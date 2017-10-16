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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Тойота Парк
3:2
Конец матча
1:0
3' ГолНиколич Неманья
1:1
6' Гол в свои воротаКаппелхоф Йохан
1:2
13' ГолБедойя Алехандро
45' Желтая карточкаMatt Polster
2:2
64' ПенальтиНиколич Неманья
3:2
78' ГолНиколич Неманья
|
3'
1:0
6'
1:1
13'
1:2
45'
64'
2:2
78'
3:2
Состав команд
28
Matt
Lampson
66
Мейра
Жоау
18
Drew
Conner
18
Блэйк
Андре
13
Понтиус
Крис
22
Пико
Фабрис
Чикаго Файр 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 2 Matt Polster Защитник
- 4 Каппелхоф Йохан Защитник
- 66 Мейра Жоау Защитник
- 3 Brandon Vincent Защитник
- 6 Маккарти Дакс Полузащитник
- 14 Djordje Mihailovic Полузащитник
- 12 Алварес Артуро Полузащитник
- 18 Drew Conner Полузащитник
- 9 Luis Solignac Полузащитник
- 23 Николич Неманья Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Jonathan Campbell Защитник
- 22 Patrick Doody Защитник
- 5 Michael Harrington Защитник
- 11 Аккам Давид Полузащитник
- 10 Аршакян Давид Полузащитник
- 13 Brandt Bronico
- 45 Richard Sanchez II
- Главный тренер: Veljko Paunovic
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 3 Jack Elliott Защитник
- 16 Richard Marquez Защитник
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 13 Понтиус Крис Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 22 Пико Фабрис Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 5 Оньеву Огучи Защитник
- 21 Derrick Jones Полузащитник
- 10 Алберг Роланд Полузащитник
- 27 Симпсон Джей Нападающий
- 20 Marcus Epps
- 23 John McCarthy II
- Главный тренер: Jim Curtin
Предыдущие игры
Чикаго Файр (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Чикаго Файр 3:0 Ди Си Юнайтед М
- 09.09.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
- 27.08.2017 Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 20.08.2017 Чикаго Файр 1:3 Торонто М
- 17.08.2017 Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр М
- 13.08.2017 Коламбус Крю 3:1 Чикаго Файр М
- 06.08.2017 Чикаго Файр 4:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Чикаго Файр М
- 22.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр М
- 06.07.2017 Портленд Тимберс 2:2 Чикаго Файр М
- 02.07.2017 Чикаго Файр 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.06.2017 Цинциннати 0:0 Чикаго Файр ОК
- 25.06.2017 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 18.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Чикаго Файр М
- 15.06.2017 Сент-Луис 0:1 Чикаго Файр ОК
- 10.06.2017 Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед М
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
- 06.08.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Даллас М
- 30.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион М
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион М
- 16.07.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Суонси ТМК
- 07.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Филадельфия Юнион М
- 03.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 29.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион ОК
- 25.06.2017 Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 19.06.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
Последние игры между собой
Чикаго Файр: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Филадельфия Юнион: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр МЛС
- 04.09.2016 Чикаго Файр 3:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 23.06.2016 Филадельфия Юнион 4:3 Чикаго Файр МЛС
- 03.04.2016 Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 17.08.2015 Филадельфия Юнион 3:3 Чикаго Файр МЛС
- 13.08.2015 Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр Открытый Кубок
- 30.03.2015 Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 03.10.2014 Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр МЛС
- 20.07.2014 Чикаго Файр 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 06.04.2014 Чикаго Файр 2:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 04.08.2013 Филадельфия Юнион 1:2 Чикаго Файр МЛС
- 19.05.2013 Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр МЛС
- 11.05.2013 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 04.10.2012 Чикаго Файр 1:3 Филадельфия Юнион МЛС
- 13.08.2012 Филадельфия Юнион 1:3 Чикаго Файр МЛС
- 04.08.2011 Чикаго Файр 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 22.05.2011 Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр МЛС
- 12.09.2010 Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр МЛС
- 06.06.2010 Чикаго Файр 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|33
|20
|8
|5
|72 - 35
|68
|2.
|Нью-Йорк Сити
|33
|16
|8
|9
|54 - 41
|56
|3.
|Чикаго Файр
|33
|16
|7
|10
|61 - 44
|55
|4.
|Атланта Юнайтед
|33
|15
|9
|9
|68 - 38
|54
|5.
|Коламбус Крю
|33
|16
|5
|12
|51 - 47
|53
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|15
|7
|11
|49 - 47
|52
|7.
|Портленд Тимберс
|33
|14
|8
|11
|58 - 48
|50
|8.
|Сиэтл Саундерс
|33
|13
|11
|9
|49 - 39
|50
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|12
|13
|8
|39 - 27
|49
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|13
|8
|12
|51 - 46
|47
|11.
|Хьюстон Динамо
|33
|12
|11
|10
|54 - 45
|47
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|12
|7
|14
|36 - 58
|43
|13.
|Даллас
|33
|10
|13
|10
|43 - 47
|43
|14.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|12
|6
|15
|50 - 59
|42
|15.
|Реал Солт-Лейк
|33
|12
|6
|15
|45 - 54
|42
|16.
|Монреаль Импакт
|33
|11
|6
|16
|50 - 55
|39
|17.
|Филадельфия Юнион
|33
|10
|9
|14
|44 - 46
|39
|18.
|Орландо Сити
|33
|10
|9
|14
|38 - 52
|39
|19.
|Миннесота Юнайтед
|33
|10
|6
|17
|45 - 67
|36
|20.
|Колорадо Рэпидс
|33
|9
|6
|18
|31 - 48
|33
|21.
|Ди Си Юнайтед
|33
|9
|5
|19
|30 - 58
|32
|22.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|8
|8
|17
|44 - 61
|32
Второй тайм
90'
Чикаго Файр производит замену. Николич Неманья уходит, и Аршакян Давид заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Филадельфия Юнион производит замену. Jack Elliott уходит, и Симпсон Джей заменяет его
83'
Филадельфия Юнион производит замену. Пико Фабрис уходит, и Алберг Роланд заменяет его
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Николич Неманья.
75'
Филадельфия Юнион производит замену. Понтиус Крис уходит, и Marcus Epps заменяет его
64'
Г О О О О О Л - Николич Неманья из команды Чикаго Файр забивает пенальти
46'
Начался второй тайм!
46'
Чикаго Файр производит замену. Drew Conner уходит, и Аккам Давид заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Matt Polster получает желтую карточку.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бедойя Алехандро.
6'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Каппелхоф Йохан отправил мяч в свои ворота.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Николич Неманья.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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