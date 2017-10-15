- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Аараасен Зрители: 4312
1:0
Конец матча
15' Желтая карточкаJohan Hove
30' Желтая карточкаКиппе Фроде
67' Желтая карточкаАмундсен Мариус
1:0
89' ГолКиппе Фроде
|
15'
30'
67'
89'
1:0
Состав команд
13
Киппе
Фроде
40
Ховланд
Эвен
41
Велер
Кьетил
28
Johan
Hove
Лиллестрём 4-4-2
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 2 Mats Haakenstad Защитник
- 4 Амундсен Мариус Защитник
- 5 Simen Rafn Защитник
- 13 Киппе Фроде Защитник
- 6 Ifeanyi Mathew Полузащитник
- 8 Charles Ezeh Полузащитник
- 14 Крогстад Фредрик Полузащитник
- 15 Erik Naesbak Brenden Полузащитник
- 10 Тагбажуми Марко Нападающий
- 11 Кнутсон Эрлинг Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Марко Марич II Вратарь
- 22 Stefan Antonijevic Защитник
- 23 Удожи Чигозе Полузащитник
- 35 Lars Mogstad Ranger
- 28 Henrik Kristiansen
- 24 Erik Sandberg
- 7 Moses Ebiye
- Главный тренер: Арне Эрландсен
Согндаль 3-4-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 16 Reiss Greenidge Защитник
- 27 Eirik Birkelund Защитник
- 40 Ховланд Эвен Полузащитник
- 41 Велер Кьетил Полузащитник
- 4 Нвакали Чидибере Полузащитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 10 Кумсан Джилберт Нападающий
- 28 Johan Hove Нападающий
- 11 Martin Ramsland Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 15 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 3 Bjoern Inge Utvik Защитник
- 24 Eirik Bergum Skaasheim Полузащитник
- 77 Мандич Станиша Нападающий
- 18 Bendik Bye Нападающий
- 31 Ulrik Fredriksen
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Лиллестрём (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 01.10.2017 Тромсё 2:1 Лиллестрём Т
- 24.09.2017 Лиллестрём 0:3 Русенборг Т
- 21.09.2017 Мольде 0:3 Лиллестрём К
- 17.09.2017 Лиллестрём 0:0 Кристиансунд Т
- 10.09.2017 Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Т
- 26.08.2017 Лиллестрём 3:1 Стабек К
- 19.08.2017 Лиллестрём 2:1 Волеренга Т
- 13.08.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Т
- 09.08.2017 Лиллестрём 1:0 Тромсё К
- 06.08.2017 Викинг 2:2 Лиллестрём Т
- 15.07.2017 Лиллестрём 2:2 Стабек Т
- 10.07.2017 Сарпсборг-08 3:3 Лиллестрём Т
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2017 Волеренга 3:1 Лиллестрём Т
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 03.06.2017 Стабек 2:4 Лиллестрём Т
- 31.05.2017 Улленсакер/Киса 2:4 Лиллестрём К
- 28.05.2017 Лиллестрём 4:1 Тромсё Т
- 24.05.2017 Брумунддал 1:3 Лиллестрём К
- 20.05.2017 Русенборг 1:1 Лиллестрём Т
Согндаль (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Согндаль 2:0 Кристиансунд Т
- 11.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Согндаль Т
- 06.08.2017 Одд 2:1 Согндаль Т
- 15.07.2017 Согндаль 0:3 Русенборг Т
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Русенборг 3:0 Согндаль Т
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
- 04.06.2017 Согндаль 3:2 Саннефьёрд Т
- 31.05.2017 Флурё 2:1 Согндаль К
- 28.05.2017 Кристиансунд 1:1 Согндаль Т
- 24.05.2017 Рёуфосс 0:2 Согндаль К
- 20.05.2017 Согндаль 2:3 Бранн Т
- 16.05.2017 Мольде 1:2 Согндаль Т
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Т
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Согндаль: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
- 30.04.2017 Согндаль 0:1 Лиллестрём Типпелиген
- 09.03.2017 Лиллестрём 4:0 Согндаль Товарищеские матчи. Клубы
- 25.09.2016 Лиллестрём 1:2 Согндаль Типпелиген
- 29.05.2016 Согндаль 2:2 Лиллестрём Типпелиген
- 24.08.2014 Согндаль 0:1 Лиллестрём Типпелиген
- 04.05.2014 Лиллестрём 2:0 Согндаль Типпелиген
- 14.09.2013 Согндаль 1:2 Лиллестрём Типпелиген
- 09.05.2013 Лиллестрём 2:2 Согндаль Типпелиген
- 07.10.2012 Согндаль 1:0 Лиллестрём Типпелиген
- 20.05.2012 Лиллестрём 1:0 Согндаль Типпелиген
- 10.11.2011 Лиллестрём 0:0 Согндаль Товарищеские матчи. Сборные
- 28.08.2011 Лиллестрём 0:3 Согндаль Типпелиген
- 28.08.2011 Лиллестрём 0:3 Согндаль Типпелиген
- 19.05.2011 Согндаль 2:0 Лиллестрём Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|25
|16
|6
|3
|51 - 17
|54
|2.
|Мольде
|25
|13
|5
|7
|44 - 31
|44
|3.
|Сарпсборг-08
|24
|11
|9
|4
|36 - 27
|42
|4.
|Бранн
|25
|11
|7
|7
|43 - 27
|40
|5.
|Хёугесунн
|25
|11
|6
|8
|30 - 27
|39
|6.
|Стрёмсгодсет
|25
|10
|8
|7
|31 - 29
|38
|7.
|Одд
|25
|10
|5
|10
|23 - 30
|35
|8.
|Стабек
|24
|9
|6
|9
|37 - 43
|33
|9.
|Саннефьёрд
|25
|10
|3
|12
|32 - 38
|33
|10.
|Волеренга
|25
|9
|6
|10
|36 - 36
|33
|11.
|Лиллестрём
|25
|8
|7
|10
|33 - 38
|31
|12.
|Кристиансунд
|25
|7
|8
|10
|34 - 39
|29
|13.
|Согндаль
|25
|7
|6
|12
|28 - 36
|27
|14.
|Олесунн
|25
|6
|7
|12
|31 - 40
|25
|15.
|Тромсё
|25
|6
|7
|12
|31 - 46
|25
|16.
|Викинг
|25
|4
|6
|15
|28 - 44
|18
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Лиллестрем производит замену. Эрик Нэсбак Бренден уходит, и Stefan Antonijevic заменяет его
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Киппе Фроде.
88'
Согндаль производит замену. Нвакали Чидибере уходит, и Бендик Бье заменяет его
82'
Лиллестрем производит замену. Крогстад Фредрик уходит, и Удожи Чигозе заменяет его
71'
Согндаль производит замену. Кумсан Джилберт уходит, и Мандич Станиша заменяет его
67'
Амундсен Мариус получает желтую карточку.
50'
Согндаль производит замену. Велер Кьетил уходит, и Bjoern Inge Utvik заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
Киппе Фроде получает желтую карточку.
15'
Johan Hove получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация