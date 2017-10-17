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Стадион: Сёр Арена Зрители: 3569
0:1
18' ГолAndreas Rye
0:2
21' ГолРегиниуссен Мадс
1:2
35' ГолВорторен Нилс
39' Желтая карточкаБёруфсен Эспен
2:2
45' ГолВорторен Нилс
48' Желтая карточкаMats Lillebo
3:2
56' ГолСколевик Стеффен
63' Желтая карточкаФиннбогасон Кристьян Флоки
4:2
68' ГолСколевик Стеффен
86' Желтая карточкаHenrik Robstad
90' Желтая карточкаAdnan Hadzic III
90' Желтая карточкаAslak Fonn Witry
|
18'
0:1
21'
0:2
35'
1:2
39'
45'
2:2
48'
56'
3:2
68'
4:2
86'
90'
90'
Состав команд
27
Eirik
Wichne
31
Лав
Дэмион
Старт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Опдаль Хокон Вратарь
- 27 Eirik Wichne Защитник
- 31 Лав Дэмион Защитник
- 6 Simon Andreas Larsen I Защитник
- 15 Henrik Robstad Защитник
- 7 Ворторен Нилс Полузащитник
- 4 Conor S. O'Brien Полузащитник
- 20 Tobias Christensen II Полузащитник
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 22 Финнбогасон Кристьян Флоки Нападающий
- 14 Бёруфсен Эспен Нападающий
- Запасные игроки
- 45 Benjamin Boujar Вратарь
- 28 Викстёль Рольф Защитник
- 2 Jens Skogmo Защитник
- 17 Кристьянсон Гудмундур Полузащитник
- 30 Lasse Sigurdsen Нападающий
- 9 Daniel Aase Нападающий
- 5 Adnan Hadzic III
- Главный тренер: Steinar Pedersen
Ранхейм 4-3-3
- Основной состав
- 1 Even Barli Вратарь
- 23 Aslak Fonn Witry Защитник
- 2 Christian Rismark Защитник
- 3 Daniel Kvande Защитник
- 24 Aleksander Foosnaes Защитник
- 7 Региниуссен Мадс Полузащитник
- 21 Jacob Tromsdal Полузащитник
- 16 Kristoffer Loekberg Полузащитник
- 19 Andreas Rye Нападающий
- 22 Michael Karlsen Нападающий
- 10 Сторфлор Эйвинн Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Sondre Soerloekk Полузащитник
- 14 Mats Lillebo Нападающий
- 15 Oskar Andreassen
- 13 Alexander Hovdevik I
- 18 Andreas Soefteland
- Главный тренер: Svein Maalen
Предыдущие игры
Старт (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 01.10.2017 Стрёммен 1:2 Старт ПД
- 24.09.2017 Старт 1:1 Левангер ПД
- 17.09.2017 Фредрикстад 2:1 Старт ПД
- 12.09.2017 Старт 2:2 Будё-Глимт ПД
- 03.09.2017 Ерв 1:3 Старт ПД
- 25.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Старт ТМК
- 20.08.2017 Старт 2:2 Тромсдален ПД
- 17.08.2017 Улленсакер/Киса 1:2 Старт ПД
- 13.08.2017 Старт 2:0 Флурё ПД
- 05.08.2017 Старт 2:1 Мьёндален ПД
- 30.07.2017 Саннес Ульф 1:1 Старт ПД
- 23.07.2017 Старт 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.07.2017 Эльверум 1:1 Старт ПД
- 27.06.2017 Старт 3:1 Арендал ПД
- 18.06.2017 Левангер 0:0 Старт ПД
- 10.06.2017 Старт 0:1 Стрёммен ПД
- 04.06.2017 Мьёндален 2:1 Старт ПД
- 27.05.2017 Старт 3:2 Ерв ПД
- 24.05.2017 Флеккерёй 4:3 Старт К
- 21.05.2017 Ранхейм 1:0 Старт ПД
Ранхейм (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 01.10.2017 Ранхейм 0:1 Саннес Ульф ПД
- 24.09.2017 Флурё 1:1 Ранхейм ПД
- 17.09.2017 Ранхейм 2:2 Эльверум ПД
- 10.09.2017 Мьёндален 3:0 Ранхейм ПД
- 03.09.2017 Ранхейм 1:0 Конгсвингер ПД
- 19.08.2017 Ранхейм 6:1 Левангер ПД
- 16.08.2017 Стрёммен 1:0 Ранхейм ПД
- 13.08.2017 Ранхейм 3:4 Улленсакер/Киса ПД
- 06.08.2017 Осане 1:3 Ранхейм ПД
- 30.07.2017 Ранхейм 3:1 Тромсдален ПД
- 22.07.2017 Будё-Глимт 3:3 Ранхейм ПД
- 02.07.2017 Ранхейм 0:2 Флурё ПД
- 25.06.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Ранхейм ПД
- 18.06.2017 Ранхейм 1:1 Мьёндален ПД
- 11.06.2017 Саннес Ульф 2:0 Ранхейм ПД
- 04.06.2017 Ранхейм 2:1 Будё-Глимт ПД
- 31.05.2017 Ранхейм 0:2 Кристиансунд К
- 28.05.2017 Тромсдален 3:2 Ранхейм ПД
- 24.05.2017 Ранхейм 3:1 Схьёрдал-Блинк К
- 21.05.2017 Ранхейм 1:0 Старт ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|27
|19
|5
|3
|67 - 31
|62
|2.
|Старт
|27
|15
|7
|5
|53 - 32
|52
|3.
|Саннес Ульф
|27
|13
|9
|5
|43 - 33
|48
|4.
|Мьёндален
|27
|13
|7
|7
|48 - 33
|46
|5.
|Ранхейм
|27
|12
|7
|8
|41 - 36
|43
|6.
|Улленсакер/Киса
|27
|13
|3
|11
|53 - 48
|42
|7.
|Левангер
|27
|9
|11
|7
|35 - 32
|38
|8.
|Флурё
|27
|9
|7
|11
|38 - 40
|34
|9.
|Стрёммен
|27
|8
|9
|10
|30 - 36
|33
|10.
|Ерв
|27
|8
|8
|11
|42 - 50
|32
|11.
|Конгсвингер
|27
|8
|6
|13
|41 - 43
|30
|12.
|Тромсдален
|27
|7
|9
|11
|35 - 41
|30
|13.
|Осане
|27
|6
|11
|10
|33 - 46
|29
|14.
|Фредрикстад
|27
|4
|11
|12
|29 - 44
|23
|15.
|Арендал
|27
|5
|6
|16
|30 - 54
|21
|16.
|Эльверум
|27
|3
|12
|12
|28 - 47
|21
Второй тайм
90'
Aslak Fonn Witry получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Adnan Hadzic получает желтую карточку.
86'
Henrik Robstad получает желтую карточку.
77'
Старт производит замену. Сколевик Стеффен уходит, и Даниэль Аасе заменяет его
69'
Старт производит замену. Conor S. O'Brien уходит, и Adnan Hadzic заменяет его
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сколевик Стеффен.
63'
Финнбогасон Кристьян Флоки получает желтую карточку.
59'
Ранхейм производит замену. Jakob Tromsdal уходит, и Sondre Soerloekk заменяет его
58'
Старт производит замену. Eirik Wichne уходит, и Йенс Скогмо заменяет его
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сколевик Стеффен.
48'
Mats Lillebo получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ворторен Нилс.
39'
Бёруфсен Эспен получает желтую карточку.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ворторен Нилс.
22'
Ранхейм производит замену. Andreas Rye уходит, и Mats Lillebo заменяет его
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Региниуссен Мадс.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andreas Rye.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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