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Стадион:
Орландо Сити
0:1
Конец матча
Коламбус Крю
0'
0:1
66' Гол
Камара Ола
81' Желтая карточка
Richie Laryea
83' Желтая карточка
Джонсон Уилл
87' Желтая карточка
Уильямс Джош
90' Желтая карточка
Йотун Йошимар
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Коламбус Крю производит замену. Фредерико Хигайн уходит, и Adam Jahn заменяет его
Желтая карточка
90'
Йотун Йошимар получает желтую карточку.
Желтая карточка
87'
Уильямс Джош получает желтую карточку.
85'
Коламбус Крю производит замену. Аффул Харрисон уходит, и Райтала Юкка заменяет его
Желтая карточка
83'
Джонсон Уилл получает желтую карточку.

Желтая карточка
81'
Richie Laryea получает желтую карточку.
70'
Орландо Сити производит замену. Сервандо Карраско уходит, и Richie Laryea заменяет его
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Камара Ола.
63'
Коламбус Крю производит замену. Мерам Жустин уходит, и Kekuta Manneh заменяет его
57'
Орландо Сити производит замену. Барнс Жиль уходит, и Carlos Rivas заменяет его
57'
Орландо Сити производит замену. Donny Toia уходит, и Джонсон Уилл заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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