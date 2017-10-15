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1:3
Второй тайм: 83'
18' Желтая карточкаАлвес Виллиан
0:1
21' ГолВиллиан Сикейра
0:2
44' ГолМойсес Лима
45' Желтая карточкаGilvan
0:3
59' ГолDudu X
72' Желтая карточкаDudu X
1:3
77' ПенальтиWalter Leandro Capeloza Artune I
81' Вторая желтая карточкаАлвес Виллиан
|
18'
21'
0:1
44'
0:2
45'
59'
0:3
72'
77'
1:3
81'
Состав команд
4
Gilvan
7
Andrigo
12
Майке
Роша
19
Энрике
Бруно
10
Мойсес
Лима
27
Keno
7
Dudu
X
Атлетико Гоияниенсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Marcos de Paula Dutra Вратарь
- 2 Jonatan Moreira III Защитник
- 3 Алвес Виллиан Защитник
- 4 Gilvan Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 5 Ronaldo VI Полузащитник
- 8 Paulo Sergio De Oliveira Paulinho Полузащитник
- 7 Andrigo Полузащитник
- 10 Luis Pereira III Полузащитник
- 11 Luiz Fernando IV Полузащитник
- 19 Walter Leandro Capeloza Artune I Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Klever Вратарь
- 13 Габриэль Эдуардо Защитник
- 20 Niltinho Полузащитник
- 16 Каштру Андре Полузащитник
- 18 Diego da Silva Rosa Нападающий
- 14 Marcao VI
- 9 Alison I
- 15 Dos Santos Everton Heleno
- 17 Breno III
Палмейрас 4-3-3
- Основной состав
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 12 Майке Роша Защитник
- 3 Эду Драсена Защитник
- 4 Жуниньо Пернамбукано Защитник
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 8 Tche Tche Полузащитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 27 Keno Нападающий
- 29 Виллиан Сикейра Нападающий
- 7 Dudu X Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Бастос Мишел Защитник
- 20 Raphael Veiga Полузащитник
- 21 Тьяго Сантос Полузащитник
- 30 Мело Фелипе Полузащитник
- 9 Борха Мигель Нападающий
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 28 Hyoran
- 42 Vinicius III
- 17 Erik IV
- 11 Jose da Silva Junior Ze Roberto II
- 13 Luan IV
- 22 Фабиано Лейсманн
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Предыдущие игры
Атлетико Гоияниенсе (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 12.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 01.10.2017 Аваи 0:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 24.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Крузейро СA
- 17.09.2017 Понте-Прета 1:3 Атлетико Гоияниенсе СA
- 12.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Баия СA
- 27.08.2017 Коринтианс 0:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 20.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 12.08.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:0 Куритиба СA
- 06.08.2017 Флуминенсе 3:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 03.08.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Гремио СA
- 30.07.2017 Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 24.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Ботафого СA
- 21.07.2017 Спорт Ресифи 4:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 16.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 14.07.2017 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 08.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Витория СA
- 02.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Сантос СA
- 25.06.2017 Васко да Гама 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 22.06.2017 Палмейрас 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 17.06.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
Палмейрас (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 13.10.2017 Палмейрас 2:2 Баия СA
- 01.10.2017 Палмейрас 0:1 Сантос СA
- 24.09.2017 Флуминенсе 0:1 Палмейрас СA
- 19.09.2017 Палмейрас 1:0 Куритиба СA
- 09.09.2017 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас СA
- 27.08.2017 Палмейрас 4:2 Сан-Паулу СA
- 21.08.2017 Палмейрас 0:2 Шапекоэнсе СA
- 13.08.2017 Васко да Гама 1:1 Палмейрас СA
- 10.08.2017 Палмейрас 1:0 Барселона Гуаякиль КЛ
- 06.08.2017 Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.08.2017 Ботафого 1:2 Палмейрас СA
- 30.07.2017 Палмейрас 2:0 Аваи СA
- 27.07.2017 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 23.07.2017 Спорт Ресифи 0:2 Палмейрас СA
- 20.07.2017 Фламенго 2:2 Палмейрас СA
- 16.07.2017 Палмейрас 4:2 Витория СA
- 13.07.2017 Палмейрас 0:2 Коринтианс СA
- 09.07.2017 Крузейро 3:1 Палмейрас СA
- 06.07.2017 Барселона Гуаякиль 1:0 Палмейрас КЛ
- 01.07.2017 Палмейрас 1:0 Гремио СA
Последние игры между собой
Атлетико Гоияниенсе: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Палмейрас: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
- 22.06.2017 Палмейрас 1:0 Атлетико Гоияниенсе Серия A
- 08.09.2013 Атлетико Гоияниенсе 1:3 Палмейрас Бразильская серия Б
- 25.05.2013 Палмейрас 1:0 Атлетико Гоияниенсе Бразильская серия Б
- 25.11.2012 Палмейрас 1:2 Атлетико Гоияниенсе Серия A
- 20.08.2012 Атлетико Гоияниенсе 2:1 Палмейрас Серия A
- 26.09.2011 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Палмейрас Серия A
- 01.07.2011 Палмейрас 2:0 Атлетико Гоияниенсе Серия A
- 14.11.2010 Атлетико Гоияниенсе 3:0 Палмейрас Серия A
- 27.08.2010 Палмейрас 0:3 Атлетико Гоияниенсе Серия A
- 06.05.2010 Атлетико Гоияниенсе 1:0 Палмейрас Кубок Бразилии
- 30.04.2010 Палмейрас 1:0 Атлетико Гоияниенсе Кубок Бразилии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|27
|17
|7
|3
|39 - 16
|58
|2.
|Сантос
|27
|13
|9
|5
|28 - 17
|48
|3.
|Палмейрас
|3:1
|28
|14
|5
|9
|41 - 30
|47
|4.
|Крузейро
|28
|13
|8
|7
|35 - 24
|47
|5.
|Гремио
|27
|14
|4
|9
|41 - 23
|46
|6.
|Ботафого
|28
|12
|7
|9
|36 - 30
|43
|7.
|Фламенго
|1:0
|28
|11
|10
|7
|36 - 26
|43
|8.
|Васко да Гама
|28
|11
|6
|11
|29 - 38
|39
|9.
|Атлетико Минейро
|1:1
|28
|10
|8
|10
|31 - 32
|38
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|9
|8
|11
|32 - 34
|35
|11.
|Флуминенсе
|1:0
|28
|8
|11
|9
|36 - 37
|35
|12.
|Сан-Паулу
|28
|9
|7
|12
|36 - 39
|34
|13.
|Спорт Ресифи
|1:1
|28
|9
|7
|12
|34 - 40
|34
|14.
|Витория
|27
|9
|5
|13
|33 - 40
|32
|15.
|Баия
|27
|8
|8
|11
|34 - 35
|32
|16.
|Шапекоэнсе
|0:1
|28
|9
|5
|14
|31 - 41
|32
|17.
|Понте-Прета
|28
|8
|8
|12
|29 - 36
|32
|18.
|Аваи
|0:1
|28
|7
|9
|12
|17 - 33
|30
|19.
|Куритиба
|27
|7
|7
|13
|26 - 36
|28
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|1:3
|28
|7
|5
|16
|28 - 45
|26
Второй тайм
81'
Алвес Виллиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
77'
Г О О О О О Л - Валтер из команды Атлетико Гоияниенсе забивает пенальти
72'
Родригес Эдуардо Перейра Дуду получает желтую карточку.
71'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Ronaldo уходит, и Andre Castro заменяет его
66'
Палмейрас производит замену. Мойсес Лима уходит, и Тьяго Сантос заменяет его
59'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Luiz Fernando уходит, и Niltinho заменяет его
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Эдуардо Перейра Дуду.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Gilvan получает желтую карточку.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мойсес Лима.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Виллиан Сикейра.
18'
Алвес Виллиан получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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