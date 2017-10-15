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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1658
Саннес Ульф
2:2
Конец матча
Арендал
0'
1:0
23' Гол
Нисья Видар
43' Желтая карточка
Adi Markovic
1:1
61' Гол
Fabian Naess
63' Желтая карточка
Нисья Видар
1:2
66' Гол
Fabian Naess
88' Желтая карточка
Sune Kiilerich
2:2
90' Гол
Viljar Vevatne
90' Желтая карточка
Marius Andersen
90' Желтая карточка
Брикс Кристиан
90'+8
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Брикс Кристиан получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Marius Andersen получает желтую карточку.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Viljar Vevatne.
Желтая карточка
88'
Суне Киилерих получает желтую карточку.
86'
Арендал производит замену. Пепа Авни уходит, и Marius Andersen заменяет его

80'
Саннес Ульф производит замену. Йохансен Реми уходит, и Mads Nielsen заменяет его
77'
Арендал производит замену. Фабиан Несс уходит, и Вильхельм Пепа заменяет его
75'
Арендал производит замену. Rasmus Lynge Christensen уходит, и Dejan Corovic заменяет его
68'
Саннес Ульф производит замену. Селлин Кьелл уходит, и Оддбьорн Скартун заменяет его
68'
Саннес Ульф производит замену. Axel Kryger уходит, и Tomas Kristoffersen заменяет его
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фабиан Несс.
Желтая карточка
63'
Нисья Видар получает желтую карточку.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фабиан Несс.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Adi Markovic получает желтую карточку.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нисья Видар.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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