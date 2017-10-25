Стадион: Воркерс
1:0
Конец матча
36' Желтая карточкаПяо Чэн
39' Желтая карточкаЛей Чен
42' Желтая карточкаQing Wu
1:0
62' ПенальтиСичжэ Чжан
85' Красная карточкаСичжэ Чжан
85' Вторая желтая карточкаЛей Чен
90' Желтая карточкаСуй Донглу
90' Желтая карточкаFernandinho V
Второй тайм
98'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
97'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
97'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
96'
Суй Донглу из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
96'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
95'
Chaoqing Zhu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
95'
Chaoqing Zhu из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
94'
Fernando Conceicao сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
94'
Fernando Conceicao совершает грубый фол. Юй Ян был жертвой
94'
93'
Chaoqing Zhu попал в створ, но вратарь справился с ударом.
93'
Chaoqing Zhu на финте ушёл от оппонента.
93'
Chaoqing Zhu из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
93'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
92'
Chaoqing Zhu из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
Суй Донглу сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
91'
Суй Донглу из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Chaoqing Zhu.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Chaoqing Zhu из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Синьли Пэн заработал фол.
90'
Суй Вейе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
Лю Ю выбил мяч на угловой.
89'
89'
Ву Ксинг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
89'
Кримец Егор сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
89'
Чжун Ву-Юн не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
88'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
88'
Тэнлун Лэй ошибается в защите.
88'
После дальнего удара, который нанес Fernando Conceicao мяч отбит вратарем
88'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
87'
После дальнего удара, который нанес Пяо Чэн мяч отбит вратарем
87'
Тактическая замена. Dun Ba уходит с поля и его заменяет Chaoqing Zhu
86'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Юй Ян заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Лей Чен получает вторую желтую карточку за неспортивное поведение и покидает поле!
85'
УДАЛЕНИЕ! Сичжэ Чжан удаляет рефери за жёсткий фол.
83'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
81'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
80'
Сичжэ Чжан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
79'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Аугусто Ренато.
79'
79'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
76'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Кримец Егор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
74'
Тэнлун Лэй выбил мяч на угловой.
74'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
74'
74'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
73'
Сичжэ Чжан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
73'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
73'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
73'
Dun Ba на финте ушёл от оппонента.
72'
72'
Синьли Пэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает навес
72'
71'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
71'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
71'
Синьли Пэн нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Кардек Алан заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Суй Донглу.
70'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
70'
Huan Liu выбил мяч на угловой.
69'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает навес
69'
Сичжэ Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Тэнлун Лэй заработал фол.
68'
Тэнлун Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Ли Лэй уходит с поля и его заменяет Джианг Тао
68'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Синьли Пэн заработал фол.
67'
Суй Вейе вышел из ворот и забрал мяч.
67'
67'
Чжун Ву-Юн выбил мяч на угловой.
66'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
66'
Лю Ю выбил мяч на угловой.
66'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
64'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
64'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
64'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Ральф Телес.
63'
Ральф Телес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает навес
63'
62'
Г О О О О О Л - Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань забивает пенальти
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Денг Ксяофей получил травму и заменен. Суй Вейе выходит на поле.
60'
Денг Ксяофей получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
59'
Денг Ксяофей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
ПЕНАЛЬТИ! – Денг Ксяофей серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Сичжэ Чжан заработал пенальти для своей команды
58'
Кримец Егор выбил мяч подальше от ворот.
58'
Тэнлун Лэй нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Лей Чен выбил мяч на угловой.
57'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
57'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
56'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
55'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
55'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Кримец Егор заработал фол.
54'
Ву Ксинг нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ли Лэй заработал фол.
53'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Тэнлун Лэй заработал фол.
52'
Юй Ян пробил головой, вратарь справился с ударом.
52'
51'
Суй Донглу из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Сичжэ Чжан.
50'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
50'
Сичжэ Чжан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Цзин Фэн коснулся мяча рукой.
50'
49'
48'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
46'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Цзин Фэн
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
47'
46'
46'
Ву Ксинг наказан за толчок Dun Ba
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
45'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
45'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Юй Ян заработал фол.
44'
43'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
43'
[player1] из команды [team] делает подножку. [player2] заработал фол.
42'
42'
Кримец Егор из команды Бэйцзин Гоань наносит неточный удар с лета
42'
42'
Ву Ксинг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
41'
Ву Ксинг совершает грубый фол. Taijan Jin был жертвой
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Пяо Чэн бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
40'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
39'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан остановил атаку, перехватив мяч.
39'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
39'
Чжун Ву-Юн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Лей Чен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
38'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан. Это Сичжэ Чжан заработал фол.
38'
Кримец Егор из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Song Nan заработал фол.
38'
Пяо Чэн пробил головой, вратарь справился с ударом.
38'
37'
37'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
37'
Пяо Чэн на финте ушёл от оппонента.
37'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
37'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Пяо Чэн тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
36'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань. Это Синьли Пэн заработал фол.
35'
35'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
35'
34'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
32'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
32'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
31'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
30'
30'
29'
Сень Хоу вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
29'
Fernando Conceicao бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
26'
26'
Ли Лэй имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
26'
Ли Лэй оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
26'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Taijan Jin наказан за толчок Ву Ксинг
24'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Тэнлун Лэй заработал фол.
23'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
22'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
22'
21'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Taijan Jin заработал фол.
19'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Кардек Алан заработал фол.
18'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
18'
17'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
16'
16'
Юй Ян бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
15'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
13'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Кримец Егор из команды Бэйцзин Гоань делает навес
12'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Лей Чен заработал фол.
11'
11'
10'
10'
Аугусто Ренато бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан. Это Сичжэ Чжан заработал фол.
9'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Taijan Jin заработал фол.
8'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Денг Ксяофей.
8'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
8'
Суй Донглу выбил мяч на угловой.
8'
Кримец Егор из команды Бэйцзин Гоань делает навес
7'
7'
Ральф Телес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан делает навес
6'
6'
Синьли Пэн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
5'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
4'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Сичжэ Чжан заработал фол.
3'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Song Nan заработал фол.
3'
2'
1'
1'
Аугусто Ренато отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
1'
Ральф Телес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Taijan Jin заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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