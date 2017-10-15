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Стадион: Ессхейм Зрители: 560
7:1
Конец матча
1:0
7' ГолAndreas Aalbu
23' Желтая карточкаMartin Hoel Andersen
2:0
24' ГолMats Andre Kaland
3:0
27' ГолNiklas Sandberg I
45' Желтая карточкаДансо Эриксон
4:0
49' ГолNiklas Sandberg I
5:0
51' ГолNiklas Sandberg I
6:0
53' ГолNiklas Sandberg I
7:0
69' ГолAndreas Aalbu
7:1
85' ГолAndreas Hagen
|
7'
1:0
24'
2:0
27'
3:0
45'
49'
4:0
51'
5:0
53'
6:0
69'
7:0
85'
7:1
Состав команд
25
Торп
Мартин
Улленсакер/Киса 4-1-4-1
- Основной состав
- 31 Stefan Hagerup Вратарь
- 15 Mats Andre Kaland Защитник
- 4 Ciise Abshir Защитник
- 21 Emmanuel Troudart Защитник
- 7 Jan Tore Amundsen Защитник
- 11 Christian Aas Полузащитник
- 22 Nicolay Solberg Полузащитник
- 25 Торп Мартин Полузащитник
- 10 Niklas Sandberg I Полузащитник
- 16 Kristoffer Oedemarksbakken Полузащитник
- 37 Andreas Aalbu Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Martin Rosenkilde Защитник
- 5 Nikolas Walstad Защитник
- 17 Karsten Rognerud Защитник
- 20 Грёдем Магнус Полузащитник
- 9 Ole Kristian Langaas Полузащитник
- 8 Truls Joerstad Полузащитник
- 1 Alexander Vangen
- Главный тренер: Vegard Skogheim
Ерв 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Oeyvind Christoffer Knutsen Вратарь
- 3 Brice Wembangomo Защитник
- 15 Halvor Hovstad Защитник
- 2 Андерсен Гленн Защитник
- 19 Kristoffer Toennessen Защитник
- 14 Vegard Somdal Полузащитник
- 6 Вихманн Матиас Полузащитник
- 10 Дансо Эриксон Полузащитник
- 23 Andreas Hagen Полузащитник
- 7 Ulrik Berglann Полузащитник
- 17 Martin Hoel Andersen Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Espen Knudsen Защитник
- 5 Nils Petter Andersen Защитник
- 25 Michael Ogungbaro Полузащитник
- 8 Christopher MacConnacher Полузащитник
- 45 Idelino Gomes Нападающий
- 12 Stian Christensen II
- Главный тренер: Arne Sandstoe
Предыдущие игры
Улленсакер/Киса (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 03.10.2017 Фредрикстад 1:2 Улленсакер/Киса ПД
- 26.09.2017 Улленсакер/Киса 2:5 Будё-Глимт ПД
- 17.09.2017 Улленсакер/Киса 3:0 Флурё ПД
- 10.09.2017 Тромсдален 2:3 Улленсакер/Киса ПД
- 03.09.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Мьёндален ПД
- 20.08.2017 Осане 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 17.08.2017 Улленсакер/Киса 1:2 Старт ПД
- 13.08.2017 Ранхейм 3:4 Улленсакер/Киса ПД
- 06.08.2017 Улленсакер/Киса 3:3 Саннес Ульф ПД
- 30.07.2017 Конгсвингер 1:3 Улленсакер/Киса ПД
- 23.07.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Эльверум ПД
- 02.07.2017 Ерв 6:2 Улленсакер/Киса ПД
- 25.06.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Ранхейм ПД
- 18.06.2017 Флурё 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 11.06.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 04.06.2017 Улленсакер/Киса 0:3 Конгсвингер ПД
- 31.05.2017 Улленсакер/Киса 2:4 Лиллестрём К
- 28.05.2017 Саннес Ульф 0:0 Улленсакер/Киса ПД
- 24.05.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Альта К
- 21.05.2017 Улленсакер/Киса 1:0 Тромсдален ПД
Ерв (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 01.10.2017 Ерв 0:1 Мьёндален ПД
- 24.09.2017 Тромсдален 1:4 Ерв ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Осане 1:1 Ерв ПД
- 03.09.2017 Ерв 1:3 Старт ПД
- 20.08.2017 Эльверум 2:3 Ерв ПД
- 16.08.2017 Ерв 2:3 Арендал ПД
- 13.08.2017 Конгсвингер 6:1 Ерв ПД
- 09.08.2017 Ерв 1:2 Русенборг К
- 06.08.2017 Ерв 2:0 Фредрикстад ПД
- 30.07.2017 Левангер 0:1 Ерв ПД
- 23.07.2017 Стрёммен 2:1 Ерв ПД
- 02.07.2017 Ерв 6:2 Улленсакер/Киса ПД
- 25.06.2017 Саннес Ульф 0:3 Ерв ПД
- 21.06.2017 Ерв 2:1 Осане К
- 18.06.2017 Ерв 1:1 Тромсдален ПД
- 11.06.2017 Будё-Глимт 4:0 Ерв ПД
- 04.06.2017 Ерв 2:0 Эльверум ПД
- 27.05.2017 Старт 3:2 Ерв ПД
- 24.05.2017 Ерв 2:1 Брюне К
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|27
|19
|5
|3
|67 - 31
|62
|2.
|Старт
|26
|14
|7
|5
|49 - 30
|49
|3.
|Саннес Ульф
|27
|13
|9
|5
|43 - 33
|48
|4.
|Мьёндален
|27
|13
|7
|7
|48 - 33
|46
|5.
|Ранхейм
|26
|12
|7
|7
|39 - 32
|43
|6.
|Улленсакер/Киса
|27
|13
|3
|11
|53 - 48
|42
|7.
|Левангер
|27
|9
|11
|7
|35 - 32
|38
|8.
|Флурё
|27
|9
|7
|11
|38 - 40
|34
|9.
|Стрёммен
|27
|8
|9
|10
|30 - 36
|33
|10.
|Ерв
|27
|8
|8
|11
|42 - 50
|32
|11.
|Конгсвингер
|27
|8
|6
|13
|41 - 43
|30
|12.
|Тромсдален
|27
|7
|9
|11
|35 - 41
|30
|13.
|Осане
|27
|6
|11
|10
|33 - 46
|29
|14.
|Фредрикстад
|27
|4
|11
|12
|29 - 44
|23
|15.
|Арендал
|27
|5
|6
|16
|30 - 54
|21
|16.
|Эльверум
|27
|3
|12
|12
|28 - 47
|21
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андреас Хаген.
77'
Улленсакер/Киса производит замену. Nicolay Solberg уходит, и Ole Kristian Langaas заменяет его
75'
Улленсакер/Киса производит замену. Niklas Sandberg уходит, и Трулс Йорстад заменяет его
74'
Ерв производит замену. Martin Hoel Andersen уходит, и Idelino Gomes заменяет его
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andreas Aalbu.
68'
Улленсакер/Киса производит замену. Kristoffer Oedemarksbakken уходит, и Грёдем Магнус заменяет его
66'
Ерв производит замену. Vegard Somdal уходит, и Michael Ogungbaro заменяет его
53'
51'
49'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Дансо Эриксон получает желтую карточку.
27'
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Матс Андре Каланд.
23'
Martin Hoel Andersen получает желтую карточку.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andreas Aalbu.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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