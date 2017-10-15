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Стадион:
Шанхай Шэньхуа
1:2
Конец матча
Тяньцзинь Тэда
0'
0:1
7' Пенальти
Mbaye Diagne
1:1
10' Гол
Джианйвинг Мао
62' Желтая карточка
Гуарин Фредди
67' Желтая карточка
Jinhao Bi
73' Желтая карточка
Оби Микель Джон
77' Желтая карточка
Muzepper Mirahmetjan
1:2
90' Гол
Mbaye Diagne
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Жао Хонглуе получил травму и заменен. Ximing Pan выходит на поле.
Травма, повреждение
92'
Жао Хонглуе возвращается на поле, всё в порядке.
91'
Хуэй Жиакан сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Mbaye Diagne записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

91'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
90'
Жао Хонглуе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
89'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
89'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
88'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
87'
Qiuming Wang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Qiuming Wang из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
86'
Ачеампонг Франк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
86'
Хуэй Жиакан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
86'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Qiuming Wang
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
Жао Хонглуе наказан за толчок Shilin Sun
84'
Хуэй Жиакан нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
82'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
82'
Тевес Карлос бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
81'
Liyu Yang коснулся мяча рукой.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
79'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тао Джин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
78'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
77'
Muzepper Mirahmetjan получает желтую карточку.
Фол, нарушение
77'
Muzepper Mirahmetjan совершает грубый фол. Гуарин Фредди был жертвой
76'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
76'
Тактическая замена. Юфенг Бай уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
75'
Тао Джин выбил мяч на угловой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Гуарин Фредди отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
74'
Тианйи Киу наказан за толчок Мартинс Обафеми
Желтая карточка
73'
Оби Микель Джон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
Оби Микель Джон атакует сзади соперника. Мартинс Обафеми пострадал.
71'
Хуэй Жиакан нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Лин Ванг сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
71'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
71'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
70'
Тао Джин выбил мяч на угловой.
70'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
69'
Ачеампонг Франк коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
68'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Тевес Карлос заработал фол.
68'
Гуарин Фредди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
68'
Гуарин Фредди выбил мяч на угловой.
68'
Гуарин Фредди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
67'
Би Джианхао получает желтую карточку.
Фол, нарушение
67'
Би Джианхао из команды Шанхай Шэньхуа. Это Ачеампонг Франк заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
66'
Тактическая замена. Джианйвинг Мао уходит с поля и его заменяет Цао Юньдин
66'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
Угловой
66'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
65'
Shilin Sun выбил мяч на угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
65'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
64'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
64'
Ли Шуай из команды Шанхай Шэньхуа остановил атаку, перехватив мяч.
64'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников.
64'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
63'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
63'
Ли Шуай сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
63'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
62'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Гуарин Фредди получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Гуарин Фредди атакует сзади соперника. Muzepper Mirahmetjan пострадал.
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Ачеампонг Франк, и мяч снова в игре
61'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
61'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
61'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
60'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
60'
Тао Джин выбил мяч на угловой.
60'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Тевес Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа играет в стеночку. Гуарин Фредди был стеночкой.
56'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
56'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тао Джин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Ачеампонг Франк заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
54'
Жао Хонглуе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
53'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
53'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Фол, нарушение
52'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа. Это Юфенг Бай заработал фол.
Фол, нарушение
51'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Yunqiu Li заработал фол.
51'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Ачеампонг Франк на финте ушёл от оппонента.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
48'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
47'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
45'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
Угловой
45'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Тао Джин выбил мяч на угловой.
44'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
Угловой
43'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
43'
Би Джианхао выбил мяч на угловой.
43'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
41'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Yunqiu Li заработал фол.
40'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Гуарин Фредди выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
39'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
38'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
38'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с правого угла.
38'
Джианйвинг Мао выбил мяч на угловой.
38'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
37'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
Тяньцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля
36'
Тевес Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Yunqiu Li заработал фол.
35'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
34'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
Угловой
34'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
34'
Лин Ванг выбил мяч на угловой.
33'
Тактическая замена. Zhen Cong уходит с поля и его заменяет Лин Ванг
33'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Гуарин Фредди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
31'
Shilin Sun выбил мяч на угловой.
Офсайд
30'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
30'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
30'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
28'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
28'
Тевес Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Тевес Карлос заработал фол.
27'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
24'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Гуарин Фредди заработал фол.
24'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
24'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
22'
Liyu Yang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
22'
Тао Джин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
22'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Ачеампонг Франк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
19'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
19'
Чао Янг выбил мяч на угловой.
19'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
17'
Ачеампонг Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
17'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
17'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа устремляется вперед с мячом.
17'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
16'
Muzepper Mirahmetjan бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
15'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Ачеампонг Франк заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
15'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Muzepper Mirahmetjan заработал фол.
Фол, нарушение
14'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Zhen Cong заработал фол.
14'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Yunqiu Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
13'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Джианйвинг Мао вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
10'
Mbaye Diagne сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
10'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
9'
Muzepper Mirahmetjan блокирует соперника. Jiajun Bai заработал своей команде штрафной.
Описание гола
7'
Г О О О О О Л - Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда забивает пенальти
Фол, нарушение
6'
ПЕНАЛЬТИ! – Джианйвинг Мао фолит в штрафной площади. Mbaye Diagne пострадал
Угловой
6'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
6'
Тао Джин выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
5'
Zhen Cong из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Хуэй Жиакан заработал фол.
5'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Тевес Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
4'
Ачеампонг Франк наказан за толчок Би Джианхао
4'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
4'
Мартинс Обафеми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
4'
Yunqiu Li выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
4'
Muzepper Mirahmetjan наказан за толчок Shilin Sun
3'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Офсайд
3'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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