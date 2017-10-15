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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 560
Улленсакер/Киса
7:1
Конец матча
Ерв
0'
1:0
7' Гол
Andreas Aalbu
23' Желтая карточка
Martin Hoel Andersen
2:0
24' Гол
Mats Andre Kaland
3:0
27' Гол
Niklas Sandberg I
45' Желтая карточка
Дансо Эриксон
4:0
49' Гол
Niklas Sandberg I
5:0
51' Гол
Niklas Sandberg I
6:0
53' Гол
Niklas Sandberg I
7:0
69' Гол
Andreas Aalbu
7:1
85' Гол
Andreas Hagen
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андреас Хаген.
77'
Улленсакер/Киса производит замену. Nicolay Solberg уходит, и Ole Kristian Langaas заменяет его
75'
Улленсакер/Киса производит замену. Niklas Sandberg уходит, и Трулс Йорстад заменяет его
74'
Ерв производит замену. Martin Hoel Andersen уходит, и Idelino Gomes заменяет его
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andreas Aalbu.

68'
Улленсакер/Киса производит замену. Kristoffer Oedemarksbakken уходит, и Грёдем Магнус заменяет его
66'
Ерв производит замену. Vegard Somdal уходит, и Michael Ogungbaro заменяет его
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Niklas Sandberg.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Niklas Sandberg.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Niklas Sandberg.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Дансо Эриксон получает желтую карточку.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Niklas Sandberg.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Матс Андре Каланд.
Желтая карточка
23'
Martin Hoel Andersen получает желтую карточку.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andreas Aalbu.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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