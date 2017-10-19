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2:3
Конец матча
1:0
9' ГолВалдивия Вандерсон
1:1
30' ГолВеллингтон Паулиста
38' Желтая карточкаДуглас Силва
1:2
42' ГолКантерос Гектор
46' Желтая карточкаMendes Elias II
50' Вторая желтая карточкаMendes Elias II
57' Желтая карточкаРоджер Бернардо
2:2
67' ГолFred II
74' Желтая карточкаМойзес
2:3
80' ГолАнтонио Луис
90' Желтая карточкаДуглас Гролли
|
9'
1:0
30'
1:1
38'
42'
1:2
46'
50'
57'
67'
2:2
74'
80'
2:3
90'
Состав команд
10
Касарес
Хуан
9
Fred
II
93
Жандрей
16
Дуглас
Силва
11
Антонио
Луис
5
Мойзес
17
Артур
IV
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 26 Сантана Фелипе Защитник
- 30 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 85 Роджер Бернардо Полузащитник
- 8 Mendes Elias II Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 7 Robson de Souza I Полузащитник
- 20 Валдивия Вандерсон Полузащитник
- 9 Fred II Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Уилсон Вратарь
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 36 Gleison Защитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 92 Marlone Полузащитник
- 25 Yago Полузащитник
- 13 Моура Рафаэл Нападающий
- 99 Claytinho
- 29 Alex VII
- 23 Matheus Mancini
- 14 Mansur
- Главный тренер: Кульпи Левир
Шапекоэнсе 4-1-4-1
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 22 Аподи Диаллиссон Защитник
- 16 Дуглас Силва Защитник
- 14 Бруно Фабрисио Защитник
- 6 Рейналдо Мануэл Защитник
- 55 Амарал Виллиам Полузащитник
- 11 Антонио Луис Полузащитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 5 Мойзес Полузащитник
- 17 Артур IV Полузащитник
- 9 Веллингтон Паулиста Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Курзел Элиас Вратарь
- 26 Ренан Диего Защитник
- 3 Дуглас Гролли Защитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 25 Минеро Лукас Полузащитник
- 28 Русшел Алан Полузащитник
- 30 Ненем Полузащитник
- 33 Маркес Лукас Полузащитник
- 7 Пенилья Кристиан Нападающий
- 10 Де Мело Тулио Нападающий
- 40 Сейяс Луис
- 31 Dodô II
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 15.10.2017 Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 12.10.2017 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 05.10.2017 Лондрина ЕК 0:0 Атлетико Минейро КСМР
- 02.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро СA
- 25.09.2017 Атлетико Минейро 1:3 Витория СA
- 17.09.2017 Аваи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 09.09.2017 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас СA
- 03.09.2017 Атлетико Минейро 1:0 Парана КСМР
- 31.08.2017 Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро КСМР
- 27.08.2017 Понте-Прета 1:2 Атлетико Минейро СA
- 22.08.2017 Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро СA
- 13.08.2017 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго СA
- 10.08.2017 Атлетико Минейро 0:0 Вильстерман КЛ
- 06.08.2017 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
- 03.08.2017 Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс СA
- 30.07.2017 Куритиба 0:2 Атлетико Минейро СA
- 27.07.2017 Ботафого 3:0 Атлетико Минейро К
- 24.07.2017 Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама СA
- 20.07.2017 Атлетико Минейро 0:2 Баия СA
- 16.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Атлетико Минейро СA
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 15.10.2017 Шапекоэнсе 0:1 Фламенго СA
- 12.10.2017 Ботафого 2:1 Шапекоэнсе СA
- 30.09.2017 Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе СA
- 24.09.2017 Шапекоэнсе 1:0 Понте-Прета СA
- 21.09.2017 Фламенго 4:0 Шапекоэнсе КС
- 17.09.2017 Гремио 0:1 Шапекоэнсе СA
- 14.09.2017 Шапекоэнсе 0:0 Фламенго КС
- 11.09.2017 Шапекоэнсе 1:2 Крузейро СA
- 01.09.2017 Рома 4:1 Шапекоэнсе ТМК
- 28.08.2017 Аваи 1:0 Шапекоэнсе СA
- 24.08.2017 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс СA
- 21.08.2017 Палмейрас 0:2 Шапекоэнсе СA
- 15.08.2017 Урава Редс 1:0 Шапекоэнсе КБС
- 07.08.2017 Барселона 5:0 Шапекоэнсе ТМК
- 06.08.2017 Куритиба 2:0 Шапекоэнсе СA
- 03.08.2017 Шапекоэнсе 1:1 Баия СA
- 30.07.2017 Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 26.07.2017 Шапекоэнсе 1:0 Дефенса и Хустисия КС
- 22.07.2017 Витория 1:2 Шапекоэнсе СA
- 20.07.2017 Сантос 1:0 Шапекоэнсе СA
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Шапекоэнсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
- 26.06.2017 Шапекоэнсе 0:1 Атлетико Минейро Серия A
- 02.03.2017 Шапекоэнсе 2:2 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио
- 11.12.2016 Шапекоэнсе 3:0 Атлетико Минейро Серия A
- 09.08.2016 Атлетико Минейро 3:1 Шапекоэнсе Серия A
- 06.12.2015 Атлетико Минейро 3:0 Шапекоэнсе Серия A
- 17.08.2015 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|29
|17
|8
|4
|39 - 18
|59
|2.
|Гремио
|29
|15
|5
|9
|42 - 23
|50
|3.
|Сантос
|28
|13
|10
|5
|30 - 19
|49
|4.
|Палмейрас
|28
|14
|5
|9
|41 - 30
|47
|5.
|Крузейро
|29
|13
|8
|8
|35 - 25
|47
|6.
|Ботафого
|29
|12
|8
|9
|37 - 31
|44
|7.
|Фламенго
|28
|11
|10
|7
|36 - 26
|43
|8.
|Васко да Гама
|29
|12
|6
|11
|30 - 38
|42
|9.
|Атлетико Минейро
|29
|10
|8
|11
|33 - 35
|38
|10.
|Флуминенсе
|29
|9
|11
|9
|39 - 38
|38
|11.
|Баия
|28
|9
|8
|11
|36 - 35
|35
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|9
|8
|11
|32 - 34
|35
|13.
|Шапекоэнсе
|29
|10
|5
|14
|34 - 43
|35
|14.
|Спорт Ресифи
|28
|9
|7
|12
|34 - 40
|34
|15.
|Сан-Паулу
|29
|9
|7
|13
|37 - 42
|34
|16.
|Витория
|28
|9
|6
|13
|35 - 42
|33
|17.
|Понте-Прета
|28
|8
|8
|12
|29 - 36
|32
|18.
|Куритиба
|29
|8
|7
|14
|27 - 37
|31
|19.
|Аваи
|29
|7
|10
|12
|18 - 34
|31
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|29
|7
|5
|17
|28 - 46
|26
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Дуглас Гролли получает желтую карточку.
84'
Шапекоэнсе производит замену. Амарал Виллиам уходит, и Минеро Лукас заменяет его
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Антонио Луис.
78'
Шапекоэнсе производит замену. Мойзес уходит, и Соуза Сантос Эликарлос заменяет его
74'
Мойзес получает желтую карточку.
73'
Атлетико Минейро производит замену. Валдивия Вандерсон уходит, и Yago заменяет его
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фред.
59'
Атлетико Минейро производит замену. Роджер Бернардо уходит, и Отеро Ромуло заменяет его
57'
Роджер Бернардо получает желтую карточку.
56'
Шапекоэнсе производит замену. Дуглас Силва уходит, и Дуглас Гролли заменяет его
53'
Атлетико Минейро производит замену. Касарес Хуан уходит, и Варкен Адилсон заменяет его
50'
Элиас Мендес Триндаде получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
46'
Элиас Мендес Триндаде получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кантерос Гектор.
38'
Дуглас Силва получает желтую карточку.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Веллингтон Паулиста.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валдивия Вандерсон.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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