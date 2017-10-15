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Стадион: Зрители: 6861
Мольде
1:0
Конец матча
Бранн
0'
35' Желтая карточка
Бармен Кристоффер
52' Желтая карточка
Форрен Вегард
68' Желтая карточка
Stian Gregersen
87' Желтая карточка
Акоста Бисмарк
88' Желтая карточка
Браатен Даниэль
1:0
90' Гол
Габриэльсен Рубен
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Габриэльсен Рубен.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Бранн производит замену. Вега Дейвер уходит, и Йонссон Видар заменяет его
Желтая карточка
88'
Браатен Даниэль получает желтую карточку.
Желтая карточка
87'
Акоста Бисмарк получает желтую карточку.
77'
Бранн производит замену. Борвен Торгейр уходит, и Маренго Людсинио заменяет его

74'
Мольде производит замену. Брустад Фредрик уходит, и Erling Braut Haaland заменяет его
70'
Мольде производит замену. Мострем Маттиас уходит, и Габриэльсен Рубен заменяет его
Желтая карточка
68'
Stian Gregersen получает желтую карточку.
66'
Бранн производит замену. Ларсен Петер-Орри уходит, и Браатен Даниэль заменяет его
Желтая карточка
52'
Форрен Вегард получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Мольде производит замену. Thomas Amang уходит, и Ibrahima Wadji заменяет его
Желтая карточка
35'
Бармен Кристоффер получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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