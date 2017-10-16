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Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
61' Желтая карточка
Yamil Asad
90' Желтая карточка
Пирес Леандро
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Пирес Леандро получает желтую карточку.
89'
Atlanta United производит замену. Julian Gressel уходит, и Джонс Кенуайн заменяет его
84'
Atlanta United производит замену. Вильяльба Эктор уходит, и Джейкоб Петерсон заменяет его
77'
Atlanta United производит замену. Мартинес Хосеф уходит, и Кратц Кевин заменяет его
70'
Нью-Йорк Ред Буллз производит замену. Бредли Райт-Филлипс уходит, и Верон Гонсало заменяет его

Желтая карточка
61'
Yamil Asad получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Нью-Йорк Ред Буллз производит замену. Connor Lade уходит, и Alex Muyl заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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