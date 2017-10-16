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0:1
23' ГолDavid VI
|
23'
0:1
Состав команд
38
Гедес
Даниэл
14
Браз
Давид
37
Зе
Карлос
39
Jean
Mota
35
Caique
40
Ramon
XII
77
Yago
I
27
David
VI
Сантос 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 28 Perez Martinez Lucas VI Защитник
- 14 Браз Давид Защитник
- 37 Зе Карлос Защитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 22 Matheus Jesus Полузащитник
- 36 Копете Джонатан Полузащитник
- 10 Лима Лукас II Полузащитник
- 39 Jean Mota Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 34 Жуан Пауло Вратарь
- 15 Эдилсон Защитник
- 41 Сержиньо Солер Полузащитник
- 16 Vladimir Hernandez Полузащитник
- 20 Emiliano Vecchio Полузащитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 11 Kayke Нападающий
- 21 Matheus Oliveira Santos
- 35 Lucas Crispim
- 2 Luiz Felipe III
- 23 Arthur VIII
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Fernando Miguel Вратарь
- 35 Caique Защитник
- 40 Ramon XII Защитник
- 3 Wallace I Защитник
- 16 Жуниньо Эванилдо Защитник
- 7 Коррея Уйллиан Полузащитник
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 77 Yago I Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 27 David VI Полузащитник
- 22 Santiago Trellez Viveros Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Жеферсон Серкейро Защитник
- 21 Сантос Рене Полузащитник
- 11 Шавьер Клейтон Полузащитник
- 8 Carlos Eduardo IV
- 70 Danilinho I
- 14 Jose Welison
- 28 Fred III
- 23 Caique IV
- 29 Patric II
Предыдущие игры
Сантос (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 12.10.2017 Понте-Прета 1:1 Сантос СA
- 01.10.2017 Палмейрас 0:1 Сантос СA
- 24.09.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 21.09.2017 Сантос 0:1 Барселона Гуаякиль КЛ
- 17.09.2017 Ботафого 2:0 Сантос СA
- 14.09.2017 Барселона Гуаякиль 1:1 Сантос КЛ
- 10.09.2017 Сантос 2:0 Коринтианс СA
- 28.08.2017 Крузейро 1:1 Сантос СA
- 21.08.2017 Куритиба 0:0 Сантос СA
- 15.08.2017 Сантос 0:0 Флуминенсе СA
- 11.08.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе КЛ
- 07.08.2017 Аваи 0:0 Сантос СA
- 03.08.2017 Сантос 3:2 Фламенго СA
- 31.07.2017 Гремио 1:1 Сантос СA
- 27.07.2017 Сантос 4:2 Фламенго К
- 23.07.2017 Сантос 3:0 Баия СA
- 20.07.2017 Сантос 1:0 Шапекоэнсе СA
- 16.07.2017 Васко да Гама 0:0 Сантос СA
- 13.07.2017 Атлетико Минейро 0:1 Сантос СA
- 10.07.2017 Сантос 3:2 Сан-Паулу СA
Витория (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 12.10.2017 Витория 1:2 Спорт Ресифи СA
- 01.10.2017 Ботафого 2:3 Витория СA
- 25.09.2017 Атлетико Минейро 1:3 Витория СA
- 17.09.2017 Витория 1:2 Сан-Паулу СA
- 10.09.2017 Витория 2:2 Флуминенсе СA
- 29.08.2017 Куритиба 0:1 Витория СA
- 19.08.2017 Коринтианс 0:1 Витория СA
- 13.08.2017 Витория 0:1 Аваи СA
- 06.08.2017 Фламенго 0:2 Витория СA
- 03.08.2017 Витория 3:1 Понте-Прета СA
- 31.07.2017 Крузейро 0:0 Витория СA
- 22.07.2017 Витория 1:2 Шапекоэнсе СA
- 20.07.2017 Витория 1:3 Гремио СA
- 16.07.2017 Палмейрас 4:2 Витория СA
- 13.07.2017 Витория 1:4 Васко да Гама СA
- 08.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Витория СA
- 02.07.2017 Витория 0:0 Баия СA
- 25.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Витория СA
- 22.06.2017 Витория 0:2 Сантос СA
- 19.06.2017 Спорт Ресифи 1:3 Витория СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|28
|17
|7
|4
|39 - 18
|58
|2.
|Гремио
|28
|15
|4
|9
|42 - 23
|49
|3.
|Сантос
|0:0
|28
|13
|10
|5
|28 - 17
|49
|4.
|Палмейрас
|28
|14
|5
|9
|41 - 30
|47
|5.
|Крузейро
|28
|13
|8
|7
|35 - 24
|47
|6.
|Ботафого
|28
|12
|7
|9
|36 - 30
|43
|7.
|Фламенго
|28
|11
|10
|7
|36 - 26
|43
|8.
|Васко да Гама
|28
|11
|6
|11
|29 - 38
|39
|9.
|Атлетико Минейро
|28
|10
|8
|10
|31 - 32
|38
|10.
|Баия
|28
|9
|8
|11
|36 - 35
|35
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|9
|8
|11
|32 - 34
|35
|12.
|Флуминенсе
|28
|8
|11
|9
|36 - 37
|35
|13.
|Сан-Паулу
|28
|9
|7
|12
|36 - 39
|34
|14.
|Спорт Ресифи
|28
|9
|7
|12
|34 - 40
|34
|15.
|Витория
|0:0
|28
|9
|6
|13
|33 - 40
|33
|16.
|Шапекоэнсе
|28
|9
|5
|14
|31 - 41
|32
|17.
|Понте-Прета
|28
|8
|8
|12
|29 - 36
|32
|18.
|Аваи
|28
|7
|9
|12
|17 - 33
|30
|19.
|Куритиба
|28
|7
|7
|14
|26 - 37
|28
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|28
|7
|5
|16
|28 - 45
|26
Первый тайм
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает David.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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