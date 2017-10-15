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Стадион: Зрители: 3771
Кристиансунд
0:2
Конец матча
Викинг
0'
0:1
15' Гол
Рюэрсон Юлиан
25' Желтая карточка
Коли Алиу
26' Желтая карточка
Эрнеманн Стеффен
28' Желтая карточка
Даниэльсен Андре
0:2
62' Гол
Хёуген Кристоффер
62' Вторая желтая карточка
Коли Алиу
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Викинг производит замену. Mathias Bringaker уходит, и Хёукос Микаэль заменяет его
83'
Викинг производит замену. Бютюки Зюмер уходит, и Торстейнбё Фредерик заменяет его
77'
Кристиансунд производит замену. Кристоффер Асбак уходит, и Хосет Магне заменяет его
71'
Кристиансунд производит замену. Каллудра Лиридон уходит, и Paal Erik Ulvestad заменяет его
62'
Коли Алиу получает вторую желтую карточку. Удаление.

Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хёуген Кристоффер.
60'
Кристиансунд производит замену. Менди Жан уходит, и Daouda Bamba заменяет его
50'
Викинг производит замену. Нордвик Андреас уходит, и Симе Грегов заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
28'
Даниэльсен Андре получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Эрнеманн Стеффен получает желтую карточку.
Желтая карточка
25'
Коли Алиу получает желтую карточку.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рюэрсон Юлиан.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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