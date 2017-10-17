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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 3569
Старт
4:2
Конец матча
Ранхейм
0'
0:1
18' Гол
Andreas Rye
0:2
21' Гол
Региниуссен Мадс
1:2
35' Гол
Ворторен Нилс
39' Желтая карточка
Бёруфсен Эспен
2:2
45' Гол
Ворторен Нилс
48' Желтая карточка
Mats Lillebo
3:2
56' Гол
Сколевик Стеффен
63' Желтая карточка
Финнбогасон Кристьян Флоки
4:2
68' Гол
Сколевик Стеффен
86' Желтая карточка
Henrik Robstad
90' Желтая карточка
Adnan Hadzic III
90' Желтая карточка
Aslak Fonn Witry
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Aslak Fonn Witry получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Adnan Hadzic получает желтую карточку.
Желтая карточка
86'
Henrik Robstad получает желтую карточку.
77'
Старт производит замену. Сколевик Стеффен уходит, и Даниэль Аасе заменяет его
69'
Старт производит замену. Conor S. O'Brien уходит, и Adnan Hadzic заменяет его

Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сколевик Стеффен.
Желтая карточка
63'
Финнбогасон Кристьян Флоки получает желтую карточку.
59'
Ранхейм производит замену. Jakob Tromsdal уходит, и Sondre Soerloekk заменяет его
58'
Старт производит замену. Eirik Wichne уходит, и Йенс Скогмо заменяет его
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сколевик Стеффен.
Желтая карточка
48'
Mats Lillebo получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ворторен Нилс.
Желтая карточка
39'
Бёруфсен Эспен получает желтую карточку.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ворторен Нилс.
22'
Ранхейм производит замену. Andreas Rye уходит, и Mats Lillebo заменяет его
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Региниуссен Мадс.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andreas Rye.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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