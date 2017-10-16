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Стадион: Провиденс
4:0
Конец матча
1:0
45' ПенальтиВалери Диего
45' Желтая карточкаSteve Clark
2:0
50' ГолПауэлл Алвас
58' Желтая карточкаГузман Давид II
3:0
60' ГолБланко Себастьян
4:0
86' ГолБланко Себастьян
|
45'
1:0
45'
50'
2:0
58'
60'
3:0
86'
4:0
Состав команд
21
Diego
Chara
50
Steve
Clark
14
Nick
DeLeon
15
Бирнбом
Стив
23
Ian
Harkes
13
Арриола
Пол
Портленд Тимберс 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Jeff Attinella Вратарь
- 2 Пауэлл Алвас Защитник
- 33 Мабьяла Ларрис Защитник
- 24 Риджуэлл Лайам Защитник
- 5 Андрюшкявичюс Витаутас Защитник
- 21 Diego Chara Полузащитник
- 20 Гузман Давид II Полузащитник
- 10 Бланко Себастьян Полузащитник
- 8 Валери Диего Полузащитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 11 Мэттокс Даррен Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Jacob Gleeson Вратарь
- 13 Lawrence Olum Защитник
- 16 Zarek Valentin Защитник
- 7 Миллер Рой Защитник
- 14 Ben Zemanski Полузащитник
- 27 Dairon Asprilla Полузащитник
- 17 Jeremy Ebobisse Нападающий
- Главный тренер: Caleb Porter
Ди Си Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 50 Steve Clark Вратарь
- 14 Nick DeLeon Защитник
- 15 Бирнбом Стив Защитник
- 20 Jalen Robinson Защитник
- 22 Christopher Korb Защитник
- 23 Ian Harkes Полузащитник
- 4 Каноуз Расселл Полузащитник
- 19 Штибер Золтан Полузащитник
- 10 Luciano Acosta Полузащитник
- 13 Арриола Пол Полузащитник
- 16 Маллинс Патрик Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Sean Franklin Защитник
- 8 Сэм Лойд Полузащитник
- 7 Марсело Сарвас Полузащитник
- 27 Миранда Бруно Нападающий
- 17 Дешорн Браун Нападающий
- 24 Eric Klenofsky
- 3 Chris Odoi-Atsem
- Главный тренер: Ben Olsen
Предыдущие игры
Портленд Тимберс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс М
- 28.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс М
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 19.08.2017 Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 13.08.2017 Торонто 4:1 Портленд Тимберс М
- 06.08.2017 Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс М
- 24.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 06.07.2017 Портленд Тимберс 2:2 Чикаго Файр М
- 02.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс М
- 26.06.2017 Портленд Тимберс 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 22.06.2017 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 18.06.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс М
- 14.06.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Портленд Тимберс ОК
- 11.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Даллас М
- 03.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Ди Си Юнайтед (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 28.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Чикаго Файр 3:0 Ди Си Юнайтед М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 24.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед М
- 20.08.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 06.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто М
- 30.07.2017 Миннесота Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 23.07.2017 Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо М
- 20.07.2017 Сиэтл Саундерс 4:3 Ди Си Юнайтед М
- 05.07.2017 Даллас 4:2 Ди Си Юнайтед М
- 02.07.2017 Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 29.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Ди Си Юнайтед ОК
- 25.06.2017 Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 22.06.2017 Ди Си Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед М
- 18.06.2017 Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 14.06.2017 Ди Си Юнайтед 4:1 Христос ОК
Последние игры между собой
Портленд Тимберс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Ди Си Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
- 14.08.2016 Ди Си Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс МЛС
- 28.05.2015 Портленд Тимберс 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 04.05.2014 Портленд Тимберс 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС
- 26.05.2013 Ди Си Юнайтед 0:2 Портленд Тимберс МЛС
- 30.09.2012 Портленд Тимберс 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 20.10.2011 Ди Си Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс МЛС
- 30.05.2011 Портленд Тимберс 2:3 Ди Си Юнайтед МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|33
|20
|8
|5
|72 - 35
|68
|2.
|Нью-Йорк Сити
|33
|16
|8
|9
|54 - 41
|56
|3.
|Чикаго Файр
|33
|16
|7
|10
|61 - 44
|55
|4.
|Атланта Юнайтед
|33
|15
|9
|9
|68 - 38
|54
|5.
|Коламбус Крю
|33
|16
|5
|12
|51 - 47
|53
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|15
|7
|11
|49 - 47
|52
|7.
|Портленд Тимберс
|33
|14
|8
|11
|58 - 48
|50
|8.
|Сиэтл Саундерс
|33
|13
|11
|9
|49 - 39
|50
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|12
|13
|8
|39 - 27
|49
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|13
|8
|12
|51 - 46
|47
|11.
|Хьюстон Динамо
|33
|12
|11
|10
|54 - 45
|47
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|12
|7
|14
|36 - 58
|43
|13.
|Даллас
|33
|10
|13
|10
|43 - 47
|43
|14.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|12
|6
|15
|50 - 59
|42
|15.
|Реал Солт-Лейк
|33
|12
|6
|15
|45 - 54
|42
|16.
|Монреаль Импакт
|33
|11
|6
|16
|50 - 55
|39
|17.
|Филадельфия Юнион
|33
|10
|9
|14
|44 - 46
|39
|18.
|Орландо Сити
|33
|10
|9
|14
|38 - 52
|39
|19.
|Миннесота Юнайтед
|33
|10
|6
|17
|45 - 67
|36
|20.
|Колорадо Рэпидс
|33
|9
|6
|18
|31 - 48
|33
|21.
|Ди Си Юнайтед
|33
|9
|5
|19
|30 - 58
|32
|22.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|8
|8
|17
|44 - 61
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бланко Себастьян.
75'
Ди Си Юнайтед производит замену. Маллинс Патрик уходит, и Миранда Бруно заменяет его
75'
Портленд Тимберс производит замену. Мэттокс Даррен уходит, и Jeremy Ebobisse заменяет его
67'
Ди Си Юнайтед производит замену. Штибер Золтан уходит, и Сэм Лойд заменяет его
67'
Ди Си Юнайтед производит замену. Ian Harkes уходит, и Марсело Сарвас заменяет его
66'
Портленд Тимберс производит замену. Гузман Давид II уходит, и Lawrence Olum заменяет его
62'
Портленд Тимберс производит замену. Нэйджби Дарлингтон уходит, и Dairon Asprilla заменяет его
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бланко Себастьян.
58'
Гузман Давид II получает желтую карточку.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пауэлл Алвас.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Стив Кларк получает желтую карточку.
45'
Г О О О О О Л - Валери Диего из команды Портленд Тимберс забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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