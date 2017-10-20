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  5. Серия A
Фламенго
4:1
Конец матча
Баия
0'
4' Желтая карточка
Виллиан Арао
12' Желтая карточка
Juninho Capixaba
24' Желтая карточка
Герреро Паоло
44' Желтая карточка
Диего Рибас
45' Желтая карточка
Rene Junior
47' Желтая карточка
Eduardo VI
50' Желтая карточка
Ewerthon VI
1:0
51' Гол
Ревер Умберто
68' Желтая карточка
Juan Blanko II
1:1
69' Пенальти
Мендоса Стивен
2:1
77' Гол
Ревер Умберто
3:1
85' Пенальти
Диего Рибас
4:1
87' Гол
Диего Рибас
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Фламенго производит замену. Диего Рибас уходит, и Ромуло Монтейро заменяет его
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Диего Рибас.
Описание гола
85'
Г О О О О О Л - Диего Рибас из команды Фламенго забивает пенальти
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ревер Умберто.
Описание гола
69'
Г О О О О О Л - Мендоса Стивен из команды Баия забивает пенальти

Желтая карточка
68'
Жуан получает желтую карточку.
66'
Баия производит замену. Ze Rafael уходит, и Аллионе Агустин заменяет его
66'
Фламенго производит замену. Герреро Паоло уходит, и Lucas Paqueta заменяет его
64'
Баия производит замену. Edigar Junio уходит, и Hernane заменяет его
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ревер Умберто.
Желтая карточка
50'
Кардосо Сильва Эвертон получает желтую карточку.
Желтая карточка
47'
Эдуардо получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Фламенго производит замену. Беррио Орландо уходит, и Рибейро Эвертон заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Rene Junior получает желтую карточку.
Желтая карточка
44'
Диего Рибас получает желтую карточку.
34'
Баия производит замену. Vinicius уходит, и Regis заменяет его
Желтая карточка
24'
Герреро Паоло получает желтую карточку.
Желтая карточка
12'
Juninho Capixaba получает желтую карточку.
Желтая карточка
4'
Виллиан Арао получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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