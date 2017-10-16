- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Харьюн
1:0
30' ГолЭток Гаэль
62' Желтая карточкаВиртанен Томми
|
30'
1:0
62'
Состав команд
Ювяскюля
- Основной состав
- 22 Teppo Marttinen Вратарь
- 29 Оямаа Хиндрек Защитник
- 9 Эток Гаэль Нападающий
- 2 Matti Laehitie
- 4 Felix Gustavsson
- 16 Samu Suoraniemi
- 17 Saku Leppaenen
- 27 Sasa Jovovic
- 51 Томи Петреску
- 18 Honar Abdi
- 23 Patrick Poutiainen
- Запасные игроки
- 1 Jere Pyhaeranta Вратарь
- 26 Severi Vielma
- 28 Aatu Manninen
- 20 Samu Nieminen
- 14 Verneri Vaelimaa
- 10 Tommi Kari
- 13 Tuomas Koppelomaeki
- Главный тренер: Juha Pasoja
Мариехамн
- Основной состав
- 30 Нордквист Марк Вратарь
- 55 Да Крус Фриберг Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 2 Гранлунд Альбин Защитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 14 Петрович Габриэль Полузащитник
- 7 Виртанен Томми Полузащитник
- 9 Спэн Брайан Полузащитник
- 17 Сид Робин Нападающий
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вайкла Андреас Вратарь
- 8 Лююски Яни Защитник
- 20 Дафаа Энтони Полузащитник
- 88 Filip Hlupik
- 6 Petter Hemming
- Главный тренер: Peter Lundberg
Предыдущие игры
Ювяскюля (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 12.10.2017 Ювяскюля 0:0 Ильвес В
- 30.09.2017 РоПС 2:0 Ювяскюля В
- 25.09.2017 Ювяскюля 1:3 Интер Турку В
- 15.09.2017 ХИФК 1:1 Ювяскюля В
- 10.09.2017 Кеми Кингс 1:2 Ювяскюля В
- 07.09.2017 Ювяскюля 2:4 Лахти В
- 26.08.2017 СИК 0:4 Ювяскюля В
- 20.08.2017 Ювяскюля 0:4 ХИК В
- 13.08.2017 Ювяскюля 2:1 Кеми Кингс В
- 10.08.2017 КуПС 1:0 Ювяскюля В
- 05.08.2017 Ильвес 2:1 Ювяскюля В
- 31.07.2017 Ювяскюля 1:1 РоПС В
- 23.07.2017 ВПС 1:1 Ювяскюля В
- 16.07.2017 Ювяскюля 0:2 СИК В
- 08.07.2017 Интер Турку 4:0 Ювяскюля В
- 01.07.2017 Ювяскюля 1:3 Лахти В
- 21.06.2017 Ювяскюля 0:3 ХИФК В
- 18.06.2017 Мариехамн 2:1 Ювяскюля В
- 15.06.2017 ХИК 4:0 Ювяскюля В
- 03.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Ювяскюля В
Мариехамн (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 ХИК 1:0 Мариехамн В
- 17.09.2017 Мариехамн 3:2 Кеми Кингс В
- 12.09.2017 Мариехамн 2:1 Интер Турку В
- 08.09.2017 ХИФК 0:0 Мариехамн В
- 27.08.2017 Мариехамн 1:0 ВПС В
- 20.08.2017 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 14.08.2017 Мариехамн 2:1 КуПС В
- 10.08.2017 РоПС 3:0 Мариехамн В
- 06.08.2017 Мариехамн 0:0 СИК В
- 29.07.2017 Лахти 6:2 Мариехамн В
- 22.07.2017 Мариехамн 1:1 ХИФК В
- 19.07.2017 Легия 6:0 Мариехамн ЛЧ
- 12.07.2017 Мариехамн 0:3 Легия ЛЧ
- 07.07.2017 Мариехамн 2:2 Ильвес В
- 02.07.2017 ВПС 0:0 Мариехамн В
- 27.06.2017 Мариехамн 5:0 Интер Турку В
- 22.06.2017 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 18.06.2017 Мариехамн 2:1 Ювяскюля В
Последние игры между собой
Ювяскюля: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 10
Мариехамн: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 5
- 18.06.2017 Мариехамн 2:1 Ювяскюля Вейккауслига
- 08.04.2017 Мариехамн 5:2 Ювяскюля Вейккауслига
- 30.04.2014 Мариехамн 2:0 Ювяскюля Кубок Суоми
- 21.08.2013 Мариехамн 4:1 Ювяскюля Вейккауслига
- 16.06.2013 Ювяскюля 3:2 Мариехамн Вейккауслига
- 21.04.2013 Мариехамн 2:2 Ювяскюля Вейккауслига
- 01.10.2012 Ювяскюля 3:2 Мариехамн Вейккауслига
- 22.07.2012 Мариехамн 3:3 Ювяскюля Вейккауслига
- 16.05.2012 Ювяскюля 5:2 Мариехамн Вейккауслига
- 10.04.2012 Мариехамн 4:1 Ювяскюля Кубок Суоми
- 26.10.2011 Ювяскюля 2:0 Мариехамн Вейккауслига
- 21.08.2011 Мариехамн 2:2 Ювяскюля Вейккауслига
- 16.06.2011 Ювяскюля 2:1 Мариехамн Вейккауслига
- 27.09.2010 Мариехамн 3:2 Ювяскюля Вейккауслига
- 18.06.2010 Ювяскюля 0:2 Мариехамн Вейккауслига
- 04.10.2009 Мариехамн 3:1 Ювяскюля Вейккауслига
- 27.05.2009 Ювяскюля 0:2 Мариехамн Вейккауслига
- 14.03.2009 Ювяскюля 0:2 Мариехамн Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|31
|22
|7
|2
|73 - 12
|73
|2.
|КуПС
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|3.
|Ильвес
|31
|13
|11
|7
|37 - 35
|50
|4.
|Мариехамн
|0:1
|31
|12
|10
|9
|41 - 41
|46
|5.
|Лахти
|31
|11
|13
|7
|43 - 28
|46
|6.
|СИК
|31
|12
|7
|12
|35 - 45
|43
|7.
|РоПС
|31
|11
|6
|14
|40 - 46
|39
|8.
|Интер Турку
|4:1
|31
|10
|8
|13
|53 - 49
|38
|9.
|ВПС
|31
|8
|12
|11
|36 - 48
|36
|10.
|Кеми Кингс
|31
|8
|8
|15
|37 - 55
|32
|11.
|ХИФК
|1:4
|31
|6
|10
|15
|34 - 50
|28
|12.
|Ювяскюля
|1:0
|31
|5
|8
|18
|29 - 61
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Ювяскюля производит замену. Samu Suoraniemi уходит, и Severi Vielma заменяет его
78'
Ювяскюля производит замену. Томи Петреску уходит, и Aatu Manninen заменяет его
77'
Мариехамн производит замену. Эхалие Амос уходит, и Лююски Яни заменяет его
65'
Мариехамн производит замену. Виртанен Томми уходит, и Филип Хлупик заменяет его
62'
Виртанен Томми получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эток Гаэль.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Harjun stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация