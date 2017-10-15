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Стадион:
Ильвес
1:0
Конец матча
КуПС
0'
16' Желтая карточка
Nikko Boxall
20' Желтая карточка
Marius Noubissi
68' Желтая карточка
Tuure Siira
69' Желтая карточка
Ilmari Niskanen
76' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
1:0
90' Гол
Пеннинкангас Теему
90' Желтая карточка
Hamed Coulibaly
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Hamed Coulibaly получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пеннинкангас Теему.
85'
КуПС производит замену. Пурье Атс уходит, и Urho Nissila заменяет его
82'
Ильвес производит замену. Marius Noubissi уходит, и Aleksis Lehtonen заменяет его
78'
Ильвес производит замену. Iiro Jaervinen уходит, и Emile Paul Tendeng заменяет его

Желтая карточка
76'
Пеннинкангас Теему получает желтую карточку.
Желтая карточка
69'
Ilmari Niskanen получает желтую карточку.
Желтая карточка
68'
Tuure Siira получает желтую карточку.
46'
КуПС производит замену. Tuomas Rannankari уходит, и Ilmari Niskanen заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
20'
Marius Noubissi получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Nikko Boxall получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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