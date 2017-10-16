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Стадион:
Торонто
1:0
Конец матча
Монреаль Импакт
0'
1:0
16' Гол
Алтидор Джози
23' Желтая карточка
Камара Хассун
26' Желтая карточка
Брэдли Майкл
29' Желтая карточка
Джемаили Блерим
45' Желтая карточка
Maxime Crepeau
59' Желтая карточка
Кабрера Виктор
90' Желтая карточка
Шейру Бенуа
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Шейру Бенуа получает желтую карточку.
86'
Торонто производит замену. Алтидор Джози уходит, и Шейру Бенуа заменяет его
78'
Монреаль Импакт производит замену. Манкосу Маттео уходит, и Одуро Доминик заменяет его
75'
Торонто производит замену. Хаслер Николас уходит, и Бейташур Стивен заменяет его
71'
Монреаль Импакт производит замену. Бернаделло Эрнан уходит, и Бернье Патрис заменяет его

70'
Торонто производит замену. Завалета Эрик уходит, и Осорио Джонатан заменяет его
62'
Монреаль Импакт производит замену. Ballou Tabla уходит, и Саласар Майкл заменяет его
Желтая карточка
59'
Кабрера Виктор получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Maxime Crepeau получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Джемаили Блерим получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Брэдли Майкл получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Камара Хассун получает желтую карточку.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алтидор Джози.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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