
- 22.06.2017 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 18.06.2017 КуПС 0:2 ХИК В
- 15.06.2017 ХИК 4:0 Ювяскюля В
- 04.06.2017 РоПС 1:4 ХИК В
- 31.05.2017 ХИК 6:0 СИК В
- 27.05.2017 Лахти 0:0 ХИК В
- 23.05.2017 ХИФК 0:0 ХИК В
- 19.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ХИК В
- 11.05.2017 ХИК 2:0 Ильвес В
- 06.05.2017 ВПС 2:1 ХИК В
РоПС (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 10.08.2017 РоПС 3:0 Мариехамн В
- 05.08.2017 КуПС 3:0 РоПС В
- 31.07.2017 Ювяскюля 1:1 РоПС В
- 23.07.2017 РоПС 1:2 СИК В
- 16.07.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 08.07.2017 РоПС 2:2 ХИФК В
- 29.06.2017 Кеми Кингс 1:1 РоПС В
- 26.06.2017 РоПС 1:0 Ильвес В
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС В
- 17.06.2017 РоПС 2:0 Интер Турку В
- 04.06.2017 РоПС 1:4 ХИК В
- 31.05.2017 Мариехамн 2:1 РоПС В
- 27.05.2017 РоПС 0:1 КуПС В
- 24.05.2017 РоПС 2:1 Ювяскюля В
- 19.05.2017 СИК 3:0 РоПС В
- 12.05.2017 РоПС 1:0 Лахти В
- 06.05.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 29.04.2017 РоПС 3:1 Кеми Кингс В
- 22.04.2017 Ильвес 0:2 РоПС В
- 17.04.2017 РоПС 2:4 ВПС В
Последние игры между собой
ХИК: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
РоПС: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 04.06.2017 РоПС 1:4 ХИК Вейккауслига
- 21.09.2016 ХИК 2:1 РоПС Вейккауслига
- 12.06.2016 ХИК 1:1 РоПС Вейккауслига
- 14.04.2016 РоПС 2:2 ХИК Вейккауслига
- 20.09.2015 ХИК 0:2 РоПС Вейккауслига
- 10.07.2015 РоПС 2:1 ХИК Вейккауслига
- 12.04.2015 РоПС 1:2 ХИК Вейккауслига
- 04.04.2015 РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги
- 04.04.2015 РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги
- 17.02.2015 ХИК 2:2 РоПС Кубок лиги
- 17.02.2015 ХИК 2:2 РоПС Кубок лиги
- 13.02.2015 РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги
- 13.02.2015 РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги
- 26.10.2014 ХИК 0:3 РоПС Вейккауслига
- 11.06.2014 РоПС 0:0 ХИК Вейккауслига
- 12.05.2014 РоПС 0:1 ХИК Вейккауслига
- 16.04.2014 ХИК 2:0 РоПС Кубок Суоми
- 28.02.2014 РоПС 3:0 ХИК Кубок лиги
- 30.01.2014 ХИК 2:0 РоПС Кубок лиги
- 06.10.2013 ХИК 3:0 РоПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|22
|13
|7
|2
|49 - 10
|46
|2.
|Лахти
|22
|9
|11
|2
|30 - 15
|38
|3.
|Ильвес
|22
|9
|7
|6
|25 - 24
|34
|4.
|КуПС
|22
|9
|6
|7
|32 - 24
|33
|5.
|ВПС
|22
|8
|9
|5
|29 - 30
|33
|6.
|СИК
|22
|9
|5
|8
|24 - 31
|32
|7.
|Мариехамн
|22
|7
|9
|6
|31 - 33
|30
|8.
|РоПС
|22
|8
|4
|10
|27 - 34
|28
|9.
|Интер Турку
|22
|7
|6
|9
|32 - 28
|27
|10.
|Кеми Кингс
|22
|6
|6
|10
|27 - 33
|24
|11.
|ХИФК
|22
|3
|8
|11
|21 - 37
|17
|12.
|Ювяскюля
|22
|2
|6
|14
|18 - 46
|12
Второй тайм
90'
РоПС производит замену. Timo Stavitski уходит, и Gabriel Glenn заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Timo Stavitski получает желтую карточку.
89'
РоПС производит замену. Pablo Gonzalez уходит, и Тукиайнен Сакари заменяет его
74'
ХИК производит замену. Бугуи Жан-Жак уходит, и Джаллоу Усман заменяет его
71'
ХИК производит замену. Дальстрем Себастьян уходит, и Лингман Лукас заменяет его
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Emeka Eze.
67'
Дальстрем Себастьян получает желтую карточку.
56'
ХИК производит замену. Менса Эванс уходит, и Enoch Banza заменяет его
54'
Яласто Вилле получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Хямяляйнен Юусо получает желтую карточку.
40'
РоПС производит замену. Charlie Trafford уходит, и Pablo Gonzalez заменяет его
36'
Charlie Trafford получает желтую карточку.
34'
Пелвас Аксели получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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