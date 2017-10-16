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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Веритас
4:1
Конец матча
0:1
27' ГолПекка Сихвола
1:1
28' ГолФобер Жюльен
38' Желтая карточкаLucas Garcia
54' Желтая карточкаPetros Kanakoudis
66' Желтая карточкаEsa Teraevae
77' Желтая карточкаРистола Алекси
2:1
83' Гол в свои воротаEsa Teraevae
3:1
88' ГолBenjamin Kaellman
4:1
90' ГолНьябуйу Ги Касса
|
27'
0:1
28'
1:1
38'
66'
77'
83'
2:1
88'
3:1
90'
4:1
Состав команд
Интер Турку
- Основной состав
- 12 Мойсандер Хенрик Вратарь
- 33 Варманен Тату Защитник
- 5 Мянтюля Теро Защитник
- 8 Ояла Мика Полузащитник
- 18 Фобер Жюльен Полузащитник
- 14 Канджи Макумба Нападающий
- 23 Lucas Garcia
- 7 Ari Nyman
- 25 Philip Njoku
- 6 Petros Kanakoudis
- 9 Benjamin Kaellman
- Запасные игроки
- 13 Aati Marttinen Вратарь
- 28 Мякитало Мика Защитник
- 29 Лехтонен Хенри Защитник
- 4 Энрике Алан Защитник
- 10 Ньябуйу Ги Касса Нападающий
- 15 Фурухольм Тимо Нападающий
- 3 Kosta Manev
- Главный тренер: Fabrizio Piccareta
ХИФК
- Основной состав
- 71 Carljohan Eriksson I Вратарь
- 6 Гела Чевдет Полузащитник
- 19 Ристола Алекси Нападающий
- 10 Мякеля Юхо Нападающий
- 23 Mika Vaeyrynen
- 13 Esa Teraevae
- 8 Jukka Halme
- 2 Nosh A Lody
- 4 Tommi Vesala
- 5 Tuukka Andberg
- 9 Пекка Сихвола
- Запасные игроки
- 1 Tomi Maanoja Вратарь
- 99 Форселль Микаэль Нападающий
- 22 Лассас Фредрик
- 27 Анямеле Ннаэмека
- 18 Matias Haenninen
- 11 Otto-Pekka Jurvainen
- 17 Jani Baeckman
- Главный тренер: Antti Muurinen
Предыдущие игры
Интер Турку (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
- 25.09.2017 Ювяскюля 1:3 Интер Турку В
- 18.09.2017 Интер Турку 1:6 Лахти В
- 12.09.2017 Мариехамн 2:1 Интер Турку В
- 07.09.2017 Интер Турку 2:2 Ильвес В
- 26.08.2017 РоПС 4:2 Интер Турку В
- 19.08.2017 Кеми Кингс 1:5 Интер Турку В
- 14.08.2017 Интер Турку 0:1 СИК В
- 10.08.2017 Лахти 1:0 Интер Турку В
- 04.08.2017 Интер Турку 3:0 ХИФК В
- 29.07.2017 Кеми Кингс 2:1 Интер Турку В
- 22.07.2017 Интер Турку 1:1 Ильвес В
- 16.07.2017 ВПС 3:2 Интер Турку В
- 08.07.2017 Интер Турку 4:0 Ювяскюля В
- 02.07.2017 Интер Турку 1:1 ХИК В
- 27.06.2017 Мариехамн 5:0 Интер Турку В
- 21.06.2017 Интер Турку 1:1 КуПС В
- 17.06.2017 РоПС 2:0 Интер Турку В
- 03.06.2017 СИК 0:3 Интер Турку В
ХИФК (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 12.10.2017 ХИФК 4:0 Кеми Кингс В
- 29.09.2017 ВПС 1:2 ХИФК В
- 24.09.2017 КуПС 3:2 ХИФК В
- 15.09.2017 ХИФК 1:1 Ювяскюля В
- 12.09.2017 ХИК 2:1 ХИФК В
- 08.09.2017 ХИФК 0:0 Мариехамн В
- 26.08.2017 Ильвес 2:1 ХИФК В
- 19.08.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 14.08.2017 Ильвес 4:3 ХИФК В
- 09.08.2017 ХИФК 2:1 ВПС В
- 04.08.2017 Интер Турку 3:0 ХИФК В
- 31.07.2017 ХИК 2:0 ХИФК В
- 22.07.2017 Мариехамн 1:1 ХИФК В
- 17.07.2017 ХИФК 1:4 КуПС В
- 08.07.2017 РоПС 2:2 ХИФК В
- 27.06.2017 Лахти 4:1 ХИФК В
- 21.06.2017 Ювяскюля 0:3 ХИФК В
- 17.06.2017 ХИФК 0:2 Кеми Кингс В
- 14.06.2017 ХИФК 0:2 СИК В
- 04.06.2017 ХИФК 0:1 Ильвес В
Последние игры между собой
Интер Турку: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
ХИФК: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
- 04.08.2017 Интер Турку 3:0 ХИФК Вейккауслига
- 27.05.2017 ХИФК 0:2 Интер Турку Вейккауслига
- 12.09.2016 Интер Турку 0:0 ХИФК Вейккауслига
- 12.06.2016 Интер Турку 1:0 ХИФК Вейккауслига
- 14.04.2016 ХИФК 1:2 Интер Турку Вейккауслига
- 15.02.2016 Интер Турку 2:1 ХИФК Кубок лиги
- 25.10.2015 ХИФК 2:0 Интер Турку Вейккауслига
- 22.06.2015 Интер Турку 3:1 ХИФК Вейккауслига
- 08.05.2015 ХИФК 2:1 Интер Турку Вейккауслига
- 26.04.2015 ХИФК 0:2 Интер Турку Кубок
- 07.02.2015 ХИФК 6:0 Интер Турку Кубок лиги
- 20.01.2015 Интер Турку 3:2 ХИФК Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|3:0
|31
|22
|7
|2
|73 - 12
|73
|2.
|КуПС
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|3.
|Ильвес
|31
|13
|11
|7
|37 - 35
|50
|4.
|Мариехамн
|0:1
|31
|12
|10
|9
|41 - 41
|46
|5.
|Лахти
|0:3
|31
|11
|13
|7
|43 - 28
|46
|6.
|СИК
|31
|12
|7
|12
|35 - 45
|43
|7.
|РоПС
|31
|11
|6
|14
|40 - 46
|39
|8.
|Интер Турку
|4:1
|31
|10
|8
|13
|53 - 49
|38
|9.
|ВПС
|31
|8
|12
|11
|36 - 48
|36
|10.
|Кеми Кингс
|31
|8
|8
|15
|37 - 55
|32
|11.
|ХИФК
|1:4
|31
|6
|10
|15
|34 - 50
|28
|12.
|Ювяскюля
|1:0
|31
|5
|8
|18
|29 - 61
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ньябуйу Ги Касса.
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Benjamin Kaellman.
86'
ХИФК производит замену. Эса Терявя уходит, и Matias Haenninen заменяет его
86'
ХИФК производит замену. Пекка Сихвола уходит, и Лассас Фредрик заменяет его
83'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Эса Терявя отправил мяч в свои ворота.
81'
ХИФК производит замену. Ристола Алекси уходит, и Анямеле Ннаэмека заменяет его
77'
Ристола Алекси получает желтую карточку.
75'
Интер Турку производит замену. Philip Njoku уходит, и Фурухольм Тимо заменяет его
69'
Интер Турку производит замену. Lucas Lopez Garcia уходит, и Мякитало Мика заменяет его
66'
Эса Терявя получает желтую карточку.
62'
Интер Турку производит замену. Канджи Макумба уходит, и Ньябуйу Ги Касса заменяет его
54'
Петрос Канакудис получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Lucas Lopez Garcia получает желтую карточку.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фобер Жюльен.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пекка Сихвола.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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