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Стадион: СэнчуриЛинк Филд
4:0
Конец матча
8' Желтая карточкаХавиерДамиан Моралес
1:0
31' ГолРодригес Виктор II
2:0
64' ГолWill Bruin
3:0
67' ГолWill Bruin
4:0
90' ГолНигл Ламар
|
31'
1:0
64'
2:0
67'
3:0
70'
90'
4:0
Состав команд
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
14
Маршалл
Чэд
33
Джонс
Джовин
17
Will
Bruin
14
Atiba
Harris
24
Хеджес
Мэтт
10
Диас
Мауро
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 29 Торрес Роман Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 33 Джонс Джовин Защитник
- 7 Cristian Roldan Полузащитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 2 Демпси Клинт Полузащитник
- 8 Родригес Виктор II Полузащитник
- 17 Will Bruin Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Толо Нуху Защитник
- 15 Tony Alfaro Защитник
- 21 Jordy Jose Delem Полузащитник
- 27 Нигл Ламар Полузащитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 23 Henry Wingo
- 35 Мередит Брайан
- Главный тренер: Brian Schmetzer
Даллас 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 2 Hernan Gustavo Grana Защитник
- 14 Atiba Harris Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 11 ХавиерДамиан Моралес Полузащитник
- 23 Акоста Келлин II Полузащитник
- 10 Диас Мауро Полузащитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 21 Michael Barrios Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 9 Cristian Colman Нападающий
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- Главный тренер: Oscar Pareja
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 28.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс М
- 24.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 21.08.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 12.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 06.08.2017 Миннесота Юнайтед 0:4 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 24.07.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.07.2017 Сиэтл Саундерс 4:3 Ди Си Юнайтед М
- 08.07.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 05.07.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс М
- 29.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 26.06.2017 Портленд Тимберс 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 22.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Орландо Сити М
- 17.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 14.06.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Портленд Тимберс ОК
Даллас (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 03.09.2017 Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас М
- 24.08.2017 Даллас 3:3 Хьюстон Динамо М
- 20.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Даллас М
- 13.08.2017 Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс М
- 06.08.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Даллас М
- 30.07.2017 Даллас 0:4 Ванкувер Уайткэпс М
- 23.07.2017 Монреаль Импакт 1:2 Даллас М
- 12.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Даллас ОК
- 05.07.2017 Даллас 4:2 Ди Си Юнайтед М
- 02.07.2017 Даллас 3:1 Торонто М
- 28.06.2017 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс ОК
- 24.06.2017 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 18.06.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Даллас М
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Даллас: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 07.11.2016 Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 31.10.2016 Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС
- 17.10.2016 Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 14.07.2016 Сиэтл Саундерс 5:0 Даллас МЛС
- 15.05.2016 Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 09.11.2015 Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 02.11.2015 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС
- 14.06.2015 Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС
- 29.03.2015 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 11.11.2014 Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас МЛС
- 03.11.2014 Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 25.09.2014 Даллас 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 08.05.2014 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС
- 13.04.2014 Даллас 2:3 Сиэтл Саундерс МЛС
- 19.10.2013 Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 04.08.2013 Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС
- 19.05.2013 Сиэтл Саундерс 4:2 Даллас МЛС
- 22.10.2012 Сиэтл Саундерс 3:1 Даллас МЛС
- 03.09.2012 Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|33
|20
|8
|5
|72 - 35
|68
|2.
|Нью-Йорк Сити
|33
|16
|8
|9
|54 - 41
|56
|3.
|Чикаго Файр
|33
|16
|7
|10
|61 - 44
|55
|4.
|Атланта Юнайтед
|33
|15
|9
|9
|68 - 38
|54
|5.
|Коламбус Крю
|33
|16
|5
|12
|51 - 47
|53
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|15
|7
|11
|49 - 47
|52
|7.
|Портленд Тимберс
|33
|14
|8
|11
|58 - 48
|50
|8.
|Сиэтл Саундерс
|33
|13
|11
|9
|49 - 39
|50
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|12
|13
|8
|39 - 27
|49
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|13
|8
|12
|51 - 46
|47
|11.
|Хьюстон Динамо
|33
|12
|11
|10
|54 - 45
|47
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|12
|7
|14
|36 - 58
|43
|13.
|Даллас
|33
|10
|13
|10
|43 - 47
|43
|14.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|12
|6
|15
|50 - 59
|42
|15.
|Реал Солт-Лейк
|33
|12
|6
|15
|45 - 54
|42
|16.
|Монреаль Импакт
|33
|11
|6
|16
|50 - 55
|39
|17.
|Филадельфия Юнион
|33
|10
|9
|14
|44 - 46
|39
|18.
|Орландо Сити
|33
|10
|9
|14
|38 - 52
|39
|19.
|Миннесота Юнайтед
|33
|10
|6
|17
|45 - 67
|36
|20.
|Колорадо Рэпидс
|33
|9
|6
|18
|31 - 48
|33
|21.
|Ди Си Юнайтед
|33
|9
|5
|19
|30 - 58
|32
|22.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|8
|8
|17
|44 - 61
|32
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нигл Ламар.
81'
Сиэтл Саундерс производит замену. Джонс Джовин уходит, и Шипп Харри заменяет его
78'
Даллас Burn производит замену. Tesho Akindele уходит, и Victor Ulloa заменяет его
76'
Сиэтл Саундерс производит замену. Родригес Виктор II уходит, и Нигл Ламар заменяет его
70'
Даллас Burn производит замену. Диас Мауро уходит, и Лама Ролан заменяет его
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Will Bruin.
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Will Bruin.
57'
Даллас Burn производит замену. ХавиерДамиан Моралес уходит, и Maximiliano Nicolas Urruti заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Виктор II.
23'
Сиэтл Саундерс производит замену. Свенссон Густаф уходит, и Nouhou Tolo заменяет его
8'
ХавиерДамиан Моралес получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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