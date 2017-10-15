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Сан-Паулу
2:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
47' Желтая карточка
Sidcley Ferreira
0:1
50' Гол
Douglas Coutinho
1:1
60' Гол
Пратто Лукас
70' Желтая карточка
Matheus Rossetto
2:1
83' Гол
Майкосуэл Режиналду
84' Желтая карточка
Майкосуэл Режиналду
90' Красная карточка
Nikao
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
УДАЛЕНИЕ! Никао получил жёлтую карточку и покинул поле.
86'
Атлетико Паранаэнсе производит замену. Matheus Rossetto уходит, и Ribamar заменяет его
86'
Сан-Паулу производит замену. Куэвас Кристиан уходит, и Жусилей Да Силва заменяет его
Желтая карточка
84'
Майкосуэл Режиналду получает желтую карточку.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Майкосуэл Режиналду.

74'
Сан-Паулу производит замену. Eder Militao уходит, и Felipe Araruna заменяет его
Желтая карточка
70'
Matheus Rossetto получает желтую карточку.
63'
Сан-Паулу производит замену. Lucas Fernandes уходит, и Майкосуэл Режиналду заменяет его
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пратто Лукас.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Douglas Coutinho.
Желтая карточка
47'
Sidcley получает желтую карточку.
46'
Атлетико Паранаэнсе производит замену. Pablo уходит, и Гедос Фелипе заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Атлетико Паранаэнсе производит замену. Nicolas Vichiatto уходит, и Никао заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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