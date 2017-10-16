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Стадион:
Колорадо Рэпидс
1:0
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
3' Гол
Гатт Джошуа
24' Желтая карточка
Dominique Badji
43' Желтая карточка
Хорст Дэвид
90' Желтая карточка
Боатенг Бисмарк
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Боатенг Бисмарк получает желтую карточку.
83'
Колорадо Рэпидс производит замену. Marlon Hairston уходит, и Бобби Бёрлинг заменяет его
78'
Реал Солт-Лейк производит замену. Акоста Данило уходит, и Сауседо Себастьян заменяет его
72'
Колорадо Рэпидс производит замену. Алан Гордон уходит, и Dillon Serna заменяет его
68'
Колорадо Рэпидс производит замену. Dominique Badji уходит, и Mike da Fonte заменяет его

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Хорст Дэвид получает желтую карточку.
28'
Реал Солт-Лейк производит замену. Белтран Тони уходит, и Филлипс Демар заменяет его
Желтая карточка
24'
Dominique Badji получает желтую карточку.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гатт Джошуа.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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