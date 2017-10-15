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Стадион: Кристиансунд Зрители: 3771
0:2
Конец матча
0:1
15' ГолРюэрсон Юлиан
25' Желтая карточкаКоли Алиу
26' Желтая карточкаЭрнеманн Стеффен
28' Желтая карточкаДаниэльсен Андре
0:2
62' ГолХёуген Кристоффер
62' Вторая желтая карточкаКоли Алиу
|
15'
0:1
25'
26'
28'
62'
0:2
62'
Состав команд
17
Коли
Алиу
22
Эбю
Олав
18
Менди
Жан
15
Amund
Wichne
11
Бютюки
Зюмер
Кристиансунд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Sean McDermott Вратарь
- 17 Коли Алиу Защитник
- 5 Dan Peter Ulvestad Защитник
- 27 Баранов Никита Защитник
- 3 Christoffer Aasbak Защитник
- 22 Эбю Олав Полузащитник
- 19 Andreas Hopmark Полузащитник
- 9 Каллудра Лиридон Полузащитник
- 18 Менди Жан Нападающий
- 20 Benjamin Stokke Нападающий
- 7 Torgil Oewre Gjertsen Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Ante Knezovic Вратарь
- 25 Henrik Gjesdal Защитник
- 36 Хосет Магне Полузащитник
- 16 Jonas Roenningen Полузащитник
- 12 Диоп Амиду Полузащитник
- 8 Paal Erik Ulvestad Полузащитник
- 11 Daouda Bamba Нападающий
- Главный тренер: Christian Michelsen
Викинг 3-4-1-2
- Основной состав
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 3 Нордвик Андреас Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 22 Кронберг Клаес Полузащитник
- 11 Бютюки Зюмер Полузащитник
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 27 Mathias Bringaker Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 13 Sime Gregov Защитник
- 4 Jose Manuel Cruz Защитник
- 19 Хёукос Микаэль Полузащитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 42 Jonas Pereira
- Главный тренер: Ian Burchnall
Предыдущие игры
Кристиансунд (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 29.09.2017 Бранн 0:4 Кристиансунд Т
- 24.09.2017 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 17.09.2017 Лиллестрём 0:0 Кристиансунд Т
- 10.09.2017 Кристиансунд 4:1 Тромсё Т
- 27.08.2017 Мольде 2:1 Кристиансунд К
- 20.08.2017 Согндаль 2:0 Кристиансунд Т
- 13.08.2017 Кристиансунд 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 09.08.2017 Кристиансунд 1:0 Флурё К
- 05.08.2017 Русенборг 4:1 Кристиансунд Т
- 30.07.2017 Кристиансунд 2:3 Мольде ТМК
- 17.07.2017 Кристиансунд 1:1 Волеренга Т
- 09.07.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Кристиансунд Т
- 03.07.2017 Кристиансунд 3:3 Русенборг Т
- 25.06.2017 Стабек 1:4 Кристиансунд Т
- 17.06.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн Т
- 04.06.2017 Викинг 2:1 Кристиансунд Т
- 31.05.2017 Ранхейм 0:2 Кристиансунд К
- 28.05.2017 Кристиансунд 1:1 Согндаль Т
- 24.05.2017 Вердал 0:4 Кристиансунд К
- 21.05.2017 Кристиансунд 3:2 Хёугесунн Т
Викинг (последние 20 матчей: +2 =6 -12)
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 23.09.2017 Хёугесунн 2:1 Викинг Т
- 17.09.2017 Викинг 2:3 Мольде Т
- 10.09.2017 Саннефьёрд 3:1 Викинг Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Викинг 2:4 Бранн Т
- 13.08.2017 Олесунн 1:1 Викинг Т
- 06.08.2017 Викинг 2:2 Лиллестрём Т
- 16.07.2017 Одд 0:2 Викинг Т
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
- 02.07.2017 Мольде 3:2 Викинг Т
- 25.06.2017 Викинг 1:1 Хёугесунн Т
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 04.06.2017 Викинг 2:1 Кристиансунд Т
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 25.05.2017 Эгерсунд 3:1 Викинг К
- 22.05.2017 Стабек 1:1 Викинг Т
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Т
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Т
- 07.05.2017 Викинг 0:2 Саннефьёрд Т
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|25
|16
|6
|3
|51 - 17
|54
|2.
|Мольде
|25
|13
|5
|7
|44 - 31
|44
|3.
|Сарпсборг-08
|24
|11
|9
|4
|36 - 27
|42
|4.
|Бранн
|25
|11
|7
|7
|43 - 27
|40
|5.
|Хёугесунн
|25
|11
|6
|8
|30 - 27
|39
|6.
|Стрёмсгодсет
|25
|10
|8
|7
|31 - 29
|38
|7.
|Одд
|25
|10
|5
|10
|23 - 30
|35
|8.
|Стабек
|24
|9
|6
|9
|37 - 43
|33
|9.
|Саннефьёрд
|25
|10
|3
|12
|32 - 38
|33
|10.
|Волеренга
|25
|9
|6
|10
|36 - 36
|33
|11.
|Лиллестрём
|25
|8
|7
|10
|33 - 38
|31
|12.
|Кристиансунд
|25
|7
|8
|10
|34 - 39
|29
|13.
|Согндаль
|25
|7
|6
|12
|28 - 36
|27
|14.
|Олесунн
|25
|6
|7
|12
|31 - 40
|25
|15.
|Тромсё
|25
|6
|7
|12
|31 - 46
|25
|16.
|Викинг
|25
|4
|6
|15
|28 - 44
|18
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Викинг производит замену. Mathias Bringaker уходит, и Хёукос Микаэль заменяет его
83'
Викинг производит замену. Бютюки Зюмер уходит, и Торстейнбё Фредерик заменяет его
77'
Кристиансунд производит замену. Кристоффер Асбак уходит, и Хосет Магне заменяет его
71'
Кристиансунд производит замену. Каллудра Лиридон уходит, и Paal Erik Ulvestad заменяет его
62'
Коли Алиу получает вторую желтую карточку. Удаление.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хёуген Кристоффер.
60'
Кристиансунд производит замену. Менди Жан уходит, и Daouda Bamba заменяет его
50'
Викинг производит замену. Нордвик Андреас уходит, и Симе Грегов заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
28'
Даниэльсен Андре получает желтую карточку.
26'
Эрнеманн Стеффен получает желтую карточку.
25'
Коли Алиу получает желтую карточку.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рюэрсон Юлиан.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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