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Сантос
0:1
Первый тайм: 25'
Витория
0'
0:1
23' Гол
David VI
25'
Первый тайм
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает David.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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