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Стадион:
Портленд Тимберс
4:0
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
45' Пенальти
Валери Диего
45' Желтая карточка
Steve Clark
2:0
50' Гол
Пауэлл Алвас
58' Желтая карточка
Гузман Давид II
3:0
60' Гол
Бланко Себастьян
4:0
86' Гол
Бланко Себастьян
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бланко Себастьян.
75'
Ди Си Юнайтед производит замену. Маллинс Патрик уходит, и Миранда Бруно заменяет его
75'
Портленд Тимберс производит замену. Мэттокс Даррен уходит, и Jeremy Ebobisse заменяет его
67'
Ди Си Юнайтед производит замену. Штибер Золтан уходит, и Сэм Лойд заменяет его
67'
Ди Си Юнайтед производит замену. Ian Harkes уходит, и Марсело Сарвас заменяет его

66'
Портленд Тимберс производит замену. Гузман Давид II уходит, и Lawrence Olum заменяет его
62'
Портленд Тимберс производит замену. Нэйджби Дарлингтон уходит, и Dairon Asprilla заменяет его
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бланко Себастьян.
Желтая карточка
58'
Гузман Давид II получает желтую карточку.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пауэлл Алвас.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Стив Кларк получает желтую карточку.
Описание гола
45'
Г О О О О О Л - Валери Диего из команды Портленд Тимберс забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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