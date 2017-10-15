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Стадион: Зрители: 4312
Лиллестрём
1:0
Конец матча
Согндаль
0'
15' Желтая карточка
Johan Hove
30' Желтая карточка
Киппе Фроде
67' Желтая карточка
Амундсен Мариус
1:0
89' Гол
Киппе Фроде
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Лиллестрем производит замену. Эрик Нэсбак Бренден уходит, и Stefan Antonijevic заменяет его
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Киппе Фроде.
88'
Согндаль производит замену. Нвакали Чидибере уходит, и Бендик Бье заменяет его
82'
Лиллестрем производит замену. Крогстад Фредрик уходит, и Удожи Чигозе заменяет его
71'
Согндаль производит замену. Кумсан Джилберт уходит, и Мандич Станиша заменяет его

Желтая карточка
67'
Амундсен Мариус получает желтую карточку.
50'
Согндаль производит замену. Велер Кьетил уходит, и Bjoern Inge Utvik заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
30'
Киппе Фроде получает желтую карточку.
Желтая карточка
15'
Johan Hove получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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