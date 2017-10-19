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0:1
Первый тайм: 16'
0:1
4' ГолRibamar
|
4'
0:1
Состав команд
23
Caique
IV
35
Caique
40
Ramon
XII
77
Yago
I
27
David
VI
10
Гедос
Фелипе
9
Ribamar
Витория 4-3-3
- Основной состав
- 23 Caique IV Вратарь
- 35 Caique Защитник
- 3 Wallace I Защитник
- 40 Ramon XII Защитник
- 16 Жуниньо Эванилдо Защитник
- 77 Yago I Полузащитник
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 7 Коррея Уйллиан Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Нападающий
- 22 Santiago Trellez Viveros Нападающий
- 27 David VI Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Bruno Anjos Защитник
- 4 Алан Коста Защитник
- 6 Жеферсон Серкейро Защитник
- 11 Шавьер Клейтон Полузащитник
- 21 Сантос Рене Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- 29 Patric II
- 28 Fred III
- 8 Carlos Eduardo IV
- 14 Jose Welison
- 12 Роналдо
- 70 Danilinho I
Атлетико Паранаэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Вевертон Перейра Вратарь
- 2 Jonatan VII Защитник
- 25 Wanderson VIII Защитник
- 44 Thiago Heleno Защитник
- 8 Sidcley Ferreira Защитник
- 3 Лучо Гонсалес Полузащитник
- 21 Павес Эстебан Полузащитник
- 77 Douglas Coutinho Полузащитник
- 10 Гедос Фелипе Полузащитник
- 17 Guilherme XIV Полузащитник
- 9 Ribamar Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Лео Леонардо Вратарь
- 87 Фабрисио III Защитник
- 27 Ivaldo Защитник
- 97 Nicolas Vichiatto Защитник
- 4 Cleberson Защитник
- 20 Matheus Rossetto Полузащитник
- 91 Honorato Ederson I
- 39 Bruno Moura
- 6 Eduardo XVII
- 23 Lucas Fernandes III
- 92 Pablo I
- 55 Matheus Anjos
Предыдущие игры
Витория (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 17.10.2017 Сантос 2:2 Витория СA
- 12.10.2017 Витория 1:2 Спорт Ресифи СA
- 01.10.2017 Ботафого 2:3 Витория СA
- 25.09.2017 Атлетико Минейро 1:3 Витория СA
- 17.09.2017 Витория 1:2 Сан-Паулу СA
- 10.09.2017 Витория 2:2 Флуминенсе СA
- 29.08.2017 Куритиба 0:1 Витория СA
- 19.08.2017 Коринтианс 0:1 Витория СA
- 13.08.2017 Витория 0:1 Аваи СA
- 06.08.2017 Фламенго 0:2 Витория СA
- 03.08.2017 Витория 3:1 Понте-Прета СA
- 31.07.2017 Крузейро 0:0 Витория СA
- 22.07.2017 Витория 1:2 Шапекоэнсе СA
- 20.07.2017 Витория 1:3 Гремио СA
- 16.07.2017 Палмейрас 4:2 Витория СA
- 13.07.2017 Витория 1:4 Васко да Гама СA
- 08.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Витория СA
- 02.07.2017 Витория 0:0 Баия СA
- 25.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Витория СA
- 22.06.2017 Витория 0:2 Сантос СA
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 15.10.2017 Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 12.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 02.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро СA
- 24.09.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 17.09.2017 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 10.09.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Куритиба СA
- 27.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 20.08.2017 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 14.08.2017 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Баия СA
- 11.08.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе КЛ
- 06.08.2017 Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 04.08.2017 Атлетико Паранаэнсе 5:0 Аваи СA
- 01.08.2017 Васко да Гама 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 28.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Гремио К
- 24.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Понте-Прета СA
- 21.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого СA
- 16.07.2017 Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе СA
- 13.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Крузейро СA
- 09.07.2017 Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Сантос КЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|29
|17
|8
|4
|39 - 18
|59
|2.
|Гремио
|29
|15
|5
|9
|42 - 23
|50
|3.
|Сантос
|28
|13
|10
|5
|30 - 19
|49
|4.
|Палмейрас
|0:0
|29
|14
|6
|9
|41 - 30
|48
|5.
|Крузейро
|29
|13
|8
|8
|35 - 25
|47
|6.
|Ботафого
|29
|12
|8
|9
|37 - 31
|44
|7.
|Фламенго
|28
|11
|10
|7
|36 - 26
|43
|8.
|Васко да Гама
|29
|12
|6
|11
|30 - 38
|42
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|29
|10
|8
|11
|33 - 34
|38
|10.
|Атлетико Минейро
|29
|10
|8
|11
|33 - 35
|38
|11.
|Флуминенсе
|29
|9
|11
|9
|39 - 38
|38
|12.
|Баия
|28
|9
|8
|11
|36 - 35
|35
|13.
|Шапекоэнсе
|29
|10
|5
|14
|34 - 43
|35
|14.
|Спорт Ресифи
|28
|9
|7
|12
|34 - 40
|34
|15.
|Сан-Паулу
|29
|9
|7
|13
|37 - 42
|34
|16.
|Витория
|0:1
|29
|9
|6
|14
|35 - 43
|33
|17.
|Понте-Прета
|0:0
|29
|8
|9
|12
|29 - 36
|33
|18.
|Куритиба
|29
|8
|7
|14
|27 - 37
|31
|19.
|Аваи
|29
|7
|10
|12
|18 - 34
|31
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|29
|7
|5
|17
|28 - 46
|26
Первый тайм
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ribamar.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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