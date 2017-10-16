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Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
1:1
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
29' Гол
Рейна Йорди
1:1
77' Гол
Казаишвили Валерий
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Сан-Хосе Эрткуэйкс производит замену. Казаишвили Валерий уходит, и Tommy Thompson заменяет его
85'
Ванкувер Уайткэпс производит замену. Монтеро Фреди уходит, и Erik Hurtado заменяет его
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Казаишвили Валерий.
71'
Ванкувер Уайткэпс производит замену. Cristian Techera уходит, и Дэвис Альфонсо заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!

Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рейна Йорди.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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