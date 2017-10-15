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0:1
Второй тайм: 84'
3' Желтая карточкаСоуза Сантос Эликарлос
36' Желтая карточкаАртур IV
0:1
80' ГолДиего Рибас
|
36'
80'
0:1
Состав команд
93
Жандрей
16
Дуглас
Силва
25
Минеро
Лукас
17
Артур
IV
21
Para
I
33
Rafael
Vaz
35
Диего
Рибас
22
Ewerthon
VI
Шапекоэнсе 4-4-2
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 22 Аподи Диаллиссон Защитник
- 16 Дуглас Силва Защитник
- 14 Бруно Фабрисио Защитник
- 6 Рейналдо Мануэл Защитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 25 Минеро Лукас Полузащитник
- 9 Веллингтон Паулиста Полузащитник
- 10 Де Мело Тулио Нападающий
- 17 Артур IV Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Курзел Элиас Вратарь
- 1 Мораес Артур II Вратарь
- 21 Отавио Луис Защитник
- 26 Ренан Диего Защитник
- 16 Дуглас Гролли Защитник
- Амарал Виллиам Полузащитник
- 33 Маркес Лукас Полузащитник
- 30 Ненем Полузащитник
- 28 Русшел Алан Полузащитник
- 7 Пенилья Кристиан Нападающий
- 95 Pelezinho
- 31 Dodô II
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 33 Rafael Vaz Защитник
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 26 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 35 Диего Рибас Полузащитник
- 22 Ewerthon VI Полузащитник
- 9 Герреро Паоло Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Alex Santana III Вратарь
- 43 Leo Duarte Защитник
- 2 Rodinei Защитник
- 28 Беррио Орландо Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 8 Marcio Araujo Полузащитник
- 47 Felipe Vizeu Нападающий
- 49 Cesar II
- 39 Perez Martinez Lucas VII
- 17 Gabriel Paulista VI
- 6 Rene III
Предыдущие игры
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 12.10.2017 Ботафого 2:1 Шапекоэнсе СA
- 30.09.2017 Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе СA
- 24.09.2017 Шапекоэнсе 1:0 Понте-Прета СA
- 21.09.2017 Фламенго 4:0 Шапекоэнсе КС
- 17.09.2017 Гремио 0:1 Шапекоэнсе СA
- 14.09.2017 Шапекоэнсе 0:0 Фламенго КС
- 11.09.2017 Шапекоэнсе 1:2 Крузейро СA
- 01.09.2017 Рома 4:1 Шапекоэнсе ТМК
- 28.08.2017 Аваи 1:0 Шапекоэнсе СA
- 24.08.2017 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс СA
- 21.08.2017 Палмейрас 0:2 Шапекоэнсе СA
- 15.08.2017 Урава Редс 1:0 Шапекоэнсе КБС
- 07.08.2017 Барселона 5:0 Шапекоэнсе ТМК
- 06.08.2017 Куритиба 2:0 Шапекоэнсе СA
- 03.08.2017 Шапекоэнсе 1:1 Баия СA
- 30.07.2017 Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 26.07.2017 Шапекоэнсе 1:0 Дефенса и Хустисия КС
- 22.07.2017 Витория 1:2 Шапекоэнсе СA
- 20.07.2017 Сантос 1:0 Шапекоэнсе СA
- 16.07.2017 Шапекоэнсе 2:0 Сан-Паулу СA
Фламенго (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 12.10.2017 Фламенго 1:1 Флуминенсе СA
- 03.10.2017 Понте-Прета 1:0 Фламенго СA
- 28.09.2017 Крузейро 0:0 Фламенго К
- 24.09.2017 Фламенго 1:1 Аваи СA
- 21.09.2017 Фламенго 4:0 Шапекоэнсе КС
- 17.09.2017 Фламенго 2:0 Спорт Ресифи СA
- 14.09.2017 Шапекоэнсе 0:0 Фламенго КС
- 11.09.2017 Ботафого 2:0 Фламенго СA
- 08.09.2017 Фламенго 1:1 Крузейро К
- 31.08.2017 Фламенго 1:1 Парана КСМР
- 27.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 24.08.2017 Фламенго 1:0 Ботафого К
- 20.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 17.08.2017 Ботафого 0:0 Фламенго К
- 13.08.2017 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго СA
- 10.08.2017 Фламенго 5:0 Палестино КС
- 06.08.2017 Фламенго 0:2 Витория СA
- 03.08.2017 Сантос 3:2 Фламенго СA
- 30.07.2017 Коринтианс 1:1 Фламенго СA
- 27.07.2017 Сантос 4:2 Фламенго К
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Фламенго: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
- 21.09.2017 Фламенго 4:0 Шапекоэнсе Копа Судамерикана
- 14.09.2017 Шапекоэнсе 0:0 Фламенго Копа Судамерикана
- 23.06.2017 Фламенго 5:1 Шапекоэнсе Серия A
- 28.08.2016 Шапекоэнсе 1:3 Фламенго Серия A
- 26.05.2016 Фламенго 2:2 Шапекоэнсе Серия A
- 13.09.2015 Шапекоэнсе 1:3 Фламенго Серия A
- 07.06.2015 Фламенго 1:0 Шапекоэнсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|27
|17
|7
|3
|39 - 16
|58
|2.
|Сантос
|27
|13
|9
|5
|28 - 17
|48
|3.
|Палмейрас
|3:1
|28
|14
|5
|9
|41 - 30
|47
|4.
|Крузейро
|28
|13
|8
|7
|35 - 24
|47
|5.
|Гремио
|27
|14
|4
|9
|41 - 23
|46
|6.
|Ботафого
|28
|12
|7
|9
|36 - 30
|43
|7.
|Фламенго
|1:0
|28
|11
|10
|7
|36 - 26
|43
|8.
|Васко да Гама
|28
|11
|6
|11
|29 - 38
|39
|9.
|Атлетико Минейро
|1:1
|28
|10
|8
|10
|31 - 32
|38
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|9
|8
|11
|32 - 34
|35
|11.
|Флуминенсе
|1:0
|28
|8
|11
|9
|36 - 37
|35
|12.
|Сан-Паулу
|28
|9
|7
|12
|36 - 39
|34
|13.
|Спорт Ресифи
|1:1
|28
|9
|7
|12
|34 - 40
|34
|14.
|Витория
|27
|9
|5
|13
|33 - 40
|32
|15.
|Баия
|27
|8
|8
|11
|34 - 35
|32
|16.
|Шапекоэнсе
|0:1
|28
|9
|5
|14
|31 - 41
|32
|17.
|Понте-Прета
|28
|8
|8
|12
|29 - 36
|32
|18.
|Аваи
|0:1
|28
|7
|9
|12
|17 - 33
|30
|19.
|Куритиба
|27
|7
|7
|13
|26 - 36
|28
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|1:3
|28
|7
|5
|16
|28 - 45
|26
Второй тайм
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Диего Рибас.
77'
Шапекоэнсе производит замену. Артур IV уходит, и Pelezinho заменяет его
67'
Фламенго производит замену. Кардосо Сильва Эвертон уходит, и Беррио Орландо заменяет его
61'
Шапекоэнсе производит замену. Соуза Сантос Эликарлос уходит, и Маркес Лукас заменяет его
61'
Шапекоэнсе производит замену. Де Мело Тулио уходит, и Пенилья Кристиан заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
Артур IV получает желтую карточку.
3'
Соуза Сантос Эликарлос получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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