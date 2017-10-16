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Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
3:0
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
11' Гол
Алессандрини Ромен
2:0
24' Гол
Дос Сантос Хонатан
44' Желтая карточка
Тьессон Джером
77' Желтая карточка
Collen Warner
83' Желтая карточка
Сиани Мишель
3:0
90' Гол
Алессандрини Ромен
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алессандрини Ромен.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Л-А Гэлакси производит замену. Дос Сантос Джовани уходит, и Jack McBean заменяет его
Желтая карточка
83'
Сиани Мишель получает желтую карточку.
78'
Миннесота Старс производит замену. Ethan Finlay уходит, и Венегас Хоан заменяет его
Желтая карточка
77'
Коллен Уорнер получает желтую карточку.

76'
Л-А Гэлакси производит замену. Emmanuel Boateng уходит, и Хусидич Баджо заменяет его
46'
Миннесота Старс производит замену. Kevin Molino уходит, и Miguel Ibarra заменяет его
46'
Миннесота Старс производит замену. Collin Martin уходит, и Коллен Уорнер заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Л-А Гэлакси производит замену. Bradford Jamieson уходит, и Ariel Lassiter заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Тьессон Джером получает желтую карточку.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дос Сантос Хонатан.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алессандрини Ромен.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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