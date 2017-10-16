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Стадион: Спортинг Парк
0:0
Конец матча
67' Желтая карточкаТоррес Эрик
85' Желтая карточкаДеЛаГарза Эй Джей
90' Желтая карточкаLatif Blessing
|
67'
90'
Состав команд
11
Рубио
Диего
22
Leonardo
II
14
Alex
XXV
17
Элис
Альберт
Спортинг Канзас-Сити 4-3-3
- Основной состав
- 21 Andrew Dykstra Вратарь
- 8 Зуси Грэм Защитник
- 3 Ikenna Ike Opara Защитник
- 5 Беслер Мэтт Защитник
- 19 Лобато Кристиан Защитник
- 27 Эспиноза Роджер Полузащитник
- 6 Санчес Илье Полузащитник
- 10 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 94 Jimmy Medranda Нападающий
- 11 Рубио Диего Нападающий
- 30 Daniel Salloi Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Seth Sinovic Защитник
- 93 Мюстивар Сони Полузащитник
- 7 Жерсу Фернандеш Нападающий
- 88 Kevin Oliveira
- 9 Latif Blessing
- 55 Amer Didic
- 1 Adrian Zendejas
- Главный тренер: Peter Vermes
Хьюстон Динамо 4-4-2
- Основной состав
- 1 Tyler Deric Вратарь
- 20 ДеЛаГарза Эй Джей Защитник
- 5 Juan Cabezas Защитник
- 22 Leonardo II Защитник
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Полузащитник
- 13 Кларк Рикардо Полузащитник
- 14 Alex XXV Полузащитник
- 25 Мартинес Томас Полузащитник
- 9 Торрес Эрик Нападающий
- 17 Элис Альберт Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Joe Willis Вратарь
- 2 Анибаба Жалил Защитник
- 15 Dylan Remick Защитник
- 12 Киото Роммель Полузащитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 10 Санчес Висенте Нападающий
- 19 Mauro Manotas Нападающий
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 17.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.09.2017 Коламбус Крю 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Даллас М
- 12.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 07.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 30.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Чикаго Файр М
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 12.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Даллас ОК
- 07.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Филадельфия Юнион М
- 02.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс М
- 29.06.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 25.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 18.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити М
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Даллас 3:3 Хьюстон Динамо М
- 20.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
- 30.07.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс М
- 23.07.2017 Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо М
- 20.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо М
- 06.07.2017 Хьюстон Динамо 3:1 Монреаль Импакт М
- 02.07.2017 Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо М
- 29.06.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 24.06.2017 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 18.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Хьюстон Динамо М
- 15.06.2017 Каролина Раилхавкс 2:3 Хьюстон Динамо ОК
- 05.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо М
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Хьюстон Динамо: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 29.06.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок
- 10.09.2016 Спортинг Канзас-Сити 3:3 Хьюстон Динамо МЛС
- 30.06.2016 Хьюстон Динамо 3:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок
- 08.05.2016 Хьюстон Динамо 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 24.09.2015 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 02.08.2015 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 22.07.2015 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Хьюстон Динамо Открытый Кубок
- 26.04.2015 Хьюстон Динамо 4:4 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 30.08.2014 Спортинг Канзас-Сити 1:3 Хьюстон Динамо МЛС
- 07.06.2014 Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 24.11.2013 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 09.11.2013 Хьюстон Динамо 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 10.10.2013 Хьюстон Динамо 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 26.05.2013 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 13.05.2013 Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 08.11.2012 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 05.11.2012 Хьюстон Динамо 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 15.09.2012 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 19.07.2012 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|33
|20
|8
|5
|72 - 35
|68
|2.
|Нью-Йорк Сити
|33
|16
|8
|9
|54 - 41
|56
|3.
|Чикаго Файр
|33
|16
|7
|10
|61 - 44
|55
|4.
|Атланта Юнайтед
|33
|15
|9
|9
|68 - 38
|54
|5.
|Коламбус Крю
|33
|16
|5
|12
|51 - 47
|53
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|15
|7
|11
|49 - 47
|52
|7.
|Портленд Тимберс
|33
|14
|8
|11
|58 - 48
|50
|8.
|Сиэтл Саундерс
|33
|13
|11
|9
|49 - 39
|50
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|12
|13
|8
|39 - 27
|49
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|13
|8
|12
|51 - 46
|47
|11.
|Хьюстон Динамо
|33
|12
|11
|10
|54 - 45
|47
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|12
|7
|14
|36 - 58
|43
|13.
|Даллас
|33
|10
|13
|10
|43 - 47
|43
|14.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|12
|6
|15
|50 - 59
|42
|15.
|Реал Солт-Лейк
|33
|12
|6
|15
|45 - 54
|42
|16.
|Монреаль Импакт
|33
|11
|6
|16
|50 - 55
|39
|17.
|Филадельфия Юнион
|33
|10
|9
|14
|44 - 46
|39
|18.
|Орландо Сити
|33
|10
|9
|14
|38 - 52
|39
|19.
|Миннесота Юнайтед
|33
|10
|6
|17
|45 - 67
|36
|20.
|Колорадо Рэпидс
|33
|9
|6
|18
|31 - 48
|33
|21.
|Ди Си Юнайтед
|33
|9
|5
|19
|30 - 58
|32
|22.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|8
|8
|17
|44 - 61
|32
Второй тайм
90'
Latif Blessing получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Хьюстон Динамо производит замену. Торрес Эрик уходит, и Mauro Manotas заменяет его
85'
ДеЛаГарза Эй Джей получает желтую карточку.
83'
Спортинг Канзас-Сити производит замену. Лобато Кристиан уходит, и Latif Blessing заменяет его
72'
Хьюстон Динамо производит замену. Мартинес Томас уходит, и Санчес Висенте заменяет его
67'
Торрес Эрик получает желтую карточку.
66'
Хьюстон Динамо производит замену. Алешандре Монтейро де Лима уходит, и Киото Роммель заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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