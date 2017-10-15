Стадион: Юесиушан
3:2
Конец матча
14' Желтая карточкаZhengyu Huang
1:0
29' ГолЧжи Сяо
34' Желтая карточкаHao Chen III
42' Желтая карточкаLin Lu
2:0
57' ГолRenato III
2:1
68' ГолВаш Те Рикарду
71' Желтая карточкаHeng Liu
2:2
78' ГолБассогог Кристиан
3:2
90' ГолRenato III
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
96'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
95'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
95'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Дочкал Борек заработал фол.
94'
94'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
93'
Тактическая замена. Ваш Те Рикарду уходит с поля и его заменяет Changjie Du
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Рибейро Калихто Ренатиньо!
92'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
91'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
91'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
88'
Tixiang Li получил травму и заменен. Gong Zhang выходит на поле.
88'
Лю Лин наказан за толчок Бассогог Кристиан
88'
88'
88'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье отвел угрозу отличным подкатом
87'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Захави Эран и мяч снова в игре
86'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Tixiang Li получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
Tixiang Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Бассогог Кристиан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
84'
Heng Liu из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Лю Лин заработал фол.
84'
После дальнего удара, который нанес Heng Liu мяч отбит вратарем
84'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Йи Тенг из команды Чангша Гинде отвел угрозу отличным подкатом
83'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
82'
82'
Тактическая замена. Zhengyu Huang уходит с поля и его заменяет Джианг Джихон
82'
Янну Апостолос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
80'
Бассогог Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
79'
79'
Тактическая замена. Abduwal Ablet уходит с поля и его заменяет Jinbao Zhong
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Бассогог Кристиан!
78'
Бассогог Кристиан на финте ушёл от оппонента.
78'
Zhengyu Huang ошибается в защите.
77'
Рибейро Калихто Ренатиньо атакует сзади соперника. Heng Liu пострадал.
76'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Тактическая замена. Чжи Сяо уходит с поля и его заменяет Янну Апостолос
75'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Бассогог Кристиан заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
74'
74'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
74'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
73'
Дочкал Борек отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает навес прямо в штрафную.
73'
Zhengyu Huang из команды Чангша Гинде делает подножку. Дочкал Борек заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
72'
Ваш Те Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
72'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
71'
Heng Liu сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
71'
Heng Liu из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Лю Лин.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
68'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье добил мяч в ворота.
68'
После удара головой, который нанес Ваш Те Рикарду, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
68'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает навес
68'
68'
67'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Бассогог Кристиан.
67'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
67'
Zhizhao Chen коснулся мяча рукой.
66'
66'
66'
66'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Gang Feng и мяч снова в игре
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
65'
65'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
65'
Zhengyu Huang возвращается на поле, всё в порядке.
65'
Йи Тенг выбил мяч на угловой.
65'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Zhengyu Huang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Zhengyu Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
63'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает навес прямо в штрафную.
63'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
62'
62'
62'
Игроки ФК "Чангша Гинде" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
61'
61'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
61'
Тактическая замена. Jinghang Hu уходит с поля и его заменяет Heng Liu
61'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
60'
59'
Чжи Сяо из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
59'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
59'
Захави Эран бьет и мяч от рикошета проходит мимо
57'
Захави Эран сделал результативную передачу.
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Рибейро Калихто Ренатиньо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников.
57'
Захави Эран на финте ушёл от оппонента.
57'
57'
Zhizhao Chen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
56'
56'
Hao Chen выбил мяч на угловой.
56'
56'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде разыграл угловой с правого угла.
55'
Ву Ян выбил мяч на угловой.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
55'
Цао Гу выбил мяч на угловой.
55'
54'
Рибейро Калихто Ренатиньо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
54'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает отличный пас
54'
53'
53'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
53'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Gang Feng коснулся мяча рукой.
51'
51'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
50'
Ваш Те Рикарду возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Чжи Сяо из команды Чангша Гинде в офсайде
49'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Ваш Те Рикарду получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
48'
Ваш Те Рикарду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Ваш Те Рикарду атакует сзади соперника. Рибейро Калихто Ренатиньо пострадал.
47'
47'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает подножку. Дочкал Борек заработал фол.
46'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
47'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
47'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье в офсайде
45'
Дочкал Борек выбил мяч подальше от ворот.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
45'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
43'
43'
43'
Fei Wang выбил мяч на угловой.
43'
Лю Лин на финте ушёл от оппонента.
42'
Лю Лин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
42'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает подножку. Дочкал Борек заработал фол.
42'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
41'
Miao Tang из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
41'
Чжипэн Цзян на финте ушёл от оппонента.
40'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
40'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Miao Tang заработал фол.
39'
39'
39'
Захави Эран из команды Чангша Гинде сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Чжи Сяо из команды Чангша Гинде делает навес
36'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье наносит очень неточный удар.
36'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес
36'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Чжипэн Цзян отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
34'
Hao Chen получает желтую карточку за неспортивное поведение
34'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
33'
33'
Zhizhao Chen атакует сзади соперника. Дочкал Борек пострадал.
32'
32'
Лю Лин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
31'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает подножку. Дочкал Борек заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
29'
Чжипэн Цзян сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Чжи Сяо из клуба "Чангша Гинде" отправил мяч головой в ворота.
29'
29'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
29'
28'
Дочкал Борек нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
28'
28'
28'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
27'
26'
26'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
24'
Захави Эран попал в створ, но вратарь справился с ударом.
24'
Захави Эран на финте ушёл от оппонента.
24'
24'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает неудачный навес.
23'
После дальнего удара, который нанес Чжи Сяо мяч отбит вратарем
23'
23'
23'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье отвел угрозу отличным подкатом
22'
Захави Эран из команды Чангша Гинде играет в стеночку. Рибейро Калихто Ренатиньо был стеночкой.
21'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
21'
Gang Feng бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
20'
20'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает навес
20'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Бассогог Кристиан на финте ушёл от оппонента.
18'
Захави Эран из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Чжи Сяо заработал фол.
17'
17'
16'
16'
15'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
15'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
15'
Jinghang Hu имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
15'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает передачу одноклубнику.
14'
14'
Zhengyu Huang сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
14'
Zhengyu Huang из команды Чангша Гинде делает подножку. Бассогог Кристиан заработал фол.
13'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
12'
12'
12'
Дочкал Борек выбил мяч подальше от ворот.
12'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
11'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
11'
Hao Chen выбил мяч на угловой.
10'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 90% времени, а гости – 10%.
10'
Цао Гу выбил мяч на угловой.
10'
9'
9'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
9'
Чжипэн Цзян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Захави Эран.
7'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
6'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Лю Лин заработал фол.
5'
Tixiang Li наказан за толчок Бассогог Кристиан
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Zhizhao Chen коснулся мяча рукой.
4'
4'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
3'
3'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
2'
Бассогог Кристиан коснулся мяча рукой.
2'
Чжи Сяо из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чангша Гинде". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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