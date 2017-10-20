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Стадион: Telia 5G-areena
0:1
11' ГолBilly Ions
0:2
32' ГолBilly Ions
77' Желтая карточкаEsa Teraevae
81' Желтая карточкаМалоло Обед
1:2
82' ГолФорселль Микаэль
2:2
90' ГолФорселль Микаэль
|
11'
0:1
32'
0:2
77'
81'
82'
1:2
90'
2:2
Состав команд
ХИФК
- Основной состав
- 71 Carljohan Eriksson I Вратарь
- 6 Гела Чевдет Полузащитник
- 10 Мякеля Юхо Нападающий
- 19 Ристола Алекси Нападающий
- 23 Mika Vaeyrynen
- 22 Лассас Фредрик
- 13 Esa Teraevae
- 9 Пекка Сихвола
- 2 Nosh A Lody
- 4 Tommi Vesala
- 5 Tuukka Andberg
- Запасные игроки
- 99 Форселль Микаэль Нападающий
- 25 Tomy Mikkelsson
- 27 Анямеле Ннаэмека
- 20 Tommi Jyry
- 17 Jani Baeckman
- 18 Matias Haenninen
- 11 Otto-Pekka Jurvainen
- Главный тренер: Antti Muurinen
СИК
- Основной состав
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 18 Хурме Яркко Защитник
- 2 Меро Йоэл Защитник
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 80 Зенели Эрфан Полузащитник
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 19 Малоло Обед Полузащитник
- 15 Клинга Матти Полузащитник
- 10 Billy Ions Нападающий
- 29 Chema Anton
- 5 Хатакка Дани
- Запасные игроки
- 31 Валакари Паавр Вратарь
- 8 Лаасконен Йоханнес Полузащитник
- 37 Мбома Аристот Нападающий
- 99 Vahid Hambo
- 22 Diego Bardanca
- 9 Sergi Arimany
- 16 Joonas Sundman
- Главный тренер: Brian Page
Предыдущие игры
ХИФК (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 16.10.2017 Интер Турку 4:1 ХИФК В
- 12.10.2017 ХИФК 4:0 Кеми Кингс В
- 29.09.2017 ВПС 1:2 ХИФК В
- 24.09.2017 КуПС 3:2 ХИФК В
- 15.09.2017 ХИФК 1:1 Ювяскюля В
- 12.09.2017 ХИК 2:1 ХИФК В
- 08.09.2017 ХИФК 0:0 Мариехамн В
- 26.08.2017 Ильвес 2:1 ХИФК В
- 19.08.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 14.08.2017 Ильвес 4:3 ХИФК В
- 09.08.2017 ХИФК 2:1 ВПС В
- 04.08.2017 Интер Турку 3:0 ХИФК В
- 31.07.2017 ХИК 2:0 ХИФК В
- 22.07.2017 Мариехамн 1:1 ХИФК В
- 17.07.2017 ХИФК 1:4 КуПС В
- 08.07.2017 РоПС 2:2 ХИФК В
- 27.06.2017 Лахти 4:1 ХИФК В
- 21.06.2017 Ювяскюля 0:3 ХИФК В
- 17.06.2017 ХИФК 0:2 Кеми Кингс В
- 14.06.2017 ХИФК 0:2 СИК В
СИК (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 СИК 0:0 Ильвес В
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК К
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
- 11.09.2017 СИК 2:1 ВПС В
- 08.09.2017 КуПС 2:1 СИК В
- 26.08.2017 СИК 0:4 Ювяскюля В
- 19.08.2017 СИК 1:0 Лахти В
- 14.08.2017 Интер Турку 0:1 СИК В
- 10.08.2017 СИК 0:6 ХИК В
- 06.08.2017 Мариехамн 0:0 СИК В
- 31.07.2017 СИК 1:0 КуПС В
- 23.07.2017 РоПС 1:2 СИК В
- 16.07.2017 Ювяскюля 0:2 СИК В
- 06.07.2017 СИК 0:2 КР Рейкьявик ЛЕ
- 29.06.2017 КР Рейкьявик 0:0 СИК ЛЕ
- 26.06.2017 СИК 1:0 Кеми Кингс В
- 22.06.2017 Ильвес 1:0 СИК В
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
СИК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
- 14.06.2017 ХИФК 0:2 СИК Вейккауслига
- 28.04.2017 СИК 3:3 ХИФК Вейккауслига
- 27.08.2016 ХИФК 3:1 СИК Вейккауслига
- 30.07.2016 ХИФК 1:1 СИК Вейккауслига
- 14.05.2016 СИК 2:1 ХИФК Вейккауслига
- 28.09.2015 ХИФК 1:0 СИК Вейккауслига
- 19.07.2015 СИК 4:1 ХИФК Вейккауслига
- 03.05.2015 СИК 2:0 ХИФК Вейккауслига
- 15.04.2014 ХИФК 0:1 СИК Кубок Суоми
- 18.08.2012 СИК 1:0 ХИФК Икконен
- 26.06.2012 СИК 4:0 ХИФК Икконен
- 05.05.2012 СИК 3:1 ХИФК Икконен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|32
|23
|7
|2
|76 - 13
|76
|2.
|КуПС
|32
|15
|8
|9
|48 - 35
|53
|3.
|Ильвес
|32
|14
|11
|7
|38 - 35
|53
|4.
|Мариехамн
|32
|13
|10
|9
|44 - 41
|49
|5.
|Лахти
|32
|11
|13
|8
|44 - 30
|46
|6.
|СИК
|32
|12
|8
|12
|37 - 47
|44
|7.
|РоПС
|32
|11
|6
|15
|40 - 49
|39
|8.
|ВПС
|32
|9
|12
|11
|38 - 49
|39
|9.
|Интер Турку
|32
|10
|8
|14
|54 - 52
|38
|10.
|Кеми Кингс
|32
|8
|8
|16
|37 - 56
|32
|11.
|ХИФК
|32
|6
|11
|15
|36 - 52
|29
|12.
|Ювяскюля
|32
|5
|8
|19
|30 - 63
|23
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Форселль Микаэль.
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Сейняйоэн ФК производит замену. Клинга Матти уходит, и Лаасконен Йоханнес заменяет его
84'
Сейняйоэн ФК производит замену. Сараярви Йессе уходит, и Sergi Arimany заменяет его
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Форселль Микаэль.
81'
Малоло Обед получает желтую карточку.
78'
Сейняйоэн ФК производит замену. Хосе Мария Антон уходит, и Joonas Sundman заменяет его
77'
Эса Терявя получает желтую карточку.
75'
ХИФК производит замену. Пекка Сихвола уходит, и Анямеле Ннаэмека заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
ХИФК производит замену. Лассас Фредрик уходит, и Tommi Jyry заменяет его
46'
ХИФК производит замену. Мякеля Юхо уходит, и Форселль Микаэль заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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