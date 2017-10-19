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Атлетико Минейро
2:3
Конец матча
Шапекоэнсе
0'
1:0
9' Гол
Валдивия Вандерсон
1:1
30' Гол
Веллингтон Паулиста
38' Желтая карточка
Дуглас Силва
1:2
42' Гол
Кантерос Гектор
46' Желтая карточка
Mendes Elias II
50' Вторая желтая карточка
Mendes Elias II
57' Желтая карточка
Роджер Бернардо
2:2
67' Гол
Fred II
74' Желтая карточка
Мойзес
2:3
80' Гол
Антонио Луис
90' Желтая карточка
Дуглас Гролли
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Дуглас Гролли получает желтую карточку.
84'
Шапекоэнсе производит замену. Амарал Виллиам уходит, и Минеро Лукас заменяет его
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Антонио Луис.
78'
Шапекоэнсе производит замену. Мойзес уходит, и Соуза Сантос Эликарлос заменяет его
Желтая карточка
74'
Мойзес получает желтую карточку.

73'
Атлетико Минейро производит замену. Валдивия Вандерсон уходит, и Yago заменяет его
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фред.
59'
Атлетико Минейро производит замену. Роджер Бернардо уходит, и Отеро Ромуло заменяет его
Желтая карточка
57'
Роджер Бернардо получает желтую карточку.
56'
Шапекоэнсе производит замену. Дуглас Силва уходит, и Дуглас Гролли заменяет его
53'
Атлетико Минейро производит замену. Касарес Хуан уходит, и Варкен Адилсон заменяет его
50'
Элиас Мендес Триндаде получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Элиас Мендес Триндаде получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кантерос Гектор.
Желтая карточка
38'
Дуглас Силва получает желтую карточку.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Веллингтон Паулиста.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валдивия Вандерсон.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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