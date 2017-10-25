  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Бэйцзин Гоань
1:0
Конец матча
Чуньцинь Лифан
0'
36' Желтая карточка
Пяо Чэн
39' Желтая карточка
Лей Чен
42' Желтая карточка
Qing Wu
1:0
62' Пенальти
Сичжэ Чжан
85' Красная карточка
Сичжэ Чжан
85' Вторая желтая карточка
Лей Чен
90' Желтая карточка
Суй Донглу
90' Желтая карточка
Fernandinho V
90'+8
Второй тайм
Свисток
98'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
97'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
Офсайд
97'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Офсайд
96'
Суй Донглу из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
96'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан

96'
Тактическая замена. Пяо Чэн уходит с поля и его заменяет Пен Лю
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
95'
Chaoqing Zhu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
95'
Chaoqing Zhu из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
94'
Fernando Conceicao сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
94'
Fernando Conceicao совершает грубый фол. Юй Ян был жертвой
94'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Chaoqing Zhu попал в створ, но вратарь справился с ударом.
93'
Chaoqing Zhu на финте ушёл от оппонента.
93'
Chaoqing Zhu из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
Угловой
93'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
92'
Chaoqing Zhu из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Суй Донглу сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
91'
Суй Донглу из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Chaoqing Zhu.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
90'
Chaoqing Zhu из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Синьли Пэн заработал фол.
90'
Суй Вейе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
89'
Лю Ю выбил мяч на угловой.
89'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
89'
Ву Ксинг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
89'
Кримец Егор сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
89'
Чжун Ву-Юн не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
88'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
88'
Тэнлун Лэй ошибается в защите.
88'
После дальнего удара, который нанес Fernando Conceicao мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
88'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
87'
После дальнего удара, который нанес Пяо Чэн мяч отбит вратарем
87'
Тактическая замена. Dun Ba уходит с поля и его заменяет Chaoqing Zhu
Фол, нарушение
86'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Юй Ян заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Лей Чен получает вторую желтую карточку за неспортивное поведение и покидает поле!
85'
УДАЛЕНИЕ! Сичжэ Чжан удаляет рефери за жёсткий фол.
83'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
81'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
80'
Сичжэ Чжан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
79'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Аугусто Ренато.
79'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
77'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
Офсайд
76'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Кримец Егор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
74'
Тэнлун Лэй выбил мяч на угловой.
74'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
74'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
74'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
73'
Сичжэ Чжан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
73'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
73'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
73'
Dun Ba на финте ушёл от оппонента.
72'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Синьли Пэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает навес
72'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
71'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
71'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
71'
Синьли Пэн нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
71'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Кардек Алан заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
70'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Суй Донглу.
Угловой
70'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
70'
Huan Liu выбил мяч на угловой.
69'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает навес
69'
Сичжэ Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
69'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Тэнлун Лэй заработал фол.
68'
Тэнлун Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Ли Лэй уходит с поля и его заменяет Джианг Тао
Фол, нарушение
68'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Синьли Пэн заработал фол.
67'
Суй Вейе вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
67'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
67'
Чжун Ву-Юн выбил мяч на угловой.
66'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
66'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
66'
Лю Ю выбил мяч на угловой.
66'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Офсайд
64'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
64'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
64'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Ральф Телес.
63'
Ральф Телес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает навес
63'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
62'
Г О О О О О Л - Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань забивает пенальти
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Денг Ксяофей получил травму и заменен. Суй Вейе выходит на поле.
Травма, повреждение
60'
Денг Ксяофей получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Травма, повреждение
59'
Денг Ксяофей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
59'
ПЕНАЛЬТИ! – Денг Ксяофей серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Сичжэ Чжан заработал пенальти для своей команды
58'
Кримец Егор выбил мяч подальше от ворот.
58'
Тэнлун Лэй нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
58'
Лей Чен выбил мяч на угловой.
57'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
Фол, нарушение
56'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
55'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
55'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Кримец Егор заработал фол.
54'
Ву Ксинг нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
53'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ли Лэй заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Тэнлун Лэй заработал фол.
52'
Юй Ян пробил головой, вратарь справился с ударом.
52'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Суй Донглу из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Сичжэ Чжан.
50'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
50'
Сичжэ Чжан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
50'
Цзин Фэн коснулся мяча рукой.
50'
Аугусто Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес
48'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
46'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
46'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Цзин Фэн
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
47'
Суй Донглу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
46'
Ву Ксинг наказан за толчок Dun Ba
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
45'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
Фол, нарушение
45'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Юй Ян заработал фол.
44'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Фол, нарушение
43'
[player1] из команды [team] делает подножку. [player2] заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
42'
Кримец Егор из команды Бэйцзин Гоань наносит неточный удар с лета
42'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Ву Ксинг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
41'
Ву Ксинг совершает грубый фол. Taijan Jin был жертвой
40'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Пяо Чэн бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
40'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
39'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан остановил атаку, перехватив мяч.
39'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
39'
Чжун Ву-Юн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Лей Чен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
38'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан. Это Сичжэ Чжан заработал фол.
Фол, нарушение
38'
Кримец Егор из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Song Nan заработал фол.
38'
Пяо Чэн пробил головой, вратарь справился с ударом.
38'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес
37'
Аугусто Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
37'
Пяо Чэн на финте ушёл от оппонента.
37'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
37'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Желтая карточка
36'
Пяо Чэн тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
36'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань. Это Синьли Пэн заработал фол.
35'
Суй Донглу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Аугусто Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
32'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
32'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
31'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
30'
Суй Донглу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес
29'
Сень Хоу вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
29'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
29'
Fernando Conceicao бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
26'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
26'
Ли Лэй имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
26'
Ли Лэй оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
26'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
25'
Taijan Jin наказан за толчок Ву Ксинг
Фол, нарушение
24'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Тэнлун Лэй заработал фол.
23'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Офсайд
22'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
22'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
20'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Taijan Jin заработал фол.
Фол, нарушение
19'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Кардек Алан заработал фол.
Фол, нарушение
18'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
18'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
16'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
16'
Юй Ян бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
15'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Кримец Егор из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
12'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Лей Чен заработал фол.
11'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
10'
Аугусто Ренато бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
10'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан. Это Сичжэ Чжан заработал фол.
Фол, нарушение
9'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Taijan Jin заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Денг Ксяофей.
8'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
8'
Суй Донглу выбил мяч на угловой.
8'
Кримец Егор из команды Бэйцзин Гоань делает навес
7'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Ральф Телес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан делает навес
6'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
6'
Синьли Пэн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
5'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
Фол, нарушение
4'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Сичжэ Чжан заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Song Nan заработал фол.
3'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
1'
Аугусто Ренато отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
1'
Ральф Телес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Taijan Jin заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация