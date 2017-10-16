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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
1:0
Конец матча
1:0
3' ГолГатт Джошуа
24' Желтая карточкаDominique Badji
43' Желтая карточкаХорст Дэвид
90' Желтая карточкаБоатенг Бисмарк
|
3'
1:0
24'
43'
90'
Состав команд
24
Kortne
Ford
45
Гатт
Джошуа
16
Алан
Гордон
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
10
Плата
Жоао
27
Леннон
Брукс
20
Силва
Луис
Колорадо Рэпидс 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 94 Marlon Hairston Защитник
- 24 Kortne Ford Защитник
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 3 Eric Miller Защитник
- 90 Mohammed Saeid Полузащитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 45 Гатт Джошуа Полузащитник
- 7 Айгнер Штефан Полузащитник
- 14 Dominique Badji Полузащитник
- 16 Алан Гордон Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 2 Mike da Fonte Защитник
- 23 Bobby Burling Защитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 20 Ricardo Perez
- 27 Luis Gil I
- Главный тренер: Steve Cooke
Реал Солт-Лейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 2 Белтран Тони Защитник
- 4 Хорст Дэвид Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 19 Малхолланд Люк Полузащитник
- 10 Плата Жоао Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 27 Леннон Брукс Полузащитник
- 20 Силва Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Филлипс Демар Защитник
- 28 Шулер Крис Защитник
- 16 Крис Вингерт Защитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 14 Мовсисян Юра Нападающий
- 23 Сауседо Себастьян Нападающий
- 24 Matt Van Oekel
- Главный тренер: Петке Майк
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.08.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед М
- 13.08.2017 Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс М
- 06.08.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 23.07.2017 Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 05.07.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс М
- 02.07.2017 Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо М
- 28.06.2017 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс ОК
- 25.06.2017 Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 22.06.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.06.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс М
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.06.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед М
- 15.06.2017 Сакраменто Репаблик 4:1 Реал Солт-Лейк ОК
- 04.06.2017 Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк М
- 01.06.2017 Хьюстон Динамо 5:1 Реал Солт-Лейк М
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Реал Солт-Лейк: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 16.04.2017 Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 27.08.2016 Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 08.05.2016 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 10.04.2016 Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.10.2015 Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 12.07.2015 Колорадо Рэпидс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 08.06.2015 Реал Солт-Лейк 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 20.09.2014 Реал Солт-Лейк 5:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 03.08.2014 Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 18.05.2014 Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 04.08.2013 Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 07.04.2013 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 17.03.2013 Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.08.2012 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 22.07.2012 Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 08.04.2012 Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 15.10.2011 Колорадо Рэпидс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 14.04.2011 Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 24.10.2010 Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|33
|20
|8
|5
|72 - 35
|68
|2.
|Нью-Йорк Сити
|33
|16
|8
|9
|54 - 41
|56
|3.
|Чикаго Файр
|33
|16
|7
|10
|61 - 44
|55
|4.
|Атланта Юнайтед
|33
|15
|9
|9
|68 - 38
|54
|5.
|Коламбус Крю
|33
|16
|5
|12
|51 - 47
|53
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|15
|7
|11
|49 - 47
|52
|7.
|Портленд Тимберс
|33
|14
|8
|11
|58 - 48
|50
|8.
|Сиэтл Саундерс
|33
|13
|11
|9
|49 - 39
|50
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|12
|13
|8
|39 - 27
|49
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|13
|8
|12
|51 - 46
|47
|11.
|Хьюстон Динамо
|33
|12
|11
|10
|54 - 45
|47
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|12
|7
|14
|36 - 58
|43
|13.
|Даллас
|33
|10
|13
|10
|43 - 47
|43
|14.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|12
|6
|15
|50 - 59
|42
|15.
|Реал Солт-Лейк
|33
|12
|6
|15
|45 - 54
|42
|16.
|Монреаль Импакт
|33
|11
|6
|16
|50 - 55
|39
|17.
|Филадельфия Юнион
|33
|10
|9
|14
|44 - 46
|39
|18.
|Орландо Сити
|33
|10
|9
|14
|38 - 52
|39
|19.
|Миннесота Юнайтед
|33
|10
|6
|17
|45 - 67
|36
|20.
|Колорадо Рэпидс
|33
|9
|6
|18
|31 - 48
|33
|21.
|Ди Си Юнайтед
|33
|9
|5
|19
|30 - 58
|32
|22.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|8
|8
|17
|44 - 61
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Боатенг Бисмарк получает желтую карточку.
83'
Колорадо Рэпидс производит замену. Marlon Hairston уходит, и Бобби Бёрлинг заменяет его
78'
Реал Солт-Лейк производит замену. Акоста Данило уходит, и Сауседо Себастьян заменяет его
72'
Колорадо Рэпидс производит замену. Алан Гордон уходит, и Dillon Serna заменяет его
68'
Колорадо Рэпидс производит замену. Dominique Badji уходит, и Mike da Fonte заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Хорст Дэвид получает желтую карточку.
28'
Реал Солт-Лейк производит замену. Белтран Тони уходит, и Филлипс Демар заменяет его
24'
Dominique Badji получает желтую карточку.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гатт Джошуа.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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