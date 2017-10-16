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Стадион:
Интер Турку
4:1
Конец матча
ХИФК
0'
0:1
27' Гол
Пекка Сихвола
1:1
28' Гол
Фобер Жюльен
38' Желтая карточка
Lucas Garcia
54' Желтая карточка
Petros Kanakoudis
66' Желтая карточка
Esa Teraevae
77' Желтая карточка
Ристола Алекси
2:1
83' Гол в свои ворота
Esa Teraevae
3:1
88' Гол
Benjamin Kaellman
4:1
90' Гол
Ньябуйу Ги Касса
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ньябуйу Ги Касса.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Benjamin Kaellman.
86'
ХИФК производит замену. Эса Терявя уходит, и Matias Haenninen заменяет его
86'
ХИФК производит замену. Пекка Сихвола уходит, и Лассас Фредрик заменяет его
Описание гола
83'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Эса Терявя отправил мяч в свои ворота.

81'
ХИФК производит замену. Ристола Алекси уходит, и Анямеле Ннаэмека заменяет его
Желтая карточка
77'
Ристола Алекси получает желтую карточку.
75'
Интер Турку производит замену. Philip Njoku уходит, и Фурухольм Тимо заменяет его
69'
Интер Турку производит замену. Lucas Lopez Garcia уходит, и Мякитало Мика заменяет его
Желтая карточка
66'
Эса Терявя получает желтую карточку.
62'
Интер Турку производит замену. Канджи Макумба уходит, и Ньябуйу Ги Касса заменяет его
Желтая карточка
54'
Петрос Канакудис получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
38'
Lucas Lopez Garcia получает желтую карточку.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фобер Жюльен.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пекка Сихвола.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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