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Стадион:
Чикаго Файр
3:2
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
1:0
3' Гол
Николич Неманья
1:1
6' Гол в свои ворота
Каппелхоф Йохан
1:2
13' Гол
Бедойя Алехандро
45' Желтая карточка
Matt Polster
2:2
64' Пенальти
Николич Неманья
3:2
78' Гол
Николич Неманья
90'+5
Второй тайм
90'
Чикаго Файр производит замену. Николич Неманья уходит, и Аршакян Давид заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Филадельфия Юнион производит замену. Jack Elliott уходит, и Симпсон Джей заменяет его
83'
Филадельфия Юнион производит замену. Пико Фабрис уходит, и Алберг Роланд заменяет его
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Николич Неманья.
75'
Филадельфия Юнион производит замену. Понтиус Крис уходит, и Marcus Epps заменяет его

Описание гола
64'
Г О О О О О Л - Николич Неманья из команды Чикаго Файр забивает пенальти
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Чикаго Файр производит замену. Drew Conner уходит, и Аккам Давид заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Matt Polster получает желтую карточку.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бедойя Алехандро.
Описание гола
6'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Каппелхоф Йохан отправил мяч в свои ворота.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Николич Неманья.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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