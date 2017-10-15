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Стадион: Зрители: 8932
Волеренга
5:1
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
5' Гол
Несберг Иван
2:0
7' Гол
Эджук Чидера
11' Желтая карточка
Натьон Йонатан
2:1
22' Гол
Гяйси Эдвин
3:1
29' Гол
Эджук Чидера
4:1
66' Гол
Юклеред Симен
5:1
70' Гол
Хельсруд-Юхансен Хенрик
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Олесунн производит замену. Трандарсон Арон-Элис уходит, и Фет Сондре заменяет его
80'
Олесунн производит замену. Абделлауйе Мостафа уходит, и Бериша Вальмир заменяет его
75'
Волеренга производит замену. Хельсруд-Юхансен Хенрик уходит, и Fitim Azemi заменяет его
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хельсруд-Юхансен Хенрик.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юклеред Симен.

62'
Волеренга производит замену. Chidera Ejuke уходит, и Бернтсен Даниэль заменяет его
46'
Волеренга производит замену. Гринхейм Кристиан уходит, и Фридьонссон Самуэль заменяет его
46'
Олесунн производит замену. Риисе Бьёрн уходит, и Adam Oern Arnarson заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Chidera Ejuke.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гяйси Эдвин.
Желтая карточка
11'
Натьон Йонатан получает желтую карточку.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Chidera Ejuke.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Несберг Иван.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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