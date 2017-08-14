  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига
Стадион:
ХИК
0:1
Конец матча
РоПС
0'
34' Желтая карточка
Пелвас Аксели
36' Желтая карточка
Charlie Trafford
45' Желтая карточка
Хямяляйнен Юусо
54' Желтая карточка
Яласто Вилле
67' Желтая карточка
Дальстрем Себастьян
0:1
68' Гол
Эже Эмека
90' Желтая карточка
Timo Stavitski
90'+6
Второй тайм
90'
РоПС производит замену. Timo Stavitski уходит, и Gabriel Glenn заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Timo Stavitski получает желтую карточку.
89'
РоПС производит замену. Pablo Gonzalez уходит, и Тукиайнен Сакари заменяет его
74'
ХИК производит замену. Бугуи Жан-Жак уходит, и Джаллоу Усман заменяет его
71'
ХИК производит замену. Дальстрем Себастьян уходит, и Лингман Лукас заменяет его

Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Emeka Eze.
Желтая карточка
67'
Дальстрем Себастьян получает желтую карточку.
56'
ХИК производит замену. Менса Эванс уходит, и Enoch Banza заменяет его
Желтая карточка
54'
Яласто Вилле получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Хямяляйнен Юусо получает желтую карточку.
40'
РоПС производит замену. Charlie Trafford уходит, и Pablo Gonzalez заменяет его
Желтая карточка
36'
Charlie Trafford получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Пелвас Аксели получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация