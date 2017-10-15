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Стадион:
Гуанчжоу Фули
3:2
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
14' Желтая карточка
Zhengyu Huang
1:0
29' Гол
Чжи Сяо
34' Желтая карточка
Hao Chen III
42' Желтая карточка
Lin Lu
2:0
57' Гол
Renato III
2:1
68' Гол
Ваш Те Рикарду
71' Желтая карточка
Heng Liu
2:2
78' Гол
Бассогог Кристиан
3:2
90' Гол
Renato III
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
96'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
95'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
95'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Дочкал Борек заработал фол.

94'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
93'
Тактическая замена. Ваш Те Рикарду уходит с поля и его заменяет Changjie Du
Описание гола
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Рибейро Калихто Ренатиньо!
92'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
91'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
88'
Tixiang Li получил травму и заменен. Gong Zhang выходит на поле.
Фол, нарушение
88'
Лю Лин наказан за толчок Бассогог Кристиан
88'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
88'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье отвел угрозу отличным подкатом
87'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Захави Эран и мяч снова в игре
86'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
86'
Tixiang Li получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
85'
Tixiang Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Бассогог Кристиан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
84'
Heng Liu из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Лю Лин заработал фол.
84'
После дальнего удара, который нанес Heng Liu мяч отбит вратарем
84'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Йи Тенг из команды Чангша Гинде отвел угрозу отличным подкатом
83'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
82'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
82'
Тактическая замена. Zhengyu Huang уходит с поля и его заменяет Джианг Джихон
82'
Янну Апостолос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
80'
Бассогог Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
79'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
79'
Тактическая замена. Abduwal Ablet уходит с поля и его заменяет Jinbao Zhong
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Бассогог Кристиан!
78'
Бассогог Кристиан на финте ушёл от оппонента.
78'
Zhengyu Huang ошибается в защите.
Фол, нарушение
77'
Рибейро Калихто Ренатиньо атакует сзади соперника. Heng Liu пострадал.
76'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Чжи Сяо уходит с поля и его заменяет Янну Апостолос
Фол, нарушение
75'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Бассогог Кристиан заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
74'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
74'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
74'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
73'
Дочкал Борек отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
73'
Zhengyu Huang из команды Чангша Гинде делает подножку. Дочкал Борек заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
72'
Ваш Те Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
72'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Желтая карточка
71'
Heng Liu сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
71'
Heng Liu из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Лю Лин.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Описание гола
68'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье добил мяч в ворота.
68'
После удара головой, который нанес Ваш Те Рикарду, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
68'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает навес
68'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Бассогог Кристиан.
Фол, нарушение
67'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
Фол, нарушение
67'
Zhizhao Chen коснулся мяча рукой.
66'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье делает навес
66'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Gang Feng и мяч снова в игре
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
65'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
Травма, повреждение
65'
Zhengyu Huang возвращается на поле, всё в порядке.
65'
Йи Тенг выбил мяч на угловой.
Угловой
65'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
64'
Zhengyu Huang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
63'
Zhengyu Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
63'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает навес прямо в штрафную.
63'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
62'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
62'
Игроки ФК "Чангша Гинде" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
61'
Тактическая замена. Jinghang Hu уходит с поля и его заменяет Heng Liu
61'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
60'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
59'
Чжи Сяо из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
Угловой
59'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
59'
Захави Эран бьет и мяч от рикошета проходит мимо
57'
Захави Эран сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Рибейро Калихто Ренатиньо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников.
57'
Захави Эран на финте ушёл от оппонента.
57'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
57'
Zhizhao Chen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
56'
Hao Chen выбил мяч на угловой.
56'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
56'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
56'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде разыграл угловой с правого угла.
55'
Ву Ян выбил мяч на угловой.
Угловой
55'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
55'
Цао Гу выбил мяч на угловой.
Угловой
55'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
54'
Рибейро Калихто Ренатиньо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
54'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает отличный пас
54'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
53'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
53'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
53'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
51'
Gang Feng коснулся мяча рукой.
51'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
51'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Травма, повреждение
50'
Ваш Те Рикарду возвращается на поле, всё в порядке.
Офсайд
49'
Чжи Сяо из команды Чангша Гинде в офсайде
49'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Ваш Те Рикарду получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
48'
Ваш Те Рикарду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
48'
Ваш Те Рикарду атакует сзади соперника. Рибейро Калихто Ренатиньо пострадал.
47'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает подножку. Дочкал Борек заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
47'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
47'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
46'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье в офсайде
45'
Дочкал Борек выбил мяч подальше от ворот.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
45'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
Фол, нарушение
44'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Цао Гу заработал фол.
43'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
43'
Fei Wang выбил мяч на угловой.
43'
Лю Лин на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
42'
Лю Лин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
42'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает подножку. Дочкал Борек заработал фол.
42'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
41'
Miao Tang из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
41'
Чжипэн Цзян на финте ушёл от оппонента.
40'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
40'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Miao Tang заработал фол.
39'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
39'
Захави Эран из команды Чангша Гинде сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Чжи Сяо из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
38'
Лю Лин наказан за толчок Цао Гу
36'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье наносит очень неточный удар.
36'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес
36'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Чжипэн Цзян отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Желтая карточка
34'
Hao Chen получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
34'
Hao Chen совершает грубый фол. Чжи Сяо был жертвой
34'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
33'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Zhizhao Chen атакует сзади соперника. Дочкал Борек пострадал.
32'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
32'
Лю Лин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
Фол, нарушение
31'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает подножку. Дочкал Борек заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
29'
Чжипэн Цзян сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Чжи Сяо из клуба "Чангша Гинде" отправил мяч головой в ворота.
29'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
29'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
28'
Дочкал Борек нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье делает навес
28'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
28'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
26'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
26'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
24'
Захави Эран попал в створ, но вратарь справился с ударом.
24'
Захави Эран на финте ушёл от оппонента.
24'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
24'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает неудачный навес.
23'
После дальнего удара, который нанес Чжи Сяо мяч отбит вратарем
23'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
23'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье отвел угрозу отличным подкатом
22'
Захави Эран из команды Чангша Гинде играет в стеночку. Рибейро Калихто Ренатиньо был стеночкой.
21'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
21'
Gang Feng бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
20'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает навес
20'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Бассогог Кристиан на финте ушёл от оппонента.
18'
Захави Эран из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
18'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Чжи Сяо заработал фол.
17'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
16'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
15'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
15'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
15'
Jinghang Hu имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
15'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает передачу одноклубнику.
14'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
14'
Zhengyu Huang сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
14'
Zhengyu Huang из команды Чангша Гинде делает подножку. Бассогог Кристиан заработал фол.
13'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
12'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Дочкал Борек выбил мяч подальше от ворот.
12'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье делает навес
12'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
11'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
11'
Hao Chen выбил мяч на угловой.
Угловой
10'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 90% времени, а гости – 10%.
10'
Цао Гу выбил мяч на угловой.
10'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
9'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
9'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
9'
Чжипэн Цзян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Захави Эран.
7'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
Фол, нарушение
6'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Лю Лин заработал фол.
Фол, нарушение
5'
Tixiang Li наказан за толчок Бассогог Кристиан
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
Фол, нарушение
5'
Zhizhao Chen коснулся мяча рукой.
4'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
3'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
2'
Бассогог Кристиан коснулся мяча рукой.
2'
Чжи Сяо из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чангша Гинде". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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