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Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0:0
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
67' Желтая карточка
Торрес Эрик
85' Желтая карточка
ДеЛаГарза Эй Джей
90' Желтая карточка
Latif Blessing
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Latif Blessing получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Хьюстон Динамо производит замену. Торрес Эрик уходит, и Mauro Manotas заменяет его
Желтая карточка
85'
ДеЛаГарза Эй Джей получает желтую карточку.
83'
Спортинг Канзас-Сити производит замену. Лобато Кристиан уходит, и Latif Blessing заменяет его
72'
Хьюстон Динамо производит замену. Мартинес Томас уходит, и Санчес Висенте заменяет его

Желтая карточка
67'
Торрес Эрик получает желтую карточку.
66'
Хьюстон Динамо производит замену. Алешандре Монтейро де Лима уходит, и Киото Роммель заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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