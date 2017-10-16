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Стадион: Стубхуб Сентер
3:0
Конец матча
1:0
11' ГолАлессандрини Ромен
2:0
24' ГолДос Сантос Хонатан
44' Желтая карточкаТьессон Джером
77' Желтая карточкаCollen Warner
83' Желтая карточкаСиани Мишель
3:0
90' ГолАлессандрини Ромен
|
11'
1:0
24'
2:0
44'
77'
83'
90'
3:0
Состав команд
31
Clement
Diop
28
Сиани
Мишель
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Clement Diop Вратарь
- 18 Bradley Diallo Защитник
- 28 Сиани Мишель Защитник
- 4 David Romney Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 13 Джонс Джермейн Полузащитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 38 Bradford Jamieson Полузащитник
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I Полузащитник
- 10 Дос Сантос Джовани Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 16 Натан Смит Защитник
- 6 Хусидич Баджо Полузащитник
- 32 Jack McBean Нападающий
- 15 Ariel Lassiter
- 40 Raul Mendiola
- 25 Rafael Garcia IV
- Главный тренер: Sigi Schmid
Миннесота Юнайтед 4-4-2
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 25 Боксолл Михаэл Защитник
- 8 Бёрч Марк Защитник
- 13 Ethan Finlay Полузащитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 18 Kevin Molino Полузащитник
- 21 Christian Ramirez II Нападающий
- 9 Abu Danladi Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Ismalia Jome Защитник
- 14 Brent Kallman Защитник
- 28 Николсон Сэм Полузащитник
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 11 Венегас Хоан Нападающий
- 24 Patrick McLain
- 10 Miguel Ibarra I
- Главный тренер: Adrian Heath
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +2 =4 -14)
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.08.2017 Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 23.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 20.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Манчестер Юнайтед ТМК
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 02.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сакраменто Репаблик ОК
- 25.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Спортинг Канзас-Сити М
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 21.08.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 06.08.2017 Миннесота Юнайтед 0:4 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2017 Миннесота Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 22.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо М
- 05.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Крю М
- 30.06.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 25.06.2017 Миннесота Юнайтед 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 22.06.2017 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 18.06.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед М
- 15.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 04.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед М
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 22.05.2017 Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|33
|20
|8
|5
|72 - 35
|68
|2.
|Нью-Йорк Сити
|33
|16
|8
|9
|54 - 41
|56
|3.
|Чикаго Файр
|33
|16
|7
|10
|61 - 44
|55
|4.
|Атланта Юнайтед
|33
|15
|9
|9
|68 - 38
|54
|5.
|Коламбус Крю
|33
|16
|5
|12
|51 - 47
|53
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|15
|7
|11
|49 - 47
|52
|7.
|Портленд Тимберс
|33
|14
|8
|11
|58 - 48
|50
|8.
|Сиэтл Саундерс
|33
|13
|11
|9
|49 - 39
|50
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|12
|13
|8
|39 - 27
|49
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|13
|8
|12
|51 - 46
|47
|11.
|Хьюстон Динамо
|33
|12
|11
|10
|54 - 45
|47
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|12
|7
|14
|36 - 58
|43
|13.
|Даллас
|33
|10
|13
|10
|43 - 47
|43
|14.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|12
|6
|15
|50 - 59
|42
|15.
|Реал Солт-Лейк
|33
|12
|6
|15
|45 - 54
|42
|16.
|Монреаль Импакт
|33
|11
|6
|16
|50 - 55
|39
|17.
|Филадельфия Юнион
|33
|10
|9
|14
|44 - 46
|39
|18.
|Орландо Сити
|33
|10
|9
|14
|38 - 52
|39
|19.
|Миннесота Юнайтед
|33
|10
|6
|17
|45 - 67
|36
|20.
|Колорадо Рэпидс
|33
|9
|6
|18
|31 - 48
|33
|21.
|Ди Си Юнайтед
|33
|9
|5
|19
|30 - 58
|32
|22.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|8
|8
|17
|44 - 61
|32
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алессандрини Ромен.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Л-А Гэлакси производит замену. Дос Сантос Джовани уходит, и Jack McBean заменяет его
83'
Сиани Мишель получает желтую карточку.
78'
Миннесота Старс производит замену. Ethan Finlay уходит, и Венегас Хоан заменяет его
77'
Коллен Уорнер получает желтую карточку.
76'
Л-А Гэлакси производит замену. Emmanuel Boateng уходит, и Хусидич Баджо заменяет его
46'
Миннесота Старс производит замену. Kevin Molino уходит, и Miguel Ibarra заменяет его
46'
Миннесота Старс производит замену. Collin Martin уходит, и Коллен Уорнер заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Л-А Гэлакси производит замену. Bradford Jamieson уходит, и Ariel Lassiter заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Тьессон Джером получает желтую карточку.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дос Сантос Хонатан.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алессандрини Ромен.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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