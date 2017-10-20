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Стадион:
ВПС
2:1
Конец матча
Лахти
0'
12' Желтая карточка
Юха Хакола
0:1
13' Пенальти
Аниер Хенри
1:1
28' Гол
Кленнон Андре
50' Желтая карточка
Вахтера Йонас
59' Желтая карточка
Морриссей Стивен
71' Желтая карточка
Хертси Лооренц
84' Красная карточка
Igor Jovanovic
2:1
90' Гол
Страндваль Себастьян
90' Желтая карточка
Страндваль Себастьян
90' Желтая карточка
Лахти Тими
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Лахти Тими получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Страндваль Себастьян получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Страндваль Себастьян.
89'
Лахти производит замену. Хельмке Хендрик уходит, и Кунингас Микко заменяет его
84'
УДАЛЕНИЕ! Игорь Йованович получил жёлтую карточку и покинул поле.

82'
ВПС производит замену. Коскимаа Вилле уходит, и Лахти Тими заменяет его
77'
ВПС производит замену. Лампи Вели уходит, и Юргенсон Маркус заменяет его
76'
Лахти производит замену. Хертси Лооренц уходит, и Fareed Sadat заменяет его
76'
Лахти производит замену. Stenio уходит, и Santeri Hostikka заменяет его
Желтая карточка
71'
Хертси Лооренц получает желтую карточку.
Желтая карточка
59'
Морриссей Стивен получает желтую карточку.
57'
ВПС производит замену. Кленнон Андре уходит, и Морриссей Стивен заменяет его
Желтая карточка
50'
Вахтера Йонас получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кленнон Андре.
Описание гола
13'
Г О О О О О Л - Аниер Хенри из команды Лахти забивает пенальти
Желтая карточка
12'
Юха Хакола получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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