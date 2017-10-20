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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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4' Желтая карточкаВиллиан Арао
12' Желтая карточкаJuninho Capixaba
24' Желтая карточкаГерреро Паоло
44' Желтая карточкаДиего Рибас
45' Желтая карточкаRene Junior
47' Желтая карточкаEduardo VI
50' Желтая карточкаEwerthon VI
1:0
51' ГолРевер Умберто
68' Желтая карточкаJuan Blanko II
1:1
69' ПенальтиМендоса Стивен
2:1
77' ГолРевер Умберто
3:1
85' ПенальтиДиего Рибас
4:1
87' ГолДиего Рибас
|
4'
12'
24'
34'
44'
45'
47'
50'
51'
1:0
64'
68'
69'
1:1
77'
2:1
85'
3:1
87'
4:1
Состав команд
21
Para
I
35
Диего
Рибас
22
Ewerthon
VI
1
Jean
V
22
Eduardo
VI
19
Edson
III
23
Rene
Junior
18
Ze
Rafael
29
Vinicius
X
11
Edigar
Junio
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 4 Juan Blanko II Защитник
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 26 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 28 Беррио Орландо Полузащитник
- 35 Диего Рибас Полузащитник
- 22 Ewerthon VI Полузащитник
- 9 Герреро Паоло Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Alex Santana III Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 33 Rafael Vaz Защитник
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 47 Felipe Vizeu Нападающий
- 6 Rene III
- 39 Perez Martinez Lucas VII
- 17 Gabriel Paulista VI
Баия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Jean V Вратарь
- 22 Eduardo VI Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 36 Juninho Capixaba Защитник
- 19 Edson III Полузащитник
- 23 Rene Junior Полузащитник
- 18 Ze Rafael Полузащитник
- 29 Vinicius X Полузащитник
- 17 Мендоса Стивен Полузащитник
- 11 Edigar Junio Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Матеус Рейс Защитник
- 33 Андерсон Оливейра Полузащитник
- 15 Feijao Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 13 Матеус де Салес Полузащитник
- 30 Эдер Мартинс Нападающий
- 20 Regis I
- 2 Thiago Martins II
- 9 Hernane
- 5 Juninho V
- 16 Rodrigo Becao
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 15.10.2017 Шапекоэнсе 0:1 Фламенго СA
- 12.10.2017 Фламенго 1:1 Флуминенсе СA
- 03.10.2017 Понте-Прета 1:0 Фламенго СA
- 28.09.2017 Крузейро 0:0 Фламенго К
- 24.09.2017 Фламенго 1:1 Аваи СA
- 21.09.2017 Фламенго 4:0 Шапекоэнсе КС
- 17.09.2017 Фламенго 2:0 Спорт Ресифи СA
- 14.09.2017 Шапекоэнсе 0:0 Фламенго КС
- 11.09.2017 Ботафого 2:0 Фламенго СA
- 08.09.2017 Фламенго 1:1 Крузейро К
- 31.08.2017 Фламенго 1:1 Парана КСМР
- 27.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 24.08.2017 Фламенго 1:0 Ботафого К
- 20.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 17.08.2017 Ботафого 0:0 Фламенго К
- 13.08.2017 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго СA
- 10.08.2017 Фламенго 5:0 Палестино КС
- 06.08.2017 Фламенго 0:2 Витория СA
- 03.08.2017 Сантос 3:2 Фламенго СA
- 30.07.2017 Коринтианс 1:1 Фламенго СA
Баия (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 16.10.2017 Баия 2:0 Коринтианс СA
- 13.10.2017 Палмейрас 2:2 Баия СA
- 30.09.2017 Баия 1:1 Куритиба СA
- 25.09.2017 Баия 1:0 Гремио СA
- 18.09.2017 Крузейро 1:0 Баия СA
- 12.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Баия СA
- 27.08.2017 Баия 1:2 Ботафого СA
- 20.08.2017 Баия 3:0 Васко да Гама СA
- 14.08.2017 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Баия СA
- 06.08.2017 Баия 2:1 Сан-Паулу СA
- 03.08.2017 Шапекоэнсе 1:1 Баия СA
- 30.07.2017 Баия 1:3 Спорт Ресифи СA
- 23.07.2017 Сантос 3:0 Баия СA
- 20.07.2017 Атлетико Минейро 0:2 Баия СA
- 17.07.2017 Баия 1:1 Аваи СA
- 13.07.2017 Понте-Прета 0:3 Баия СA
- 09.07.2017 Баия 1:1 Флуминенсе СA
- 02.07.2017 Витория 0:0 Баия СA
- 26.06.2017 Баия 0:1 Фламенго СA
- 23.06.2017 Коринтианс 3:0 Баия СA
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Баия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 26.06.2017 Баия 0:1 Фламенго Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|29
|17
|8
|4
|39 - 18
|59
|2.
|Гремио
|29
|15
|5
|9
|42 - 23
|50
|3.
|Палмейрас
|29
|15
|5
|9
|43 - 30
|50
|4.
|Сантос
|29
|13
|11
|5
|31 - 20
|50
|5.
|Крузейро
|29
|13
|8
|8
|35 - 25
|47
|6.
|Фламенго
|29
|12
|10
|7
|40 - 27
|46
|7.
|Ботафого
|29
|12
|8
|9
|37 - 31
|44
|8.
|Васко да Гама
|29
|12
|6
|11
|30 - 38
|42
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|10
|8
|11
|35 - 36
|38
|10.
|Атлетико Минейро
|29
|10
|8
|11
|33 - 35
|38
|11.
|Флуминенсе
|29
|9
|11
|9
|39 - 38
|38
|12.
|Шапекоэнсе
|29
|10
|5
|14
|34 - 43
|35
|13.
|Баия
|29
|9
|8
|12
|37 - 39
|35
|14.
|Спорт Ресифи
|29
|9
|8
|12
|35 - 41
|35
|15.
|Сан-Паулу
|29
|9
|7
|13
|37 - 42
|34
|16.
|Витория
|29
|9
|6
|14
|37 - 45
|33
|17.
|Понте-Прета
|29
|8
|8
|13
|29 - 38
|32
|18.
|Куритиба
|29
|8
|7
|14
|27 - 37
|31
|19.
|Аваи
|29
|7
|10
|12
|18 - 34
|31
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|29
|7
|5
|17
|28 - 46
|26
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Фламенго производит замену. Диего Рибас уходит, и Ромуло Монтейро заменяет его
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Диего Рибас.
85'
Г О О О О О Л - Диего Рибас из команды Фламенго забивает пенальти
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ревер Умберто.
69'
Г О О О О О Л - Мендоса Стивен из команды Баия забивает пенальти
68'
Жуан получает желтую карточку.
66'
Баия производит замену. Ze Rafael уходит, и Аллионе Агустин заменяет его
66'
Фламенго производит замену. Герреро Паоло уходит, и Lucas Paqueta заменяет его
64'
Баия производит замену. Edigar Junio уходит, и Hernane заменяет его
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ревер Умберто.
50'
Кардосо Сильва Эвертон получает желтую карточку.
47'
Эдуардо получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Фламенго производит замену. Беррио Орландо уходит, и Рибейро Эвертон заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Rene Junior получает желтую карточку.
44'
Диего Рибас получает желтую карточку.
24'
Герреро Паоло получает желтую карточку.
12'
Juninho Capixaba получает желтую карточку.
4'
Виллиан Арао получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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