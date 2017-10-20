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Стадион:
ХИФК
2:2
Конец матча
СИК
0'
0:1
11' Гол
Billy Ions
0:2
32' Гол
Billy Ions
77' Желтая карточка
Esa Teraevae
81' Желтая карточка
Малоло Обед
1:2
82' Гол
Форселль Микаэль
2:2
90' Гол
Форселль Микаэль
90'+4
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Форселль Микаэль.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Сейняйоэн ФК производит замену. Клинга Матти уходит, и Лаасконен Йоханнес заменяет его
84'
Сейняйоэн ФК производит замену. Сараярви Йессе уходит, и Sergi Arimany заменяет его
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Форселль Микаэль.
Желтая карточка
81'
Малоло Обед получает желтую карточку.

78'
Сейняйоэн ФК производит замену. Хосе Мария Антон уходит, и Joonas Sundman заменяет его
Желтая карточка
77'
Эса Терявя получает желтую карточку.
75'
ХИФК производит замену. Пекка Сихвола уходит, и Анямеле Ннаэмека заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
ХИФК производит замену. Лассас Фредрик уходит, и Tommi Jyry заменяет его
46'
ХИФК производит замену. Мякеля Юхо уходит, и Форселль Микаэль заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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