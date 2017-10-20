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Стадион: Хиеталахти
12' Желтая карточкаЮха Хакола
0:1
13' ПенальтиАниер Хенри
1:1
28' ГолКленнон Андре
50' Желтая карточкаВахтера Йонас
59' Желтая карточкаМорриссей Стивен
71' Желтая карточкаХертси Лооренц
84' Красная карточкаIgor Jovanovic
2:1
90' ГолСтрандваль Себастьян
90' Желтая карточкаСтрандваль Себастьян
90' Желтая карточкаЛахти Тими
|
12'
13'
0:1
28'
1:1
50'
59'
71'
84'
90'
2:1
90'
Состав команд
ВПС
- Основной состав
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 5 Вийтикко Микко Защитник
- 20 Лампи Вели Защитник
- 3 Коскимаа Вилле Защитник
- 15 Левянен Йонас Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 4 Энгстрем Йеспер Полузащитник
- 18 Кленнон Андре Нападающий
- 17 Вахтера Йонас Нападающий
- 7 Юха Хакола Нападающий
- 16 Aatu Laatikainen
- Запасные игроки
- 12 Волотинен Саму Вратарь
- 14 Юргенсон Маркус Защитник
- 2 Лахти Тими Защитник
- 19 Сохна Эбрима Полузащитник
- 10 Морриссей Стивен Нападающий
- 11 Thomas Haas
- 13 Болинг Ким
- Главный тренер: Petri Vuorinen
Лахти
- Основной состав
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 6 Кярккяйнен Пюрю Защитник
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 22 Хертси Лооренц Полузащитник
- 15 Хассан Сисей Полузащитник
- 10 Хельмке Хендрик Полузащитник
- 9 Стениу Сантуш Полузащитник
- 14 Аниер Хенри Нападающий
- 21 Симоновски Марко Нападающий
- 5 Igor Jovanovic
- Запасные игроки
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 28 Oskari Kekkonen
- 20 Irfan Sadik
- 16 Santeri Hostikka
- 7 Fareed Sadat
- 31 Joona Tiainen
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
Предыдущие игры
ВПС (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
- 29.09.2017 ВПС 1:2 ХИФК В
- 24.09.2017 Кеми Кингс 1:1 ВПС В
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС В
- 11.09.2017 СИК 2:1 ВПС В
- 08.09.2017 ВПС 0:3 ХИК В
- 27.08.2017 Мариехамн 1:0 ВПС В
- 20.08.2017 ВПС 1:1 Ильвес В
- 14.08.2017 ВПС 0:2 Лахти В
- 09.08.2017 ХИФК 2:1 ВПС В
- 06.08.2017 ВПС 3:3 Кеми Кингс В
- 29.07.2017 Ильвес 0:0 ВПС В
- 23.07.2017 ВПС 1:1 Ювяскюля В
- 20.07.2017 ВПС 2:1 Брондбю ЛЕ
- 16.07.2017 ВПС 3:2 Интер Турку В
- 13.07.2017 Брондбю 2:0 ВПС ЛЕ
- 06.07.2017 Олимпия Любляна 0:1 ВПС ЛЕ
- 02.07.2017 ВПС 0:0 Мариехамн В
- 29.06.2017 ВПС 1:0 Олимпия Любляна ЛЕ
Лахти (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 18.09.2017 Интер Турку 1:6 Лахти В
- 11.09.2017 Лахти 1:1 КуПС В
- 07.09.2017 Ювяскюля 2:4 Лахти В
- 26.08.2017 Лахти 0:1 Кеми Кингс В
- 19.08.2017 СИК 1:0 Лахти В
- 14.08.2017 ВПС 0:2 Лахти В
- 10.08.2017 Лахти 1:0 Интер Турку В
- 06.08.2017 ХИК 0:0 Лахти В
- 29.07.2017 Лахти 6:2 Мариехамн В
- 22.07.2017 КуПС 2:2 Лахти В
- 16.07.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 04.07.2017 Лахти 1:0 Кеми Кингс В
- 01.07.2017 Ювяскюля 1:3 Лахти В
- 27.06.2017 Лахти 4:1 ХИФК В
- 21.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Лахти В
- 16.06.2017 Лахти 0:0 Ильвес В
Последние игры между собой
ВПС: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Лахти: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 14.08.2017 ВПС 0:2 Лахти Вейккауслига
- 03.06.2017 Лахти 0:0 ВПС Вейккауслига
- 23.10.2016 ВПС 0:1 Лахти Вейккауслига
- 08.07.2016 ВПС 1:0 Лахти Вейккауслига
- 28.04.2016 Лахти 4:0 ВПС Вейккауслига
- 26.08.2015 ВПС 3:1 Лахти Вейккауслига
- 16.08.2015 Лахти 0:0 ВПС Вейккауслига
- 17.06.2015 ВПС 2:0 Лахти Вейккауслига
- 10.08.2014 Лахти 4:1 ВПС Вейккауслига
- 03.08.2014 ВПС 1:3 Лахти Вейккауслига
- 08.06.2014 Лахти 1:1 ВПС Вейккауслига
- 16.04.2014 ВПС 0:1 Лахти Кубок Суоми
- 11.08.2013 ВПС 3:1 Лахти Вейккауслига
- 31.07.2013 ВПС 0:3 Лахти Вейккауслига
- 13.06.2013 Лахти 0:2 ВПС Вейккауслига
- 14.09.2012 ВПС 1:3 Лахти Вейккауслига
- 28.06.2012 ВПС 0:1 Лахти Вейккауслига
- 22.04.2012 ВПС 2:1 Лахти Вейккауслига
- 27.09.2010 Лахти 2:1 ВПС Вейккауслига
- 21.06.2010 ВПС 1:1 Лахти Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|32
|23
|7
|2
|76 - 13
|76
|2.
|КуПС
|32
|15
|8
|9
|48 - 35
|53
|3.
|Ильвес
|32
|14
|11
|7
|38 - 35
|53
|4.
|Мариехамн
|32
|13
|10
|9
|44 - 41
|49
|5.
|Лахти
|32
|11
|13
|8
|44 - 30
|46
|6.
|СИК
|32
|12
|8
|12
|37 - 47
|44
|7.
|РоПС
|32
|11
|6
|15
|40 - 49
|39
|8.
|ВПС
|32
|9
|12
|11
|38 - 49
|39
|9.
|Интер Турку
|32
|10
|8
|14
|54 - 52
|38
|10.
|Кеми Кингс
|32
|8
|8
|16
|37 - 56
|32
|11.
|ХИФК
|32
|6
|11
|15
|36 - 52
|29
|12.
|Ювяскюля
|32
|5
|8
|19
|30 - 63
|23
Второй тайм
90'
Лахти Тими получает желтую карточку.
90'
Страндваль Себастьян получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Страндваль Себастьян.
89'
Лахти производит замену. Хельмке Хендрик уходит, и Кунингас Микко заменяет его
84'
УДАЛЕНИЕ! Игорь Йованович получил жёлтую карточку и покинул поле.
82'
ВПС производит замену. Коскимаа Вилле уходит, и Лахти Тими заменяет его
77'
ВПС производит замену. Лампи Вели уходит, и Юргенсон Маркус заменяет его
76'
Лахти производит замену. Хертси Лооренц уходит, и Fareed Sadat заменяет его
76'
Лахти производит замену. Stenio уходит, и Santeri Hostikka заменяет его
71'
Хертси Лооренц получает желтую карточку.
59'
Морриссей Стивен получает желтую карточку.
57'
ВПС производит замену. Кленнон Андре уходит, и Морриссей Стивен заменяет его
50'
Вахтера Йонас получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кленнон Андре.
13'
Г О О О О О Л - Аниер Хенри из команды Лахти забивает пенальти
12'
Юха Хакола получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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