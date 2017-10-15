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Стадион: Elverum Stadion Зрители: 891
1:2
Конец матча
0:1
4' ГолAdem Gueven
65' Желтая карточкаКольстад Йёрген
0:2
75' ПенальтиNiklas Fernando Nygaard Castro
1:2
78' ПенальтиЧукович Игор
83' Желтая карточкаСонгани Силас
|
4'
0:1
65'
75'
0:2
78'
1:2
83'
Состав команд
23
Marius
Hagen
19
Haris
Cirak
Эльверум 4-3-3
- Основной состав
- 1 Fredrik Tervaniemi Вратарь
- 10 Peder Neersveen Защитник
- 3 Чукович Игор Защитник
- 2 Goran Antonic Защитник
- 6 Stian Simenstad Защитник
- 23 Marius Hagen Полузащитник
- 19 Haris Cirak Полузащитник
- 20 Sabri Khattab Полузащитник
- 29 Сонгани Силас Нападающий
- 32 Moustapha Ndiaye Нападающий
- 9 Jonas Enkerud Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Неидсон да Силва Вратарь
- 8 Hakon Roenes Защитник
- 34 Magnus Pedersen II Защитник
- 16 Remi Svindland Полузащитник
- 17 Солли Сиверт Нападающий
- 11 Adnan Cirak Нападающий
- 7 El-Mahdi Bellhcen Нападающий
- Главный тренер: Tore Fossum
Конгсвингер 4-3-1-2
- Основной состав
- 93 Aleksey Gorodovoy Вратарь
- 3 Joergen Richardsen Защитник
- 4 Adrian Ovlien Защитник
- 15 Суслов Кирилл Защитник
- 7 Dylan Murnane Защитник
- 11 Maikel Полузащитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Полузащитник
- 17 Кольстад Йёрген Полузащитник
- 13 Пинту Элиу Полузащитник
- 9 Adem Gueven Нападающий
- 24 Niklas Fernando Nygaard Castro Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 14 Markus Skjellum Nyambwogi Защитник
- 5 Christian Roeer Защитник
- 6 Johan Peter Vennberg Полузащитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 26 Ньянг Маме Нападающий
- 18 Mats Cato Moldskred Нападающий
- Главный тренер: Hans Erik Eriksen
Предыдущие игры
Эльверум (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 01.10.2017 Осане 1:0 Эльверум ПД
- 24.09.2017 Эльверум 5:0 Арендал ПД
- 17.09.2017 Ранхейм 2:2 Эльверум ПД
- 10.09.2017 Эльверум 1:1 Фредрикстад ПД
- 03.09.2017 Стрёммен 0:0 Эльверум ПД
- 20.08.2017 Эльверум 2:3 Ерв ПД
- 16.08.2017 Левангер 1:1 Эльверум ПД
- 13.08.2017 Эльверум 0:4 Будё-Глимт ПД
- 10.08.2017 Волеренга 1:0 Эльверум К
- 06.08.2017 Тромсдален 1:1 Эльверум ПД
- 30.07.2017 Эльверум 3:4 Флурё ПД
- 23.07.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Эльверум ПД
- 02.07.2017 Эльверум 1:1 Старт ПД
- 25.06.2017 Конгсвингер 1:1 Эльверум ПД
- 18.06.2017 Эльверум 0:0 Осане ПД
- 11.06.2017 Фредрикстад 4:0 Эльверум ПД
- 04.06.2017 Ерв 2:0 Эльверум ПД
- 31.05.2017 Будё-Глимт 2:2 Эльверум К
- 28.05.2017 Эльверум 0:2 Левангер ПД
- 24.05.2017 Гроруд 0:1 Эльверум К
Конгсвингер (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 01.10.2017 Арендал 3:0 Конгсвингер ПД
- 24.09.2017 Конгсвингер 3:2 Фредрикстад ПД
- 17.09.2017 Левангер 2:1 Конгсвингер ПД
- 10.09.2017 Конгсвингер 0:0 Стрёммен ПД
- 03.09.2017 Ранхейм 1:0 Конгсвингер ПД
- 22.08.2017 Конгсвингер 0:1 Будё-Глимт ПД
- 16.08.2017 Осане 2:3 Конгсвингер ПД
- 13.08.2017 Конгсвингер 6:1 Ерв ПД
- 06.08.2017 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 30.07.2017 Конгсвингер 1:3 Улленсакер/Киса ПД
- 23.07.2017 Старт 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.07.2017 Конгсвингер 2:0 Осане ПД
- 25.06.2017 Конгсвингер 1:1 Эльверум ПД
- 20.06.2017 Фредрикстад 1:1 Конгсвингер ПД
- 10.06.2017 Конгсвингер 0:1 Левангер ПД
- 04.06.2017 Улленсакер/Киса 0:3 Конгсвингер ПД
- 31.05.2017 Конгсвингер 0:4 Сарпсборг-08 К
- 28.05.2017 Конгсвингер 2:1 Флурё ПД
- 25.05.2017 Нюбергсунд 0:1 Конгсвингер К
- 21.05.2017 Стрёммен 0:4 Конгсвингер ПД
Последние игры между собой
Эльверум: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Конгсвингер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|27
|19
|5
|3
|67 - 31
|62
|2.
|Старт
|26
|14
|7
|5
|49 - 30
|49
|3.
|Саннес Ульф
|27
|13
|9
|5
|43 - 33
|48
|4.
|Мьёндален
|27
|13
|7
|7
|48 - 33
|46
|5.
|Ранхейм
|26
|12
|7
|7
|39 - 32
|43
|6.
|Улленсакер/Киса
|27
|13
|3
|11
|53 - 48
|42
|7.
|Левангер
|27
|9
|11
|7
|35 - 32
|38
|8.
|Флурё
|27
|9
|7
|11
|38 - 40
|34
|9.
|Стрёммен
|27
|8
|9
|10
|30 - 36
|33
|10.
|Ерв
|27
|8
|8
|11
|42 - 50
|32
|11.
|Конгсвингер
|27
|8
|6
|13
|41 - 43
|30
|12.
|Тромсдален
|27
|7
|9
|11
|35 - 41
|30
|13.
|Осане
|27
|6
|11
|10
|33 - 46
|29
|14.
|Фредрикстад
|27
|4
|11
|12
|29 - 44
|23
|15.
|Арендал
|27
|5
|6
|16
|30 - 54
|21
|16.
|Эльверум
|27
|3
|12
|12
|28 - 47
|21
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Конгсвингер производит замену. Maikel уходит, и Christian Roeer заменяет его
83'
Сонгани Силас получает желтую карточку.
78'
Г О О О О О Л - Чукович Игор из команды Эльверум забивает пенальти
77'
Эльверум производит замену. Peder Neersveen уходит, и Солли Сиверт заменяет его
77'
Эльверум производит замену. Moustapha Ndiaye уходит, и Adnan Cirak заменяет его
76'
Конгсвингер производит замену. Адем Гювен уходит, и Мадс-Като Мольдскред заменяет его
75'
Г О О О О О Л - Niklas Castro из команды Конгсвингер забивает пенальти
65'
Конгсвингер производит замену. Пинту Элиу уходит, и Harald Holter заменяет его
65'
Кольстад Йёрген получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Эльверум производит замену. Marius Hagen уходит, и Remi Svindland заменяет его
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адем Гювен.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elverum Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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