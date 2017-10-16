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Стадион: БМО Филд
1:0
Конец матча
1:0
16' ГолАлтидор Джози
23' Желтая карточкаКамара Хассун
26' Желтая карточкаБрэдли Майкл
29' Желтая карточкаДжемаили Блерим
45' Желтая карточкаMaxime Crepeau
59' Желтая карточкаКабрера Виктор
90' Желтая карточкаШейру Бенуа
|
16'
1:0
23'
26'
29'
45'
59'
90'
Состав команд
3
Мур
Дрю
23
Мавинга
Крис
23
Симан
Лоран
14
Фрэнсис
Шон
13
Ballou
Tabla
Торонто 3-5-2
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 3 Мур Дрю Защитник
- 23 Мавинга Крис Защитник
- 26 Хаслер Николас Полузащитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 2 Морроу Джастин Полузащитник
- 17 Алтидор Джози Нападающий
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 33 Бейташур Стивен Защитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 31 Купер Армандо Полузащитник
- 8 Шейру Бенуа Полузащитник
- 44 Raheem Edwards Полузащитник
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- Главный тренер: Greg Vanney
Монреаль Импакт 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Maxime Crepeau Вратарь
- 6 Камара Хассун Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 36 Кабрера Виктор Защитник
- 14 Фрэнсис Шон Защитник
- 29 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 30 Бернаделло Эрнан Полузащитник
- 15 Andres Romero Полузащитник
- 31 Джемаили Блерим Полузащитник
- 13 Ballou Tabla Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 35 Болдор Деян Защитник
- 25 Louis Beland-Goyette Полузащитник
- 8 Бернье Патрис Полузащитник
- 19 Саласар Майкл Нападающий
- 28 Shamit Shome
- 7 Одуро Доминик
- Главный тренер: Mauro Biello
Предыдущие игры
Торонто (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 01.10.2017 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 24.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 20.08.2017 Чикаго Файр 1:3 Торонто М
- 13.08.2017 Торонто 4:1 Портленд Тимберс М
- 06.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто М
- 30.07.2017 Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 23.07.2017 Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто М
- 06.07.2017 Орландо Сити 1:3 Торонто М
- 02.07.2017 Даллас 3:1 Торонто М
- 24.06.2017 Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 18.06.2017 Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 04.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто М
- 27.05.2017 Торонто 5:0 Коламбус Крю М
- 20.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто М
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.08.2017 Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
- 30.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт М
- 23.07.2017 Монреаль Импакт 1:2 Даллас М
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион М
- 06.07.2017 Хьюстон Динамо 3:1 Монреаль Импакт М
- 02.07.2017 Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.06.2017 Коламбус Крю 4:1 Монреаль Импакт М
- 18.06.2017 Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт М
- 11.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Монреаль Импакт М
Последние игры между собой
Торонто: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт МЛС
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто МЛС
- 01.12.2016 Торонто 5:2 Монреаль Импакт МЛС
- 23.11.2016 Монреаль Импакт 3:2 Торонто МЛС
- 16.10.2016 Монреаль Импакт 2:2 Торонто МЛС
- 28.08.2016 Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС
- 23.04.2016 Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС
- 30.10.2015 Монреаль Импакт 3:0 Торонто МЛС
- 26.10.2015 Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС
- 29.08.2015 Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 25.06.2015 Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС
- 18.10.2014 Торонто 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 03.08.2014 Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС
- 27.10.2013 Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС
- 04.07.2013 Торонто 3:3 Монреаль Импакт МЛС
- 17.03.2013 Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС
- 20.10.2012 Торонто 0:0 Монреаль Импакт МЛС
- 28.06.2012 Торонто 3:0 Монреаль Импакт МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|33
|20
|8
|5
|72 - 35
|68
|2.
|Нью-Йорк Сити
|33
|16
|8
|9
|54 - 41
|56
|3.
|Чикаго Файр
|33
|16
|7
|10
|61 - 44
|55
|4.
|Атланта Юнайтед
|33
|15
|9
|9
|68 - 38
|54
|5.
|Коламбус Крю
|33
|16
|5
|12
|51 - 47
|53
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|15
|7
|11
|49 - 47
|52
|7.
|Портленд Тимберс
|33
|14
|8
|11
|58 - 48
|50
|8.
|Сиэтл Саундерс
|33
|13
|11
|9
|49 - 39
|50
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|12
|13
|8
|39 - 27
|49
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|13
|8
|12
|51 - 46
|47
|11.
|Хьюстон Динамо
|33
|12
|11
|10
|54 - 45
|47
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|12
|7
|14
|36 - 58
|43
|13.
|Даллас
|33
|10
|13
|10
|43 - 47
|43
|14.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|12
|6
|15
|50 - 59
|42
|15.
|Реал Солт-Лейк
|33
|12
|6
|15
|45 - 54
|42
|16.
|Монреаль Импакт
|33
|11
|6
|16
|50 - 55
|39
|17.
|Филадельфия Юнион
|33
|10
|9
|14
|44 - 46
|39
|18.
|Орландо Сити
|33
|10
|9
|14
|38 - 52
|39
|19.
|Миннесота Юнайтед
|33
|10
|6
|17
|45 - 67
|36
|20.
|Колорадо Рэпидс
|33
|9
|6
|18
|31 - 48
|33
|21.
|Ди Си Юнайтед
|33
|9
|5
|19
|30 - 58
|32
|22.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|8
|8
|17
|44 - 61
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Шейру Бенуа получает желтую карточку.
86'
Торонто производит замену. Алтидор Джози уходит, и Шейру Бенуа заменяет его
78'
Монреаль Импакт производит замену. Манкосу Маттео уходит, и Одуро Доминик заменяет его
75'
Торонто производит замену. Хаслер Николас уходит, и Бейташур Стивен заменяет его
71'
Монреаль Импакт производит замену. Бернаделло Эрнан уходит, и Бернье Патрис заменяет его
70'
Торонто производит замену. Завалета Эрик уходит, и Осорио Джонатан заменяет его
62'
Монреаль Импакт производит замену. Ballou Tabla уходит, и Саласар Майкл заменяет его
59'
Кабрера Виктор получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Maxime Crepeau получает желтую карточку.
29'
Джемаили Блерим получает желтую карточку.
26'
Брэдли Майкл получает желтую карточку.
23'
Камара Хассун получает желтую карточку.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алтидор Джози.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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