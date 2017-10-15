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Стадион: Intility Arena Зрители: 8932
1:0
5' ГолНесберг Иван
2:0
7' ГолЭджук Чидера
11' Желтая карточкаНатьон Йонатан
2:1
22' ГолГяйси Эдвин
3:1
29' ГолЭджук Чидера
4:1
66' ГолЮклеред Симен
5:1
70' ГолХельсруд-Юхансен Хенрик
|
5'
1:0
7'
2:0
11'
22'
2:1
29'
3:1
66'
4:1
70'
5:1
Состав команд
22
Несберг
Иван
40
Эджук
Чидера
Волеренга 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Adam Larsen II Вратарь
- 5 Лундстрём Роберт Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 3 Яагер Энар Защитник
- 22 Несберг Иван Защитник
- 14 Стенгель Херман Полузащитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 21 Юклеред Симен Полузащитник
- 19 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 40 Эджук Чидера Полузащитник
- 20 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 18 Даль Кристиан Защитник
- 2 Накким Маркус Защитник
- 15 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 27 Фридьонссон Самуэль Полузащитник
- 9 Fitim Azemi
- Главный тренер: Дейла Ронни
Олесунн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 21 Риисе Бьёрн Защитник
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 3 Гретарссон Даниэль Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 14 Гяйси Эдвин Полузащитник
- 18 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 10 Папацоглу Афанассиос Нападающий
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Jan Lennart Urke Вратарь
- 22 Adam Oern Arnarson Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 9 Бериша Вальмир Нападающий
- 15 Marlinho Нападающий
- Главный тренер: Фредриксен Тронд
Предыдущие игры
Волеренга (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 12.10.2017 Волеренга 3:0 Хёугесунн Т
- 30.09.2017 Стабек 4:2 Волеренга Т
- 24.09.2017 Волеренга 2:1 Бранн Т
- 20.09.2017 Волеренга 0:3 Сарпсборг-08 К
- 17.09.2017 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 10.09.2017 Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 27.08.2017 Русенборг 1:2 Волеренга К
- 19.08.2017 Лиллестрём 2:1 Волеренга Т
- 14.08.2017 Волеренга 0:0 Тромсё Т
- 10.08.2017 Волеренга 1:0 Эльверум К
- 07.08.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
- 30.07.2017 Волеренга 0:3 Манчестер Юнайтед ТМК
- 17.07.2017 Кристиансунд 1:1 Волеренга Т
- 02.07.2017 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 24.06.2017 Волеренга 3:1 Лиллестрём Т
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 03.06.2017 Тромсё 2:4 Волеренга Т
- 31.05.2017 Эрн-Хортен 0:1 Волеренга К
- 28.05.2017 Волеренга 1:1 Русенборг Т
- 24.05.2017 Крокерёй 2:2 Волеренга К
Олесунн (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 01.10.2017 Саннефьёрд 2:0 Олесунн Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 18.09.2017 Одд 3:2 Олесунн Т
- 10.09.2017 Олесунн 1:1 Стабек Т
- 20.08.2017 Тромсё 3:2 Олесунн Т
- 13.08.2017 Олесунн 1:1 Викинг Т
- 10.08.2017 Стабек 3:0 Олесунн К
- 06.08.2017 Олесунн 3:3 Бранн Т
- 16.07.2017 Хёугесунн 2:0 Олесунн Т
- 08.07.2017 Олесунн 0:3 Мольде Т
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Олесунн 5:1 Одд Т
- 17.06.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн Т
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Т
- 31.05.2017 Хьельсос 0:1 Олесунн К
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 24.05.2017 Бюосен 0:2 Олесунн К
- 21.05.2017 Олесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Т
- 12.05.2017 Олесунн 0:1 Волеренга Т
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Олесунн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 12.05.2017 Олесунн 0:1 Волеренга Типпелиген
- 25.09.2016 Волеренга 0:1 Олесунн Типпелиген
- 29.05.2016 Олесунн 2:2 Волеренга Типпелиген
- 28.08.2015 Олесунн 2:0 Волеренга Типпелиген
- 30.04.2015 Волеренга 1:2 Олесунн Типпелиген
- 02.11.2014 Олесунн 4:1 Волеренга Типпелиген
- 09.06.2014 Волеренга 3:0 Олесунн Типпелиген
- 03.11.2013 Олесунн 1:0 Волеренга Типпелиген
- 27.04.2013 Волеренга 2:1 Олесунн Типпелиген
- 01.03.2013 Олесунн 1:1 Волеренга Товарищеские матчи. Сборные
- 21.10.2012 Олесунн 3:1 Волеренга Типпелиген
- 02.07.2012 Олесунн 0:0 Волеренга Типпелиген
- 24.10.2011 Олесунн 2:1 Волеренга Типпелиген
- 01.04.2011 Волеренга 2:0 Олесунн Типпелиген
- 24.07.2010 Олесунн 1:0 Волеренга Типпелиген
- 16.05.2010 Волеренга 3:0 Олесунн Типпелиген
- 05.07.2009 Олесунн 3:2 Волеренга Типпелиген
- 21.03.2009 Волеренга 1:1 Олесунн Типпелиген
- 21.09.2008 Олесунн 0:0 Волеренга Типпелиген
- 29.03.2008 Волеренга 1:0 Олесунн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|25
|16
|6
|3
|51 - 17
|54
|2.
|Мольде
|25
|13
|5
|7
|44 - 31
|44
|3.
|Сарпсборг-08
|24
|11
|9
|4
|36 - 27
|42
|4.
|Бранн
|25
|11
|7
|7
|43 - 27
|40
|5.
|Хёугесунн
|25
|11
|6
|8
|30 - 27
|39
|6.
|Стрёмсгодсет
|25
|10
|8
|7
|31 - 29
|38
|7.
|Одд
|25
|10
|5
|10
|23 - 30
|35
|8.
|Стабек
|24
|9
|6
|9
|37 - 43
|33
|9.
|Саннефьёрд
|25
|10
|3
|12
|32 - 38
|33
|10.
|Волеренга
|25
|9
|6
|10
|36 - 36
|33
|11.
|Лиллестрём
|25
|8
|7
|10
|33 - 38
|31
|12.
|Кристиансунд
|25
|7
|8
|10
|34 - 39
|29
|13.
|Согндаль
|25
|7
|6
|12
|28 - 36
|27
|14.
|Олесунн
|25
|6
|7
|12
|31 - 40
|25
|15.
|Тромсё
|25
|6
|7
|12
|31 - 46
|25
|16.
|Викинг
|25
|4
|6
|15
|28 - 44
|18
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Олесунн производит замену. Трандарсон Арон-Элис уходит, и Фет Сондре заменяет его
80'
Олесунн производит замену. Абделлауйе Мостафа уходит, и Бериша Вальмир заменяет его
75'
Волеренга производит замену. Хельсруд-Юхансен Хенрик уходит, и Fitim Azemi заменяет его
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хельсруд-Юхансен Хенрик.
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юклеред Симен.
62'
Волеренга производит замену. Chidera Ejuke уходит, и Бернтсен Даниэль заменяет его
46'
Волеренга производит замену. Гринхейм Кристиан уходит, и Фридьонссон Самуэль заменяет его
46'
Олесунн производит замену. Риисе Бьёрн уходит, и Adam Oern Arnarson заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Chidera Ejuke.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гяйси Эдвин.
11'
Натьон Йонатан получает желтую карточку.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Chidera Ejuke.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Несберг Иван.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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