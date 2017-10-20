Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
3:0
Второй тайм: 70'
1:0
15' ГолТарделли Диего
2:0
38' ПенальтиСиссе Паписс
3:0
61' ГолJingdao Jin
Второй тайм
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
68'
Xinghan Wu наказан за толчок Chenglin Li
68'
68'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
67'
Shuai Yang выбил мяч на угловой.
67'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
67'
67'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
64'
Jingdao Jin возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Jingdao Jin получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
62'
Jingdao Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Тарделли Диего сделал результативную передачу.
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jingdao Jin записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
61'
61'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
61'
61'
Женг Женг выбил мяч на угловой.
60'
Тактическая замена. Binbin Liu уходит с поля и его заменяет Jingdao Jin
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
59'
59'
58'
Chenglin Li наказан за толчок Далэй Ван
58'
58'
Songyi Li выбил мяч на угловой.
57'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес
57'
57'
57'
Дай Лин выбил мяч на угловой.
57'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает навес
56'
Ванг Тонг наказан за толчок Санг Йифей
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
55'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
53'
53'
Xinghan Wu возвращается на поле, всё в порядке.
53'
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Xinghan Wu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
52'
Xinghan Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Ши Ксиаотиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
51'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
49'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Уджа Энтони получил травму и заменен. Hao Wang выходит на поле.
47'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает подножку. Жил Карлос заработал фол.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Уджа Энтони получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Янг Ю заработал фол.
46'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Songyi Li
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
48'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин в офсайде
48'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Бумаль Оливье заработал фол.
47'
47'
Тарделли Диего на финте ушёл от оппонента.
47'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
45'
Binbin Liu нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
44'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес
44'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с правого угла.
44'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Дай Лин возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Дай Лин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Дай Лин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Shangkun Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Chenglin Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
40'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
39'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
38'
Г О О О О О Л - Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн забивает пенальти
37'
ПЕНАЛЬТИ! – Chenglin Li серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Xinghan Wu заработал пенальти для своей команды
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
35'
33'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
33'
Yanjun Zhang получил травму и заменен. Chenglin Li выходит на поле.
33'
Жил Карлос наказан за толчок Shuai Yang
32'
32'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Yanjun Zhang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
31'
Yanjun Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
28'
Xinghan Wu наказан за толчок Yanjun Zhang
27'
Shuai Yang из команды Ляонин Хувин отвел угрозу отличным подкатом
27'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
26'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
26'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
23'
23'
Xinghan Wu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
21'
21'
21'
21'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает подножку. Binbin Liu заработал фол.
20'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин. Это Ванг Тонг заработал фол.
19'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Жанг Йе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Женг Женг заработал фол.
17'
Санг Йифей нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Yanjun Zhang заработал фол.
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Тарделли Диего!
15'
Тарделли Диего оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
15'
Лукимья-Мулонготи Ассани ошибается в защите.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
14'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес
14'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес
14'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
После дальнего удара, который нанес Тарделли Диего мяч отбит вратарем
13'
Shuai Yang из команды Ляонин Хувин остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
12'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
9'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
9'
Лукимья-Мулонготи Ассани выбил мяч на угловой.
9'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
8'
7'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
6'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Тарделли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
После дальнего удара, который нанес Бумаль Оливье мяч отбит вратарем
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
3'
Сиссе Паписс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
3'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня высокая влажность.
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ляонин Хувин". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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