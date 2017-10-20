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Стадион:
Шаньдун Лунэн
3:0
Второй тайм: 70'
Ляонин Хувин
0'
1:0
15' Гол
Тарделли Диего
2:0
38' Пенальти
Сиссе Паписс
3:0
61' Гол
Jingdao Jin
70'
Второй тайм
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Фол, нарушение
68'
Xinghan Wu наказан за толчок Chenglin Li
68'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
68'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
67'
Shuai Yang выбил мяч на угловой.
67'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
67'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
67'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Травма, повреждение
64'
Jingdao Jin возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
64'
Jingdao Jin получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
62'
Jingdao Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Тарделли Диего сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jingdao Jin записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
61'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
61'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
61'
Женг Женг выбил мяч на угловой.
60'
Тактическая замена. Binbin Liu уходит с поля и его заменяет Jingdao Jin
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
60'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
59'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Фол, нарушение
58'
Chenglin Li наказан за толчок Далэй Ван
Угловой
58'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
58'
Songyi Li выбил мяч на угловой.
57'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес
57'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
57'
Дай Лин выбил мяч на угловой.
57'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
56'
Ванг Тонг наказан за толчок Санг Йифей
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
53'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
Травма, повреждение
53'
Xinghan Wu возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
53'
Xinghan Wu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
52'
Xinghan Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
52'
Ши Ксиаотиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
50'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Уджа Энтони получил травму и заменен. Hao Wang выходит на поле.
Фол, нарушение
47'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает подножку. Жил Карлос заработал фол.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Уджа Энтони получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
46'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Янг Ю заработал фол.
46'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Songyi Li
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
48'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин в офсайде
48'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Бумаль Оливье заработал фол.
47'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Тарделли Диего на финте ушёл от оппонента.
47'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
45'
Binbin Liu нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
44'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Угловой
44'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с правого угла.
44'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Травма, повреждение
43'
Дай Лин возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Дай Лин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
41'
Дай Лин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Shangkun Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
41'
Chenglin Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
40'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
39'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
Описание гола
38'
Г О О О О О Л - Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн забивает пенальти
Фол, нарушение
37'
ПЕНАЛЬТИ! – Chenglin Li серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Xinghan Wu заработал пенальти для своей команды
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Фол, нарушение
33'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
33'
Yanjun Zhang получил травму и заменен. Chenglin Li выходит на поле.
Фол, нарушение
33'
Жил Карлос наказан за толчок Shuai Yang
32'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
32'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Yanjun Zhang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
31'
Yanjun Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
29'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
Фол, нарушение
28'
Xinghan Wu наказан за толчок Yanjun Zhang
27'
Shuai Yang из команды Ляонин Хувин отвел угрозу отличным подкатом
27'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
26'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
23'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
23'
Xinghan Wu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
21'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
21'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
20'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает подножку. Binbin Liu заработал фол.
20'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
20'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин. Это Ванг Тонг заработал фол.
19'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
19'
Жанг Йе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
18'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Женг Женг заработал фол.
17'
Санг Йифей нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
17'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Yanjun Zhang заработал фол.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Тарделли Диего!
15'
Тарделли Диего оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
15'
Лукимья-Мулонготи Ассани ошибается в защите.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес
14'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес
14'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
После дальнего удара, который нанес Тарделли Диего мяч отбит вратарем
13'
Shuai Yang из команды Ляонин Хувин остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
12'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
9'
Лукимья-Мулонготи Ассани выбил мяч на угловой.
9'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
6'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Тарделли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
После дальнего удара, который нанес Бумаль Оливье мяч отбит вратарем
5'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
5'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
3'
Сиссе Паписс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
3'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
1'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня высокая влажность.
1'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ляонин Хувин". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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