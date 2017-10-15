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Шапекоэнсе
0:1
Второй тайм: 84'
Фламенго
0'
3' Желтая карточка
Соуза Сантос Эликарлос
36' Желтая карточка
Артур IV
0:1
80' Гол
Диего Рибас
84'
Второй тайм
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Диего Рибас.
77'
Шапекоэнсе производит замену. Артур IV уходит, и Pelezinho заменяет его
67'
Фламенго производит замену. Кардосо Сильва Эвертон уходит, и Беррио Орландо заменяет его
61'
Шапекоэнсе производит замену. Соуза Сантос Эликарлос уходит, и Маркес Лукас заменяет его
61'
Шапекоэнсе производит замену. Де Мело Тулио уходит, и Пенилья Кристиан заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
36'
Артур IV получает желтую карточку.
Желтая карточка
3'
Соуза Сантос Эликарлос получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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