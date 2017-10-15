  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бразилия
  5. Серия A
Атлетико Гоияниенсе
1:3
Второй тайм: 83'
Палмейрас
0'
18' Желтая карточка
Алвес Виллиан
0:1
21' Гол
Виллиан Сикейра
0:2
44' Гол
Мойсес Лима
45' Желтая карточка
Gilvan
0:3
59' Гол
Dudu X
72' Желтая карточка
Dudu X
1:3
77' Пенальти
Walter Leandro Capeloza Artune I
81' Вторая желтая карточка
Алвес Виллиан
83'
Второй тайм
81'
Алвес Виллиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
77'
Г О О О О О Л - Валтер из команды Атлетико Гоияниенсе забивает пенальти
Желтая карточка
72'
Родригес Эдуардо Перейра Дуду получает желтую карточку.
71'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Ronaldo уходит, и Andre Castro заменяет его
66'
Палмейрас производит замену. Мойсес Лима уходит, и Тьяго Сантос заменяет его
63'
Палмейрас производит замену. Keno уходит, и Erik Lima заменяет его
59'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Luiz Fernando уходит, и Niltinho заменяет его
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Эдуардо Перейра Дуду.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Gilvan получает желтую карточку.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мойсес Лима.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Виллиан Сикейра.
Желтая карточка
18'
Алвес Виллиан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация