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Стадион: Кескускенття
1:0
7' ГолМуйнонен Эту
2:0
41' ГолЛаппалайнен Ласси
3:0
48' ГолМуйнонен Эту
60' Желтая карточкаЛампи Вели
|
7'
1:0
41'
2:0
48'
3:0
60'
Состав команд
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 8 Вилл Натаниэл Защитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 20 Simo Roiha
- 18 Juho Hyvaerinen
- 17 Anselmi Nurmela
- 13 Lassi Jarvenpaa
- Запасные игроки
- 2 Кайта Сани Защитник
- 22 Тукиайнен Сакари Нападающий
- 7 Pablo Gonzalez II
- 12 Juhani Kangas
- 11 Gabriel Glenn
- 16 Jarkko Luiro
- Главный тренер: Juha Malinen
ВПС
- Основной состав
- 12 Волотинен Саму Вратарь
- 5 Вийтикко Микко Защитник
- 20 Лампи Вели Защитник
- 9 Ляхде Юхо Полузащитник
- 15 Левянен Йонас Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 4 Энгстрем Йеспер Полузащитник
- 19 Сохна Эбрима Полузащитник
- 18 Кленнон Андре Нападающий
- 7 Юха Хакола Нападающий
- 16 Aatu Laatikainen
- Запасные игроки
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 3 Коскимаа Вилле Защитник
- 14 Юргенсон Маркус Защитник
- 11 Thomas Haas
- 13 Болинг Ким
- Главный тренер: Petri Vuorinen
Предыдущие игры
РоПС (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 30.09.2017 РоПС 2:0 Ювяскюля В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС В
- 07.09.2017 РоПС 0:1 Кеми Кингс В
- 26.08.2017 РоПС 4:2 Интер Турку В
- 19.08.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 14.08.2017 ХИК 0:1 РоПС В
- 10.08.2017 РоПС 3:0 Мариехамн В
- 05.08.2017 КуПС 3:0 РоПС В
- 31.07.2017 Ювяскюля 1:1 РоПС В
- 23.07.2017 РоПС 1:2 СИК В
- 16.07.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 08.07.2017 РоПС 2:2 ХИФК В
- 29.06.2017 Кеми Кингс 1:1 РоПС В
- 26.06.2017 РоПС 1:0 Ильвес В
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС В
- 17.06.2017 РоПС 2:0 Интер Турку В
- 04.06.2017 РоПС 1:4 ХИК В
ВПС (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
- 29.09.2017 ВПС 1:2 ХИФК В
- 24.09.2017 Кеми Кингс 1:1 ВПС В
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС В
- 11.09.2017 СИК 2:1 ВПС В
- 08.09.2017 ВПС 0:3 ХИК В
- 27.08.2017 Мариехамн 1:0 ВПС В
- 20.08.2017 ВПС 1:1 Ильвес В
- 14.08.2017 ВПС 0:2 Лахти В
- 09.08.2017 ХИФК 2:1 ВПС В
- 06.08.2017 ВПС 3:3 Кеми Кингс В
- 29.07.2017 Ильвес 0:0 ВПС В
- 23.07.2017 ВПС 1:1 Ювяскюля В
- 20.07.2017 ВПС 2:1 Брондбю ЛЕ
- 16.07.2017 ВПС 3:2 Интер Турку В
- 13.07.2017 Брондбю 2:0 ВПС ЛЕ
- 06.07.2017 Олимпия Любляна 0:1 ВПС ЛЕ
- 02.07.2017 ВПС 0:0 Мариехамн В
- 29.06.2017 ВПС 1:0 Олимпия Любляна ЛЕ
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС В
Последние игры между собой
РоПС: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
ВПС: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 17.04.2017 РоПС 2:4 ВПС Вейккауслига
- 02.10.2016 ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 07.08.2016 РоПС 2:0 ВПС Вейккауслига
- 22.05.2016 ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 30.01.2016 РоПС 0:0 ВПС Кубок лиги
- 27.09.2015 РоПС 2:1 ВПС Вейккауслига
- 19.07.2015 ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига
- 29.05.2015 РоПС 1:0 ВПС Вейккауслига
- 17.09.2014 ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига
- 23.05.2014 ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига
- 06.04.2014 РоПС 0:2 ВПС Вейккауслига
- 01.09.2013 ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига
- 24.06.2013 РоПС 0:0 ВПС Вейккауслига
- 05.05.2013 ВПС 3:1 РоПС Вейккауслига
- 06.03.2013 РоПС 1:2 ВПС Кубок финской Лиги (группа 3)
- 06.02.2013 ВПС 0:1 РоПС Кубок финской Лиги (группа 3)
- 29.10.2011 ВПС 2:1 РоПС Вейккауслига
- 28.08.2011 РоПС 0:0 ВПС Вейккауслига
- 19.06.2011 РоПС 1:1 ВПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|30
|21
|7
|2
|70 - 12
|70
|2.
|КуПС
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|3.
|Ильвес
|31
|13
|11
|7
|37 - 35
|50
|4.
|Мариехамн
|30
|12
|10
|8
|41 - 40
|46
|5.
|Лахти
|30
|11
|13
|6
|43 - 25
|46
|6.
|СИК
|31
|12
|7
|12
|35 - 45
|43
|7.
|РоПС
|31
|11
|6
|14
|40 - 46
|39
|8.
|ВПС
|31
|8
|12
|11
|36 - 48
|36
|9.
|Интер Турку
|30
|9
|8
|13
|49 - 48
|35
|10.
|Кеми Кингс
|31
|8
|8
|15
|37 - 55
|32
|11.
|ХИФК
|30
|6
|10
|14
|33 - 46
|28
|12.
|Ювяскюля
|30
|4
|8
|18
|28 - 61
|20
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
РоПС производит замену. Регеро Антонио уходит, и Juhani Kangas заменяет его
88'
РоПС производит замену. Simo Roiha уходит, и Jarkko Luiro заменяет его
78'
ВПС производит замену. Сохна Эбрима уходит, и Болинг Ким заменяет его
73'
РоПС производит замену. Вилл Натаниэл уходит, и Тукиайнен Сакари заменяет его
60'
Лампи Вели получает желтую карточку.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Муйнонен Эту.
46'
ВПС производит замену. Ляхде Юхо уходит, и Юргенсон Маркус заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
ВПС производит замену. Вийтикко Микко уходит, и Коскимаа Вилле заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лаппалайнен Ласси.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Муйнонен Эту.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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