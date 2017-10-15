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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 891
Эльверум
1:2
Конец матча
Конгсвингер
0'
0:1
4' Гол
Adem Gueven
65' Желтая карточка
Кольстад Йёрген
0:2
75' Пенальти
Niklas Fernando Nygaard Castro
1:2
78' Пенальти
Чукович Игор
83' Желтая карточка
Сонгани Силас
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Конгсвингер производит замену. Maikel уходит, и Christian Roeer заменяет его
Желтая карточка
83'
Сонгани Силас получает желтую карточку.
Описание гола
78'
Г О О О О О Л - Чукович Игор из команды Эльверум забивает пенальти
77'
Эльверум производит замену. Peder Neersveen уходит, и Солли Сиверт заменяет его
77'
Эльверум производит замену. Moustapha Ndiaye уходит, и Adnan Cirak заменяет его

76'
Конгсвингер производит замену. Адем Гювен уходит, и Мадс-Като Мольдскред заменяет его
Описание гола
75'
Г О О О О О Л - Niklas Castro из команды Конгсвингер забивает пенальти
65'
Конгсвингер производит замену. Пинту Элиу уходит, и Harald Holter заменяет его
Желтая карточка
65'
Кольстад Йёрген получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Эльверум производит замену. Marius Hagen уходит, и Remi Svindland заменяет его
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адем Гювен.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elverum Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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