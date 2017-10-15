- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Акер Зрители: 6861
35' Желтая карточкаБармен Кристоффер
52' Желтая карточкаФоррен Вегард
68' Желтая карточкаStian Gregersen
87' Желтая карточкаАкоста Бисмарк
88' Желтая карточкаБраатен Даниэль
1:0
90' ГолГабриэльсен Рубен
|
52'
68'
87'
88'
90'
1:0
Состав команд
20
Thomas
Amang
33
Амин
Нури
19
Вега
Дейвер
Мольде 3-5-2
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 29 Форрен Вегард Защитник
- 8 Сарр Бабакар Защитник
- 22 Реммер Кристофер Полузащитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 9 Мострем Маттиас Полузащитник
- 11 Martin Ellingsen Полузащитник
- 14 Странд Петтер Полузащитник
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 20 Thomas Amang Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 2 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 30 Erling Braut Haaland Нападающий
- 51 Leo Oestigard
- 21 Tobias Hammer Svendsen
- 26 Mathias Eriksen II
- 28 Ibrahima Wadji
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Бранн 3-5-2
- Основной состав
- 24 Лесиевски Пётр Вратарь
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 5 Гроннер Йонас Защитник
- 33 Амин Нури Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 21 Кристиансен Рубен Полузащитник
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Йонссон Видар Защитник
- 18 Карадас Азар Защитник
- 14 Маренго Людсинио Нападающий
- 25 Браатен Даниэль Нападающий
- 38 Andreas Fantoft
- 34 Marius Bildoey
- 12 Markus Pettersen
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Предыдущие игры
Мольде (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Мольде 3:1 Саннефьёрд Т
- 21.09.2017 Мольде 0:3 Лиллестрём К
- 17.09.2017 Викинг 2:3 Мольде Т
- 11.09.2017 Мольде 2:1 Одд Т
- 05.09.2017 Юргорден 0:1 Мольде ТМК
- 27.08.2017 Мольде 2:1 Кристиансунд К
- 20.08.2017 Стабек 3:2 Мольде Т
- 12.08.2017 Мольде 1:2 Русенборг Т
- 09.08.2017 Хёугесунн 0:2 Мольде К
- 06.08.2017 Тромсё 1:2 Мольде Т
- 30.07.2017 Кристиансунд 2:3 Мольде ТМК
- 16.07.2017 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 08.07.2017 Олесунн 0:3 Мольде Т
- 02.07.2017 Мольде 3:2 Викинг Т
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Мольде 3:0 Тромсё Т
- 04.06.2017 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Т
- 01.06.2017 КФУМ 1:2 Мольде К
- 28.05.2017 Мольде 3:1 Стабек Т
Бранн (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 29.09.2017 Бранн 0:4 Кристиансунд Т
- 24.09.2017 Волеренга 2:1 Бранн Т
- 17.09.2017 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
- 31.08.2017 Бранн 3:2 Хёугесунн ТМК
- 20.08.2017 Викинг 2:4 Бранн Т
- 13.08.2017 Бранн 2:0 Одд Т
- 09.08.2017 Мьёндален 1:0 Бранн К
- 06.08.2017 Олесунн 3:3 Бранн Т
- 20.07.2017 Бранн 0:2 Ружомберок ЛЕ
- 16.07.2017 Бранн 0:1 Сарпсборг-08 Т
- 13.07.2017 Ружомберок 0:1 Бранн ЛЕ
- 09.07.2017 Стабек 2:0 Бранн Т
- 02.07.2017 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 25.06.2017 Сарпсборг-08 1:1 Бранн Т
- 19.06.2017 Бранн 5:0 Стабек Т
- 04.06.2017 Одд 0:0 Бранн Т
- 31.05.2017 Нест-Сотра 0:2 Бранн К
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 24.05.2017 Лисеклостер 0:2 Бранн К
Последние игры между собой
Мольде: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Бранн: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
- 13.05.2017 Бранн 4:1 Мольде Типпелиген
- 22.10.2016 Бранн 2:1 Мольде Типпелиген
- 21.05.2016 Мольде 2:0 Бранн Типпелиген
- 31.08.2014 Бранн 0:1 Мольде Типпелиген
- 09.06.2014 Мольде 4:2 Бранн Типпелиген
- 03.08.2013 Мольде 2:0 Бранн Типпелиген
- 06.04.2013 Бранн 1:0 Мольде Типпелиген
- 08.02.2013 Бранн 2:2 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
- 02.09.2012 Бранн 4:1 Мольде Типпелиген
- 09.04.2012 Мольде 2:1 Бранн Типпелиген
- 11.09.2011 Мольде 2:2 Бранн Типпелиген
- 25.04.2011 Бранн 1:3 Мольде Типпелиген
- 01.08.2010 Бранн 1:1 Мольде Типпелиген
- 05.04.2010 Мольде 3:2 Бранн Типпелиген
- 12.07.2009 Мольде 5:2 Бранн Типпелиген
- 28.05.2009 Бранн 2:0 Мольде Типпелиген
- 06.10.2008 Мольде 3:2 Бранн Типпелиген
- 23.07.2008 Мольде 8:0 Бранн Кубок НМ
- 22.06.2008 Мольде 1:4 Бранн Товарищеские матчи. Сборные
- 31.05.2008 Бранн 3:4 Мольде Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|25
|16
|6
|3
|51 - 17
|54
|2.
|Мольде
|25
|13
|5
|7
|44 - 31
|44
|3.
|Сарпсборг-08
|24
|11
|9
|4
|36 - 27
|42
|4.
|Бранн
|25
|11
|7
|7
|43 - 27
|40
|5.
|Хёугесунн
|25
|11
|6
|8
|30 - 27
|39
|6.
|Стрёмсгодсет
|25
|10
|8
|7
|31 - 29
|38
|7.
|Одд
|25
|10
|5
|10
|23 - 30
|35
|8.
|Стабек
|24
|9
|6
|9
|37 - 43
|33
|9.
|Саннефьёрд
|25
|10
|3
|12
|32 - 38
|33
|10.
|Волеренга
|25
|9
|6
|10
|36 - 36
|33
|11.
|Лиллестрём
|25
|8
|7
|10
|33 - 38
|31
|12.
|Кристиансунд
|25
|7
|8
|10
|34 - 39
|29
|13.
|Согндаль
|25
|7
|6
|12
|28 - 36
|27
|14.
|Олесунн
|25
|6
|7
|12
|31 - 40
|25
|15.
|Тромсё
|25
|6
|7
|12
|31 - 46
|25
|16.
|Викинг
|25
|4
|6
|15
|28 - 44
|18
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Габриэльсен Рубен.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Бранн производит замену. Вега Дейвер уходит, и Йонссон Видар заменяет его
88'
Браатен Даниэль получает желтую карточку.
87'
Акоста Бисмарк получает желтую карточку.
77'
Бранн производит замену. Борвен Торгейр уходит, и Маренго Людсинио заменяет его
74'
Мольде производит замену. Брустад Фредрик уходит, и Erling Braut Haaland заменяет его
70'
Мольде производит замену. Мострем Маттиас уходит, и Габриэльсен Рубен заменяет его
68'
Stian Gregersen получает желтую карточку.
66'
Бранн производит замену. Ларсен Петер-Орри уходит, и Браатен Даниэль заменяет его
52'
Форрен Вегард получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Мольде производит замену. Thomas Amang уходит, и Ibrahima Wadji заменяет его
35'
Бармен Кристоффер получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация