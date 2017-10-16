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Стадион: Orlando City Stadium
0:1
Конец матча
0:1
66' ГолКамара Ола
81' Желтая карточкаRichie Laryea
83' Желтая карточкаДжонсон Уилл
87' Желтая карточкаУильямс Джош
90' Желтая карточкаЙотун Йошимар
|
66'
0:1
81'
83'
87'
90'
Состав команд
21
Саттер
Скотт
25
Donny
Toia
14
Барнс
Жиль
10
Kaka
VI
23
Zack
Steffen
20
Wil
Trapp
32
Сантуш
Педру
11
Камара
Ола
Орландо Сити 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 21 Саттер Скотт Защитник
- 3 Хайнес Себ Защитник
- 2 Спектор Джонатан Защитник
- 25 Donny Toia Защитник
- 23 Ночерино Антонио Полузащитник
- 5 Servando Carrasco Полузащитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 14 Барнс Жиль Полузащитник
- 18 Dominic Dwyer Нападающий
- 10 Kaka VI Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Tommy Redding Защитник
- 8 Джонсон Уилл Полузащитник
- 15 Dillon Powers Полузащитник
- 13 Hadji Barry
- 6 Richie Laryea
- 11 Carlos Rivas I
- 36 Earl Edwards Jr.
- Главный тренер: Jason Kreis
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Zack Steffen Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 20 Wil Trapp Полузащитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 32 Сантуш Педру Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 11 Камара Ола Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Райтала Юкка Защитник
- 19 Kekuta Manneh Полузащитник
- 8 Абу Мохаммед Полузащитник
- 12 Adam Jahn Нападающий
- 17 Lalas Abubakar
- 18 Cristian Martinez VIII
- 41 Brad Stuver
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Предыдущие игры
Орландо Сити (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 03.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
- 13.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
- 30.07.2017 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити М
- 22.07.2017 Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
- 06.07.2017 Орландо Сити 1:3 Торонто М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 22.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Орландо Сити М
- 18.06.2017 Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт М
- 15.06.2017 Орландо Сити 1:3 Майами ОК
- 05.06.2017 Орландо Сити 0:0 Чикаго Файр М
- 01.06.2017 Орландо Сити 2:0 Ди Си Юнайтед М
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Коламбус Крю 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 10.09.2017 Коламбус Крю 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас М
- 24.08.2017 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
- 13.08.2017 Коламбус Крю 3:1 Чикаго Файр М
- 06.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Коламбус Крю М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 18.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 05.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Крю М
- 02.07.2017 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 25.06.2017 Коламбус Крю 4:1 Монреаль Импакт М
- 18.06.2017 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 15.06.2017 Цинциннати 1:0 Коламбус Крю ОК
- 04.06.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Коламбус Крю М
- 01.06.2017 Коламбус Крю 3:0 Сиэтл Саундерс М
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Коламбус Крю: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю МЛС
- 01.04.2017 Коламбус Крю 2:0 Орландо Сити МЛС
- 18.09.2016 Орландо Сити 1:4 Коламбус Крю МЛС
- 24.07.2016 Коламбус Крю 2:2 Орландо Сити МЛС
- 02.08.2015 Орландо Сити 5:2 Коламбус Крю МЛС
- 01.07.2015 Орландо Сити 2:0 Коламбус Крю Открытый Кубок
- 31.05.2015 Орландо Сити 2:2 Коламбус Крю МЛС
- 19.04.2015 Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|33
|20
|8
|5
|72 - 35
|68
|2.
|Нью-Йорк Сити
|33
|16
|8
|9
|54 - 41
|56
|3.
|Чикаго Файр
|33
|16
|7
|10
|61 - 44
|55
|4.
|Атланта Юнайтед
|33
|15
|9
|9
|68 - 38
|54
|5.
|Коламбус Крю
|33
|16
|5
|12
|51 - 47
|53
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|15
|7
|11
|49 - 47
|52
|7.
|Портленд Тимберс
|33
|14
|8
|11
|58 - 48
|50
|8.
|Сиэтл Саундерс
|33
|13
|11
|9
|49 - 39
|50
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|12
|13
|8
|39 - 27
|49
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|13
|8
|12
|51 - 46
|47
|11.
|Хьюстон Динамо
|33
|12
|11
|10
|54 - 45
|47
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|12
|7
|14
|36 - 58
|43
|13.
|Даллас
|33
|10
|13
|10
|43 - 47
|43
|14.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|12
|6
|15
|50 - 59
|42
|15.
|Реал Солт-Лейк
|33
|12
|6
|15
|45 - 54
|42
|16.
|Монреаль Импакт
|33
|11
|6
|16
|50 - 55
|39
|17.
|Филадельфия Юнион
|33
|10
|9
|14
|44 - 46
|39
|18.
|Орландо Сити
|33
|10
|9
|14
|38 - 52
|39
|19.
|Миннесота Юнайтед
|33
|10
|6
|17
|45 - 67
|36
|20.
|Колорадо Рэпидс
|33
|9
|6
|18
|31 - 48
|33
|21.
|Ди Си Юнайтед
|33
|9
|5
|19
|30 - 58
|32
|22.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|8
|8
|17
|44 - 61
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Коламбус Крю производит замену. Фредерико Хигайн уходит, и Adam Jahn заменяет его
90'
Йотун Йошимар получает желтую карточку.
87'
Уильямс Джош получает желтую карточку.
85'
Коламбус Крю производит замену. Аффул Харрисон уходит, и Райтала Юкка заменяет его
83'
Джонсон Уилл получает желтую карточку.
81'
Richie Laryea получает желтую карточку.
70'
Орландо Сити производит замену. Сервандо Карраско уходит, и Richie Laryea заменяет его
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Камара Ола.
63'
Коламбус Крю производит замену. Мерам Жустин уходит, и Kekuta Manneh заменяет его
57'
Орландо Сити производит замену. Барнс Жиль уходит, и Carlos Rivas заменяет его
57'
Орландо Сити производит замену. Donny Toia уходит, и Джонсон Уилл заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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