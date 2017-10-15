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Стадион: Таммела
16' Желтая карточкаNikko Boxall
20' Желтая карточкаMarius Noubissi
68' Желтая карточкаTuure Siira
69' Желтая карточкаIlmari Niskanen
76' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
1:0
90' ГолПеннинкангас Теему
90' Желтая карточкаHamed Coulibaly
|
16'
20'
68'
69'
90'
1:0
90'
Состав команд
Ильвес
- Основной состав
- 1 Mika Hilander Вратарь
- 13 Менса Баба Защитник
- 17 Пеннинкангас Теему Защитник
- 20 Тамминен Ээро Полузащитник
- 8 Iiro Jaervinen
- 45 Marius Noubissi
- 14 Tuure Siira
- 15 Lauri Ala-Myllymaeki
- 5 Jani Tanska
- 6 Reuben Ayarna
- 2 Антти Хининен
- Запасные игроки
- 16 Миеттунен Тату Защитник
- 9 Рахими Юнесс Нападающий
- 18 Aleksis Lehtonen
- 19 Jaakko Juuti
- 12 Johannes Luukkanen
- 10 Emile Paul Tendeng
- 7 Marco Matrone
- Главный тренер: Jarkko Wiss
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 15 Габриэль Рубен Полузащитник
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 39 Fuad Gbolahan Salami
- 6 Saku Savolainen
- 28 Jiri Nissinen
- 22 Nikko Boxall
- 3 Hamed Coulibaly
- 32 Toumas Rannankari
- 8 Petteri Pennanen
- Запасные игроки
- 18 Чеминава Игорь Защитник
- 25 Urho Nissila
- 26 Joonas Nissinen
- 23 Joni Maekelae
- 11 Ilmari Niskanen
- 17 Patrik Alaharjula
- 16 Mika Toeyraes
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Предыдущие игры
Ильвес (последние 20 матчей: +8 =10 -2)
- 12.10.2017 Ювяскюля 0:0 Ильвес В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
- 27.09.2017 СИК 0:0 Ильвес В
- 16.09.2017 Ильвес 1:4 ХИК В
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС В
- 07.09.2017 Интер Турку 2:2 Ильвес В
- 26.08.2017 Ильвес 2:1 ХИФК В
- 20.08.2017 ВПС 1:1 Ильвес В
- 14.08.2017 Ильвес 4:3 ХИФК В
- 09.08.2017 Кеми Кингс 0:0 Ильвес В
- 05.08.2017 Ильвес 2:1 Ювяскюля В
- 29.07.2017 Ильвес 0:0 ВПС В
- 22.07.2017 Интер Турку 1:1 Ильвес В
- 16.07.2017 Ильвес 1:1 ХИК В
- 07.07.2017 Мариехамн 2:2 Ильвес В
- 01.07.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 26.06.2017 РоПС 1:0 Ильвес В
- 22.06.2017 Ильвес 1:0 СИК В
- 16.06.2017 Лахти 0:0 Ильвес В
- 04.06.2017 ХИФК 0:1 Ильвес В
КуПС (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
- 24.09.2017 КуПС 3:2 ХИФК В
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС В
- 11.09.2017 Лахти 1:1 КуПС В
- 08.09.2017 КуПС 2:1 СИК В
- 27.08.2017 ХИК 1:0 КуПС В
- 20.08.2017 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 14.08.2017 Мариехамн 2:1 КуПС В
- 10.08.2017 КуПС 1:0 Ювяскюля В
- 05.08.2017 КуПС 3:0 РоПС В
- 31.07.2017 СИК 1:0 КуПС В
- 22.07.2017 КуПС 2:2 Лахти В
- 17.07.2017 ХИФК 1:4 КуПС В
- 08.07.2017 КуПС 3:0 Кеми Кингс В
- 01.07.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 21.06.2017 Интер Турку 1:1 КуПС В
- 18.06.2017 КуПС 0:2 ХИК В
- 14.06.2017 КуПС 2:2 ВПС В
- 04.06.2017 КуПС 1:2 Мариехамн В
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 0
КуПС: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 12
- 01.07.2017 Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига
- 29.04.2017 КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига
- 07.03.2017 Ильвес 2:1 КуПС Кубок
- 21.09.2016 КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига
- 09.06.2016 Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига
- 09.04.2016 КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига
- 20.02.2016 Ильвес 2:1 КуПС Кубок лиги
- 20.09.2015 КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига
- 17.09.2015 Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига
- 12.07.2015 Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига
- 21.02.2015 Ильвес 3:3 КуПС Кубок лиги
- 21.02.2015 Ильвес 3:3 КуПС Кубок лиги
- 23.01.2015 КуПС 1:2 Ильвес Кубок лиги
- 23.01.2015 КуПС 1:2 Ильвес Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|30
|21
|7
|2
|70 - 12
|70
|2.
|КуПС
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|3.
|Ильвес
|31
|13
|11
|7
|37 - 35
|50
|4.
|Мариехамн
|30
|12
|10
|8
|41 - 40
|46
|5.
|Лахти
|30
|11
|13
|6
|43 - 25
|46
|6.
|СИК
|31
|12
|7
|12
|35 - 45
|43
|7.
|РоПС
|31
|11
|6
|14
|40 - 46
|39
|8.
|ВПС
|31
|8
|12
|11
|36 - 48
|36
|9.
|Интер Турку
|30
|9
|8
|13
|49 - 48
|35
|10.
|Кеми Кингс
|31
|8
|8
|15
|37 - 55
|32
|11.
|ХИФК
|30
|6
|10
|14
|33 - 46
|28
|12.
|Ювяскюля
|30
|4
|8
|18
|28 - 61
|20
Второй тайм
90'
Hamed Coulibaly получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пеннинкангас Теему.
85'
КуПС производит замену. Пурье Атс уходит, и Urho Nissila заменяет его
82'
Ильвес производит замену. Marius Noubissi уходит, и Aleksis Lehtonen заменяет его
78'
Ильвес производит замену. Iiro Jaervinen уходит, и Emile Paul Tendeng заменяет его
76'
Пеннинкангас Теему получает желтую карточку.
69'
Ilmari Niskanen получает желтую карточку.
68'
Tuure Siira получает желтую карточку.
46'
КуПС производит замену. Tuomas Rannankari уходит, и Ilmari Niskanen заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
20'
Marius Noubissi получает желтую карточку.
16'
Nikko Boxall получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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