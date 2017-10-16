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Стадион:
Сиэтл Саундерс
4:0
Конец матча
Даллас
0'
8' Желтая карточка
ХавиерДамиан Моралес
1:0
31' Гол
Родригес Виктор II
2:0
64' Гол
Will Bruin
3:0
67' Гол
Will Bruin
4:0
90' Гол
Нигл Ламар
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нигл Ламар.
81'
Сиэтл Саундерс производит замену. Джонс Джовин уходит, и Шипп Харри заменяет его
78'
Даллас Burn производит замену. Tesho Akindele уходит, и Victor Ulloa заменяет его
76'
Сиэтл Саундерс производит замену. Родригес Виктор II уходит, и Нигл Ламар заменяет его
70'
Даллас Burn производит замену. Диас Мауро уходит, и Лама Ролан заменяет его

Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Will Bruin.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Will Bruin.
57'
Даллас Burn производит замену. ХавиерДамиан Моралес уходит, и Maximiliano Nicolas Urruti заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Виктор II.
23'
Сиэтл Саундерс производит замену. Свенссон Густаф уходит, и Nouhou Tolo заменяет его
Желтая карточка
8'
ХавиерДамиан Моралес получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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