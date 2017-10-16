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Стадион:
Ювяскюля
1:0
Конец матча
Мариехамн
0'
1:0
30' Гол
Эток Гаэль
62' Желтая карточка
Виртанен Томми
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Ювяскюля производит замену. Samu Suoraniemi уходит, и Severi Vielma заменяет его
78'
Ювяскюля производит замену. Томи Петреску уходит, и Aatu Manninen заменяет его
77'
Мариехамн производит замену. Эхалие Амос уходит, и Лююски Яни заменяет его
65'
Мариехамн производит замену. Виртанен Томми уходит, и Филип Хлупик заменяет его
Желтая карточка
62'
Виртанен Томми получает желтую карточку.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эток Гаэль.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Harjun stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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