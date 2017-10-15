Стадион: Хонгкоу
1:2
Конец матча
0:1
7' ПенальтиMbaye Diagne
1:1
10' ГолДжианйвинг Мао
62' Желтая карточкаГуарин Фредди
67' Желтая карточкаJinhao Bi
73' Желтая карточкаОби Микель Джон
77' Желтая карточкаMuzepper Mirahmetjan
1:2
90' ГолMbaye Diagne
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Жао Хонглуе получил травму и заменен. Ximing Pan выходит на поле.
92'
Жао Хонглуе возвращается на поле, всё в порядке.
91'
Хуэй Жиакан сделал результативную передачу.
91'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Mbaye Diagne записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Жао Хонглуе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
89'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
89'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
88'
88'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
87'
Qiuming Wang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Qiuming Wang из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
86'
Ачеампонг Франк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
86'
Хуэй Жиакан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
86'
86'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Qiuming Wang
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Жао Хонглуе наказан за толчок Shilin Sun
84'
Хуэй Жиакан нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
82'
82'
Тевес Карлос бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
81'
Liyu Yang коснулся мяча рукой.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
79'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
79'
78'
78'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
78'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
77'
Muzepper Mirahmetjan получает желтую карточку.
77'
Muzepper Mirahmetjan совершает грубый фол. Гуарин Фредди был жертвой
76'
76'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Гуарин Фредди отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
74'
Тианйи Киу наказан за толчок Мартинс Обафеми
73'
Оби Микель Джон получает желтую карточку.
72'
Оби Микель Джон атакует сзади соперника. Мартинс Обафеми пострадал.
71'
Хуэй Жиакан нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Лин Ванг сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
71'
71'
71'
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Ачеампонг Франк коснулся мяча рукой.
68'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Тевес Карлос заработал фол.
68'
68'
68'
Гуарин Фредди выбил мяч на угловой.
68'
68'
67'
Би Джианхао получает желтую карточку.
67'
Би Джианхао из команды Шанхай Шэньхуа. Это Ачеампонг Франк заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
66'
Тактическая замена. Джианйвинг Мао уходит с поля и его заменяет Цао Юньдин
66'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
66'
65'
Shilin Sun выбил мяч на угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
64'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Ли Шуай из команды Шанхай Шэньхуа остановил атаку, перехватив мяч.
64'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников.
64'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
63'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
63'
Ли Шуай сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
63'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
62'
62'
62'
Гуарин Фредди получает желтую карточку.
62'
Гуарин Фредди атакует сзади соперника. Muzepper Mirahmetjan пострадал.
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Ачеампонг Франк, и мяч снова в игре
61'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
61'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
61'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
60'
60'
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Тевес Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа играет в стеночку. Гуарин Фредди был стеночкой.
56'
56'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
56'
56'
56'
55'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Ачеампонг Франк заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
54'
Жао Хонглуе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
53'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
52'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
52'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа. Это Юфенг Бай заработал фол.
51'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Yunqiu Li заработал фол.
51'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Ачеампонг Франк на финте ушёл от оппонента.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
48'
48'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
45'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
44'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
43'
43'
Би Джианхао выбил мяч на угловой.
43'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Yunqiu Li заработал фол.
40'
40'
Гуарин Фредди выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
39'
38'
38'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с правого угла.
38'
Джианйвинг Мао выбил мяч на угловой.
38'
37'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
37'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
Тяньцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля
36'
Тевес Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Yunqiu Li заработал фол.
35'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
34'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
34'
34'
Лин Ванг выбил мяч на угловой.
33'
Тактическая замена. Zhen Cong уходит с поля и его заменяет Лин Ванг
33'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
32'
32'
31'
Shilin Sun выбил мяч на угловой.
30'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
30'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
30'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
28'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
28'
Тевес Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Тевес Карлос заработал фол.
27'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Гуарин Фредди заработал фол.
24'
24'
24'
23'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
22'
Liyu Yang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
22'
22'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
22'
21'
21'
20'
Ачеампонг Франк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
19'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
19'
Чао Янг выбил мяч на угловой.
19'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
17'
Ачеампонг Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
17'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
17'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа устремляется вперед с мячом.
17'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
16'
Muzepper Mirahmetjan бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
15'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Ачеампонг Франк заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Muzepper Mirahmetjan заработал фол.
14'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Zhen Cong заработал фол.
14'
13'
Yunqiu Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
13'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Джианйвинг Мао вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
10'
Mbaye Diagne сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
10'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
9'
Muzepper Mirahmetjan блокирует соперника. Jiajun Bai заработал своей команде штрафной.
7'
Г О О О О О Л - Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда забивает пенальти
6'
ПЕНАЛЬТИ! – Джианйвинг Мао фолит в штрафной площади. Mbaye Diagne пострадал
6'
6'
5'
Zhen Cong из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Хуэй Жиакан заработал фол.
5'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Тевес Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
4'
Ачеампонг Франк наказан за толчок Би Джианхао
4'
4'
Мартинс Обафеми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
4'
Yunqiu Li выбил мяч подальше от ворот.
4'
Muzepper Mirahmetjan наказан за толчок Shilin Sun
3'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
3'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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