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Стадион: Ред Булл Арена
0:0
Конец матча
61' Желтая карточкаYamil Asad
90' Желтая карточкаПирес Леандро
|
45'
61'
90'
Состав команд
33
Aaron
Long
16
Кьестан
Саша
26
Уолкс
Антон
11
Yamil
Asad
Нью-Йорк Ред Буллз 3-5-1-1
- Основной состав
- 31 Luis Robles II Вратарь
- 62 Michael Murillo Защитник
- 33 Aaron Long Защитник
- 55 Перринель Дамьен Защитник
- 4 Tyler Adams Полузащитник
- 27 Davis Sean II Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 77 Ройер Даниэль Полузащитник
- 5 Connor Lade Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Ryan Meara Вратарь
- 15 Зиззо Сальваторе Защитник
- 29 Эскобар Фидель Защитник
- 10 Кейта Мохаммед Полузащитник
- 19 Alex Muyl Полузащитник
- 7 Derrick Etienne Полузащитник
- 30 Верон Гонсало Нападающий
- Главный тренер: Jesse Marsch
Атланта Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гузан Брэд Вратарь
- 26 Уолкс Антон Защитник
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 5 Пирес Леандро Защитник
- 22 Mikey Ambrose Защитник
- 14 Кармона Карлос Полузащитник
- 18 Джефф Ларентоуикз Полузащитник
- 15 Вильяльба Эктор Полузащитник
- 24 Julian Gressel Полузащитник
- 11 Yamil Asad Полузащитник
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Mark Bloom Защитник
- 12 Bobby Boswell Защитник
- 2 Мирз Тайрон Защитник
- 8 Кратц Кевин Полузащитник
- 9 Джонс Кенуайн Нападающий
- 29 Jacob Peterson Нападающий
- 23 Alexandros Tabakis
- Главный тренер: Мартино Херардо
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 01.10.2017 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 28.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Коламбус Крю 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 21.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 09.09.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 03.09.2017 Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 26.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 19.08.2017 Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 16.08.2017 Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 13.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити М
- 07.08.2017 Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт М
- 22.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 06.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 29.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион ОК
- 24.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити М
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 14.09.2017 Атланта Юнайтед 7:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед М
- 07.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 30.07.2017 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити М
- 22.07.2017 Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
- 05.07.2017 Атланта Юнайтед 4:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 02.07.2017 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 29.06.2017 Майами 3:2 Атланта Юнайтед ОК
- 25.06.2017 Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 22.06.2017 Ди Си Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед М
- 18.06.2017 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 15.06.2017 Атланта Юнайтед 3:2 Чарльстон Бэттери ОК
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атланта Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 06.03.2017 Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|33
|20
|8
|5
|72 - 35
|68
|2.
|Нью-Йорк Сити
|33
|16
|8
|9
|54 - 41
|56
|3.
|Чикаго Файр
|33
|16
|7
|10
|61 - 44
|55
|4.
|Атланта Юнайтед
|33
|15
|9
|9
|68 - 38
|54
|5.
|Коламбус Крю
|33
|16
|5
|12
|51 - 47
|53
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|15
|7
|11
|49 - 47
|52
|7.
|Портленд Тимберс
|33
|14
|8
|11
|58 - 48
|50
|8.
|Сиэтл Саундерс
|33
|13
|11
|9
|49 - 39
|50
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|12
|13
|8
|39 - 27
|49
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|13
|8
|12
|51 - 46
|47
|11.
|Хьюстон Динамо
|33
|12
|11
|10
|54 - 45
|47
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|12
|7
|14
|36 - 58
|43
|13.
|Даллас
|33
|10
|13
|10
|43 - 47
|43
|14.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|12
|6
|15
|50 - 59
|42
|15.
|Реал Солт-Лейк
|33
|12
|6
|15
|45 - 54
|42
|16.
|Монреаль Импакт
|33
|11
|6
|16
|50 - 55
|39
|17.
|Филадельфия Юнион
|33
|10
|9
|14
|44 - 46
|39
|18.
|Орландо Сити
|33
|10
|9
|14
|38 - 52
|39
|19.
|Миннесота Юнайтед
|33
|10
|6
|17
|45 - 67
|36
|20.
|Колорадо Рэпидс
|33
|9
|6
|18
|31 - 48
|33
|21.
|Ди Си Юнайтед
|33
|9
|5
|19
|30 - 58
|32
|22.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|8
|8
|17
|44 - 61
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Пирес Леандро получает желтую карточку.
89'
Atlanta United производит замену. Julian Gressel уходит, и Джонс Кенуайн заменяет его
84'
Atlanta United производит замену. Вильяльба Эктор уходит, и Джейкоб Петерсон заменяет его
77'
Atlanta United производит замену. Мартинес Хосеф уходит, и Кратц Кевин заменяет его
70'
Нью-Йорк Ред Буллз производит замену. Бредли Райт-Филлипс уходит, и Верон Гонсало заменяет его
61'
Yamil Asad получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Нью-Йорк Ред Буллз производит замену. Connor Lade уходит, и Alex Muyl заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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