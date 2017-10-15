  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига
Стадион:
РоПС
3:0
Конец матча
ВПС
0'
1:0
7' Гол
Муйнонен Эту
2:0
41' Гол
Лаппалайнен Ласси
3:0
48' Гол
Муйнонен Эту
60' Желтая карточка
Лампи Вели
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
РоПС производит замену. Регеро Антонио уходит, и Juhani Kangas заменяет его
88'
РоПС производит замену. Simo Roiha уходит, и Jarkko Luiro заменяет его
78'
ВПС производит замену. Сохна Эбрима уходит, и Болинг Ким заменяет его
73'
РоПС производит замену. Вилл Натаниэл уходит, и Тукиайнен Сакари заменяет его
Желтая карточка
60'
Лампи Вели получает желтую карточку.

Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Муйнонен Эту.
46'
ВПС производит замену. Ляхде Юхо уходит, и Юргенсон Маркус заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
ВПС производит замену. Вийтикко Микко уходит, и Коскимаа Вилле заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лаппалайнен Ласси.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Муйнонен Эту.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация