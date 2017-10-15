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2:1
Конец матча
47' Желтая карточкаSidcley Ferreira
0:1
50' ГолDouglas Coutinho
1:1
60' ГолПратто Лукас
70' Желтая карточкаMatheus Rossetto
2:1
83' ГолМайкосуэл Режиналду
84' Желтая карточкаМайкосуэл Режиналду
90' Красная карточкаNikao
|
46'
47'
50'
0:1
60'
1:1
70'
83'
2:1
90'
Состав команд
13
Eder
Militao
15
Эрнанес
Лима
92
Pablo
I
Сан-Паулу 4-5-1
- Основной состав
- 12 Aparecido Ramos da Silva Sidney Вратарь
- 13 Eder Militao Защитник
- 4 Арболеда Роберт Защитник
- 3 Кайо Родриго Защитник
- 22 Carlos Junior Защитник
- 23 Marcos Guilherme Полузащитник
- 10 Куэвас Кристиан Полузащитник
- 6 Петрос Матеус Полузащитник
- 15 Эрнанес Лима Полузащитник
- 11 Lucas Fernandes IV Полузащитник
- 9 Пратто Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Денис Вратарь
- 28 Felipe Araruna Защитник
- 16 Эдимар Куритиба Защитник
- 32 Сантос Адерлан Защитник
- 18 Буффарини Хулио Защитник
- 19 Antonio Santos Полузащитник
- 39 Марсиньо Силва Полузащитник
- 25 Жусилей Да Силва Полузащитник
- 33 Jonathan David Gomez Полузащитник
- 7 Майкосуэл Режиналду Нападающий
- 34 Bruno VI
- 20 Shaylon
Атлетико Паранаэнсе 4-4-2
- Основной состав
- 12 Вевертон Перейра Вратарь
- 2 Jonatan VII Защитник
- 25 Wanderson VIII Защитник
- 44 Thiago Heleno Защитник
- 97 Nicolas Vichiatto Защитник
- 92 Pablo I Полузащитник
- 20 Matheus Rossetto Полузащитник
- 21 Павес Эстебан Полузащитник
- 8 Sidcley Ferreira Полузащитник
- 77 Douglas Coutinho Нападающий
- 17 Guilherme XIV Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 27 Ivaldo Защитник
- 10 Гедос Фелипе Полузащитник
- 11 Nikao Полузащитник
- 9 Ribamar Нападающий
- 23 Lucas Fernandes III
- 91 Honorato Ederson I
- 55 Matheus Anjos
- 98 Renan Lodi
- 6 Eduardo XVII
Предыдущие игры
Сан-Паулу (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 12.10.2017 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 01.10.2017 Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи СA
- 24.09.2017 Сан-Паулу 1:1 Коринтианс СA
- 17.09.2017 Витория 1:2 Сан-Паулу СA
- 10.09.2017 Сан-Паулу 2:2 Понте-Прета СA
- 27.08.2017 Палмейрас 4:2 Сан-Паулу СA
- 20.08.2017 Аваи 1:1 Сан-Паулу СA
- 13.08.2017 Сан-Паулу 3:2 Крузейро СA
- 06.08.2017 Баия 2:1 Сан-Паулу СA
- 04.08.2017 Сан-Паулу 1:2 Куритиба СA
- 29.07.2017 Ботафого 3:4 Сан-Паулу СA
- 25.07.2017 Сан-Паулу 1:1 Гремио СA
- 20.07.2017 Сан-Паулу 1:0 Васко да Гама СA
- 16.07.2017 Шапекоэнсе 2:0 Сан-Паулу СA
- 14.07.2017 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 10.07.2017 Сантос 3:2 Сан-Паулу СA
- 02.07.2017 Фламенго 2:0 Сан-Паулу СA
- 26.06.2017 Сан-Паулу 3:4 15 Пирасикаба СДГA
- 25.06.2017 Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе СA
- 22.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сан-Паулу СA
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 12.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 02.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро СA
- 24.09.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 17.09.2017 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 10.09.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Куритиба СA
- 27.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 20.08.2017 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 14.08.2017 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Баия СA
- 11.08.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе КЛ
- 06.08.2017 Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 04.08.2017 Атлетико Паранаэнсе 5:0 Аваи СA
- 01.08.2017 Васко да Гама 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 28.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Гремио К
- 24.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Понте-Прета СA
- 21.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого СA
- 16.07.2017 Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе СA
- 13.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Крузейро СA
- 09.07.2017 Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Сантос КЛ
- 02.07.2017 Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
- 22.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сан-Паулу Серия A
- 18.09.2016 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сан-Паулу Серия A
- 12.06.2016 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 04.10.2015 Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 02.07.2015 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу Серия A
- 09.10.2014 Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
- 29.05.2014 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А
- 10.11.2013 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А
- 16.08.2013 Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
- 17.11.2011 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сан-Паулу Серия A
- 14.08.2011 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 29.10.2010 Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 09.08.2010 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Серия A
- 23.08.2009 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сан-Паулу Серия A
- 17.05.2009 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 28.08.2008 Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана
- 21.08.2008 Сан-Паулу 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 13.08.2008 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сан-Паулу Копа Судамерикана
- 18.05.2008 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|27
|17
|7
|3
|39 - 16
|58
|2.
|Сантос
|27
|13
|9
|5
|28 - 17
|48
|3.
|Крузейро
|28
|13
|8
|7
|35 - 24
|47
|4.
|Гремио
|27
|14
|4
|9
|41 - 23
|46
|5.
|Палмейрас
|27
|13
|5
|9
|38 - 29
|44
|6.
|Ботафого
|28
|12
|7
|9
|36 - 30
|43
|7.
|Фламенго
|27
|10
|10
|7
|35 - 26
|40
|8.
|Васко да Гама
|28
|11
|6
|11
|29 - 38
|39
|9.
|Атлетико Минейро
|27
|10
|7
|10
|30 - 31
|37
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|9
|8
|11
|32 - 34
|35
|11.
|Сан-Паулу
|28
|9
|7
|12
|36 - 39
|34
|12.
|Спорт Ресифи
|27
|9
|6
|12
|33 - 39
|33
|13.
|Витория
|27
|9
|5
|13
|33 - 40
|32
|14.
|Шапекоэнсе
|27
|9
|5
|13
|31 - 40
|32
|15.
|Баия
|27
|8
|8
|11
|34 - 35
|32
|16.
|Флуминенсе
|27
|7
|11
|9
|35 - 37
|32
|17.
|Понте-Прета
|28
|8
|8
|12
|29 - 36
|32
|18.
|Аваи
|27
|7
|9
|11
|17 - 32
|30
|19.
|Куритиба
|27
|7
|7
|13
|26 - 36
|28
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|27
|7
|5
|15
|27 - 42
|26
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
УДАЛЕНИЕ! Никао получил жёлтую карточку и покинул поле.
86'
Атлетико Паранаэнсе производит замену. Matheus Rossetto уходит, и Ribamar заменяет его
86'
Сан-Паулу производит замену. Куэвас Кристиан уходит, и Жусилей Да Силва заменяет его
84'
Майкосуэл Режиналду получает желтую карточку.
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Майкосуэл Режиналду.
74'
Сан-Паулу производит замену. Eder Militao уходит, и Felipe Araruna заменяет его
70'
Matheus Rossetto получает желтую карточку.
63'
Сан-Паулу производит замену. Lucas Fernandes уходит, и Майкосуэл Режиналду заменяет его
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пратто Лукас.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Douglas Coutinho.
47'
Sidcley получает желтую карточку.
46'
Атлетико Паранаэнсе производит замену. Pablo уходит, и Гедос Фелипе заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Атлетико Паранаэнсе производит замену. Nicolas Vichiatto уходит, и Никао заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
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